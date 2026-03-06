Hledat v komentářích

Detail - články
Tykačův Belviport navýšil podíl v ČEZ na tři procenta

Tykačův Belviport navýšil podíl v ČEZ na tři procenta

06.03.2026 12:13
Autor: ČTK

Pavel Tykač se stal druhým největším minoritním akcionářem ČEZ. Podle oznámení Belviportu České národní bance navýšil svůj podíl na tři procenta, tedy zhruba 16,16 milionu akcií v hodnotě téměř 19,5 miliardy korun. Jde o největší podíl mezi minoritními vlastníky za poslední dekádu, jak upozorňuje Ekonomický deník. Tykač posiluje svou pozici v době, kdy vláda připravuje plán na vykoupení minoritních akcionářů a plné převzetí kontroly nad energetickou skupinou ČEZ, která má výsledky za celý rok 2025 zveřejnit příští týden.

Český podnikatel a majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač vlastní tři procenta akcií společnosti ČEZ s hodnotou kolem 19,4 miliardy korun. Akcie drží prostřednictvím firmy Belviport Trading registrované na Kypru. Tykač to oznámil České národní bance (ČNB). Za posledních deset let neměl žádný z minoritních akcionářů firmy tak velký podíl.

Vláda v minulých týdnech avizovala plán na vykoupení všech minoritních akcionářů, čímž by stát získal plnou kontrolu nad energetickou společností. Stát drží v ČEZ přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Tykač je tak se třemi procenty a téměř 16,16 milionu akcií druhým největším akcionářem ČEZ po státu.

Tykač podle deníku začal akcie ČEZ skupovat před více než čtyřmi lety. V únoru roku 2022 oznámil, že drží více než jedno procento akcií, přičemž následně avizoval záměr nakoupit dalších až devět milionů kusů akcií, čímž by svůj podíl navýšil až na 2,67 procenta. Později ovšem Belviport s ohledem na tržní podmínky a začátek války mezi Ruskem a Ukrajinou záměr odvolal.

Jakým způsobem nakonec navýšil svůj podíl ke třem procentům, zatím není zřejmé. Podle deníku je možné, že Tykač převzal podíl od investorů Petra Nešetřila a Tomáše Kaňky, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Tito investoři rovněž patřili k největším minoritním akcionářům firmy.

K dalším velkým minoritním akcionářům ČEZ patří podle serveru Kurzy.cz PPF Banka s 1,69 procenta podílu. Více než jedno procento má podle serveru také Chase Nominees, Clearstream Banking nebo Abaretia Holdings. Část těchto firem ovšem drží akcie pro jiné vlastníky.

Vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů po svém nástupu několikrát avizovala plán na plné ovládnutí energetické skupiny ČEZ. Stát by měl vykoupit akcie od minoritních akcionářů, podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) k tomu podnikne první kroky už letos. Konkrétní opatření neuvedl, v minulosti se ovšem hovořilo o částce kolem 250 miliard korun. Opozice plán dlouhodobě kritizuje.

ČEZ je největší energetickou společností v Česku. Za tři čtvrtletí loňského roku vydělal 21,5 miliardy korun, čistý zisk skupiny tak meziročně klesl o zhruba 6,5 procenta. Výsledky za celý rok 2025 by měla firma zveřejnit v příštím týdnu.

 

