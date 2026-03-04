Hledat v komentářích

Asie v panice, ropa dál roste a private credit pod tlakem. Evropské futures v zeleném!

Asie v panice, ropa dál roste a private credit pod tlakem. Evropské futures v zeleném!

04.03.2026 8:45
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Asijské akcie zaznamenaly nejhorší propad za více než deset let, zatímco ropa dál zdražuje v reakci na eskalaci v Hormuzském průlivu. Napětí roste také v sektoru private credit, kde Apollo varuje před nárůstem nesplácených úvěrů a Blackstone čelí rekordnímu odlivu investorů ze svého obřího private credit fondu. Do toho přichází nové cílové ceny pro Erste Bank i ČEZ.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,5 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,3 %, S&P 500 mini -0,3 % a Nasdaq 100 mini -0,5 %.

Regionální makléř opakuje doporučení na ČEZ „držet“ s cílovou cenou 1020 CZK.

Erste Bank dostala několik nových cílových cen. JPM opakuje doporučení „nadvážit“ a zvyšuje cílovou cenu na 122 EUR oproti předchozím 120 EUR. Barclays opakuje doporučení „nadvážit“ a zvyšuje cílovou cenu na 119 EUR oproti předchozím 118 EUR a Baader opakuje doporučení „snížit“ a zvyšuje cílovou cenu na 108 EUR oproti předchozím 99,7 EUR.

Asijské akcie se propadly nejvíce za rok, v čele s největším jihokorejským krachem od globální finanční krize v roce 2008. Korejský index KOSPI odepsal 12 % a KOSDAQ 14 %, u obou indexů bylo přerušeno obchodování z důvodu silného propadu. Thajské trhy také prudce klesly, o 8 %, a rovněž spustily přerušení obchodování.

Ropa Brent dále posiluje po nových útocích na Blízkém východě a navzdory slibu Donalda Trumpa doprovázet a chránit ropné tankery a další plavidla Hormuzským průlivem. Lodní průmysl to považuje pouze za částečné řešení krize, protože doprovodné lodě amerického námořnictva by mohly být pro Írán snadným terčem, uvedla banka ING. Mezitím íránské Revoluční gardy uvedly, že mají „úplnou kontrolu“ nad průlivem.

Rostoucí konflikt také jasně ukázal jednu věc: V době, kdy investoři spěchají do bezpečí, zůstává dolar hlavním preferovaným aktivem. Zatímco akcie prudce klesají, a dokonce i zlato a americké státní dluhopisy se propadají, dolar roste. Od sobotního útoku USA a Izraele na Írán zaznamenala americká měna největší dvoudenní růst za téměř rok.

Americký prezident prohlásil, že „přeruší veškerý obchod se Španělskem“ poté, co mu země odepřela přístup k vojenským základnám pro bombardování Íránu. Madrid uvedl, že Washington musí respektovat mezinárodní právo. Podobně i ministryně financí Rachel Reevesová prohlásila, že Spojené království by nemělo obětovat své principy za výhodnější obchodní podmínky s USA, a stojí za rozhodnutím vlády odepřít britskou podporu americko-izraelskému útoku na Írán.

Izraelské síly obsadily nové pozice v jižním Libanonu poprvé od příměří z roku 2024, když se jejich útoky na Hizballáh zintenzivnily souběžně s válkou s Íránem. Hizballáh v pondělí odpálil přes hranice do Izraele půl tuctu raket, což vyvolalo těžké odvetné údery ze vzduchu i z moře, při nichž byly zabity desítky Libanonců.

Generální ředitel společnosti Apollo Marc Rowan varoval, že trh private credit čelí otřesům a vlně obav z rostoucího nesplácení úvěrů softwarových společností. Manažeři těchto private credit firem musejí již několik týdnů odpovídat investorům na dotazy, zda toto odvětví s hodnotou 1,8 bilionu dolarů vydrží tlak, pokud softwarovým sektorem v nadcházejících letech otřese umělá inteligence. S rostoucími obavami investorů akcie společnosti Apollo letos klesly o 30 %, což výrazně překonalo 2% pokles širšího indexu S&P 500.

Mezitím prezident společnosti Blackstone, Jon Gray, jehož private credit fond čelí masivnímu vystupování investorů, označil obavy na trhu za „hromadu šumu“. Tento private credit fond je jeden z největších fondů pro oblast soukromých úvěrů na světě a v pondělí oznámil, že investorům umožní výstup. Více než 25 vedoucích pracovníků Blackstone muselo přispět částkou zhruba 150 miliony dolarů, aby při rekordní vlně výběrů pomohlo investory vyplatit. Jednání se společností New World se zastavila, protože miliardářská rodina, která tohoto developera řídí, se zdráhá vzdát kontroly. Akcie Blackstone klesly na nejnižší úroveň od listopadu 2023.

 

