Slušný výhled, ale stejně pod odhady. Bayer nadále svazují soudy v USA

Slušný výhled, ale stejně pod odhady. Bayer nadále svazují soudy v USA

04.03.2026 11:10
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Agrochemický a farmaceutický konglomerát Bayer pro letošní rok očekává jen drobný posun nahoru v oblasti zisku a tržeb. Většímu růstu brání konkurence na trhu s generiky pro klíčový lék na ředění krve a pokračující nejistota ohledně snah zvládnout rozsáhlé soudní spory ve Spojených státech týkající se herbicidu Roundup.

Upravený zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA) by letos měl dosáhnout 9,6 až 10,1 miliardy eur na měnově očištěném základě (loni 9,67 mld. EUR), uvedl ve středu Bayer. Průměrný odhad analytiků byl ve výši 9,75 miliardy eur. Tržby se očekávají mezi 45 a 47 mld. EUR při konsenzu 45,74 mld. EUR.

Akcie společnosti kótované na burze ve Frankfurtu reagovaly ráno více než tříprocentním poklesem. Za posledních 12 měsíců jsou však v plusu o více než 60 procent.

Výhled na rok 2026 naznačuje „růst v přechodném roce“, ale je pod odhady konsenzu,uvedl analytik Morgan Stanley Thibault Boutherin. „Investoři se budou dál soustředit na řešení právních sporů týkajících se glyfosátu (Roundup), která bude řídit vývoj ceny akcií v nadcházejících týdnech a měsících,“ dodal.

Co se týče výsledků za loňský rok, tak čistá ztráta se zvýšila na 3,62 miliardy eur z 2,55 miliardy v roce 2024. Tržby za celý rok klesly o 2,2 procenta na 45,58 mld. EUR z 46,61 mld. EUR. Firma vykázala ztrátu z titulu mimořádných položek ve výši 7,96 mld. EUR ve srovnání se ztrátou 1,41 mld. EUR v roce 2024, a to zejména kvůli zmíněným soudním sporům.

Výhled pro tento rok navazuje na návrh Bayeru urovnat americkou hromadnou žalobu částkou 7,25 miliardy dolarů, která má řešit současné i budoucí nároky, že Roundup způsobuje rakovinu, což firma popírá. Tento plán ale stále čelí mnoha překážkám a je velmi nákladný. Bayer zvýšil rezervy na soudní spory na 11,8 miliardy eur a uvedl, že platby v rámci dohod povedou letos k negativnímu free cash flow ve výši mezi –2,5 miliardy a –1,5 miliardy eur.

Generální ředitel Bill Anderson, který nastoupil do funkce v polovině roku 2023, se snaží provést podnik jedním z nejbouřlivějších období v jeho historii. Spustil rozsáhlé škrty a propustil tisíce lidí včetně více než čtyř tisíc v loňském roce. Právní problémy v USA, které trvají už od roku 2018, kdy firma akvírovala společnost Monsanto, ale představují dlouhodobý problém číslo jedna. Bayer už soudní spory stály více než 10 miliard dolarů, připomíná Bloomberg.

Kromě právních výzev pak německý gigant čelí konkurenci ze strany generik pro své klíčové léky Xarelto (ředění krve) a Eylea (oční medicína), jejichž tržby v loňském čtvrtém čtvrtletí klesly více, než analytici očekávali. Na druhé straně silný růst vykázaly alespoň léky Kerendia (onemocnění ledvin) a Nubeqa (onkologie), což pomohlo zvýšit tržby farmaceutické divize v roce 2025.

V zemědělském segmentu tržby mírně vzrostly díky vysoké poptávce po kukuřičných semenech. Nejmenší divize, consumer health, měla stabilní tržby, zisk ale klesl kvůli slabému výkonu v USA a Číně a měkké alergické sezoně v Severní Americe.

 

