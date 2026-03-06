Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Hormuz stojí, trhy vyčkávají. Evropa ale otevře v zeleném

Hormuz stojí, trhy vyčkávají. Evropa ale otevře v zeleném

06.03.2026 8:55
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Po téměř kompletním zastavení lodní dopravy přes klíčový Hormuzský průliv roste tlak na dodávky energií i na vlády po celém světě, které sahají ke krizovým opatřením.

Článek se odemkne 06.03.2026 9:55

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Nvidia s investicemi do OpenAI a Anthropicu skončí, řekl Huang
05.03.2026 15:58
Nvidia s investicemi do OpenAI a Anthropicu skončí, řekl Huang
Multimiliardové investice Nvidie do AI startupů OpenAI a Anthropic se ...
Marže Broadcom zastíní i Nvidii, pochybnosti o budoucí profitabilitě mizí. Akcie rostou o 6 %
05.03.2026 14:11
Marže Broadcom zastíní i Nvidii, pochybnosti o budoucí profitabilitě mizí. Akcie rostou o 6 %
Přestože spoustu zajímavých a z pohledu investora výnosných jmen aktuá...
Trhy v pokračujícím konfliktu na blízkém východě stále pod tlakem
05.03.2026 22:00
Trhy v pokračujícím konfliktu na blízkém východě stále pod tlakem
Naděje na brzký konec blízkovýchodního konfliktu se zdají ubývat, prot...
Rozbřesk: Česko snižuje výdaje na obranu. Kdy přijde Trumpův hněv?
06.03.2026 8:53
Rozbřesk: Česko snižuje výdaje na obranu. Kdy přijde Trumpův hněv?
Poslanecká sněmovna poslala návrh státního rozpočtu pro letošní rok do...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
06.03.2026
8:55Hormuz stojí, trhy vyčkávají. Evropa ale otevře v zeleném  
8:53Rozbřesk: Česko snižuje výdaje na obranu. Kdy přijde Trumpův hněv?
6:30Clough: Vracíme se do dezinflačního období s velmi nízkými sazbami
05.03.2026
22:00Trhy v pokračujícím konfliktu na blízkém východě stále pod tlakem  
17:22Co dovede riziková prémie?
15:58Nvidia s investicemi do OpenAI a Anthropicu skončí, řekl Huang
14:11Marže Broadcom zastíní i Nvidii, pochybnosti o budoucí profitabilitě mizí. Akcie rostou o 6 %  
12:58UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL XS3168205659
12:25Pět procent minulostí? Čína si stanovila nejnižší cíl ekonomického růstu od roku 1991
10:57Ropa zlepšila náladu v Evropě, klíčové stále zůstává odblokování Hormuzu  
10:09Sebevědomý Broadcom příští rok očekává 100 miliard dolarů z prodeje AI čipů
9:3215 procent poprvé, podruhé … Zvýší Trump fakticky globální clo v tomto týdnu?
9:31Válka na Blízkém východě může vyvolat globální vlnu inflace
8:54Rozbřesk: Koruna pod tlakem silného dolaru a nižší inflace. Ropa jde nahoru, dolar opět sílí
8:44Asijské akcie pookřály, Anthropic znovu jedná s Pentagonem, evropské futures v záporu  
8:40Obrana, bydlení, kultura. Poslanci navrhují přesuny v rozpočtu za 240 miliard korun
6:03Goldman Sachs: V USA se na akciích začíná mnohem více rozlišovat, investoři budou dál rotovat směrem od nich
04.03.2026
22:00Silná makrodata podpořila hlavně technologické akcie; Bitcoin +8 %  
17:48Apple zlevňuje vstup do svého ekosystému. Nový MacBook Neo může změnit pravidla hry
17:43Na povrchu se zase tolik měnit nemusí, ale pod ním se to úplně převrátilo

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
11:00EMU - HDP, q/q
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět