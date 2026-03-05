Hledat v komentářích

Asijské akcie pookřály, Anthropic znovu jedná s Pentagonem, evropské futures v záporu

Asijské akcie pookřály, Anthropic znovu jedná s Pentagonem, evropské futures v záporu

05.03.2026 8:44
Autor: Redakce, Patria.cz

Válka na Blízkém východě pokračuje, nicméně akciové trhy se včera vzpamatovaly, což se přeneslo i do dnešního obchodování v Asii. Dnešní futures na Evropu a USA ale opět svítí spíše červeně. Ropa dál zdražuje, byť už jen mírně, dolar stále posiluje. Anthropic znovu jedná s Pentagonem, Broadcom očekává silný nárůst v prodeji AI čipů, Nvidia škrtá výrobu čipů H200.

Včerejší globální oživení na akciových trzích, které se konečně propsalo i do Asie, jež poprvé rostla, zřejmě před otevřením v Evropě zeslábne. Napětí na Blízkém východě totiž nadále roste, což zvyšuje tlak zejména na energetické trhy.

Futures na evropské akciové indexy: Stoxx 50 -0,4 %, FTSE 100 +0,1 %, CAC 40 -0,2 %, DAX -0,1 %

Jihokorejský index Kospi po výrazných ztrátách v minulých dnech vyskočil na závěr týdne o 9,6 procenta. O více než 11 procent posílily akcie Samsungu. Sentiment podpořil růst na Wall Street poté, co ekonomická data zmírnila obavy z inflace.

Bloomberg Dollar Spot Index roste už třetí dnes z posledních čtyř seancí a znovu tak potvrzuje svou roli bezpečného přístavu v dobách krize. Eurodolar se pohybuje na úrovni 1,1600.

Nicméně kvůli obavám z toho, že válka v Íránu bude trvat déle, než se původně očekávalo, nadále zdražuje ropa, byť už mnohem pomalejším tempem. Ráno Brent přidával kolem půldruhého procenta a nacházel se na ceně lehce pod 84 dolary za barel.

Mezitím Čína svým hlavním rafinériím nařídila, aby kvůli dění na Blízkém východě zastavily vývoz nafty a benzinu. Do Perského zálivu se totiž od víkendových útoků USA a Izraele prakticky nedostává žádná ropa ani paliva, což už vedlo také rafinerie v Japonsku, Indonésii a Indii ke snižování produkce a pozastavení exportu.

Skupina velkých technologických společností se dnes ohradila proti označení start-upu Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec. Podobné kroky vytváří nejistotu a mohou ohrozit přístup armády k nejlepším produktům a službám, uvedla podle agentury Reuters v dopise ministru obrany Peteovi Hegsethovi Rada pro informační technologie. Mezi její členy patří společnosti jako jsou Nvidia, Amazon či Apple.

Mezitím však podle Financial Times šéf Anthropicu Dario Amodei znovu jedná s Pentagonem ohledně možné dohody o využívání AI americkou armádou. Předchozí jednání ztroskotala kvůli tomu, že Anthropic odmítl umožnit používání svých technologií pro masové sledování domácností a plně autonomní zbraňové systémy.

Generální ředitel Broadcomu Hock Tan uvedl, že společnost očekává, že její tržby z prodeje AI čipů překročí v příštím roce hranici 100 miliard dolarů. To by představovalo významný průnik na trh, kterému dominuje Nvidia.

Pro aktuální čtvrtletí Broadcom počítá s tržbami z prodejů AI čipů ve výši 10,7 miliardy dolarů, dosažení roční úrovně 100 miliard by tedy znamenalo obrovský skok. Loni firma vygenerovala z prodeje AI čipů „jen“ 20 miliard dolarů.

Nvidia přerozdělila svou výrobní kapacitu u dodavatele TSMC. Místo výroby čipů H200 posílí výrobu čipů nové generace Vera Rubin, informoval Financial Times. Stávající zásoby čipů H200 (určených primárně pro čínský trh, pozn. red.) by totiž měly být schopny uspokojit poptávku, uvedly zdroje.

Morgan Stanley propustí přibližně tři procenta svých zaměstnanců. Týkat se to bude investičních a obchodních divizí i oblasti správy majetku a aktiv, informovala agentura Bloomberg, podle jejíhož zdroje propouštění souvisí s individuálními výkony a se změnou obchodních priorit a strategií umístění.

 

