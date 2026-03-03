Napětí v Hormuzském průlivu, další růst cen ropy i plynu a futures v červeném

Futures na evropské indexy míří dále do červených čísel, zatímco svět sleduje prudce se vyhrocující konflikt mezi USA a Íránem. Ropa dál zdražuje po ochromení dopravy v Hormuzském průlivu a po útoku na katarskou LNG infrastrukturu opět rostou i ceny plynu v Evropě. Nervozitu investorů zvyšují nejisté signály z Washingtonu, možná eskalace operací a varování bývalých i současných ekonomických autorit, že dlouhodobě drahá ropa může přidusit růst a ztížit Fedu cestu ke snižování sazeb. Co se českých akcií týče, CSG vstoupí do indexu Stoxx Europe 600 a první obchodní den KARO Leather na hlavním trhu pražské burzy byl ovlivněn negativním sentimentem.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,5 %, FTSE 100 -0,8 % a DAX -1,6 %.
Akciový titul Czechoslovak Group bude přidán do indexu Stoxx Europe 600 s platností od otevření trhu 23. března.
Akcie zpracovatele kůží KARO Leather včera první den obchodování na hlavním trhu pražské burzy klesly o 1,7 procenta na 175 Kč. Objem obchodů přesáhl 700.000 Kč. Předtím se akcie KARO obchodovaly od roku 2019 na trhu Start, který je určen pro malé s střední podniky.
Donald Trump slíbil, že ve válce s Íránem udělá „cokoli bude potřeba“ a nevyloučil, že konflikt potrvá déle, než plánoval a dojde k nasazení amerických pozemních vojsk. Marco Rubio prohlásil, že své útoky USA zintenzivní. Prezident a jeho asistenti však nadále poskytují proměnlivá vysvětlení nejen pro zahájení války – která údajně zabila více než 500 Íránců – ale také pro to, co se musí stát, aby skončila. Íránská odveta za americké a izraelské útoky zacílila na údery na americké spojence a základny v celém regionu, které si vyžádaly více než tucet životů v státech Perského zálivu a Izraeli.
Izrael reagoval na salvu raket Íránem podporované militantní skupiny Hizballáh útokem na Libanon, při kterém zahynulo 52 lidí, uvedly tamní úřady. i Washington Post informovaly, že Trumpovo rozhodnutí zahájit válku bylo částečně podníceno izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. List Post tvrdil, že Saúdská Arábie naléhala na Trumpa k útoku.
Keir Starmer se za Británii distancoval od americké vojenské akce proti Íránu a uvedl, že Spojené království nevěří ve „změnu režimu z nebes“, a zároveň naznačil, že útoky nejsou řádně plánované a nemají řádný právní základ.
Cena ropy dále roste po téměř úplném zastavení dopravy přes Hormuzský průliv. Brent se usadil nad 79 dolary za barel.
Katar včera zastavil výrobu LNG v největším světovém exportním zařízení poté, co se stal terčem útoku íránského dronu, což způsobilo nárůst cen plynu v Evropě až o 54 %. Dnes navazují dalším růstem o 21 %. Katar dále varoval, že pokud budou přepravní trasy v regionu i nadále vážně narušeny, očekává do poloviny tohoto týdne výraznější reakce trhu na ceny zemního plynu.
Válka s Íránem přitom může být dalším šokem pro americkou ekonomiku, kde vysoké ceny, obtížná situace na trhu práce a všeobecné rozčarování voličů již srazily Trumpovy výsledky v průzkumech. Největší domácí dopady na Američany by se pravděpodobně projevily v podobě dražšího benzinu, přičemž útoky přišly jen několik dní poté, co si Trump ve svém projevu o stavu Unie připsal zásluhy za snížení cen čerpacích stanic.
Bývalá ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že v závislosti na tom, jak dlouho bude válka s Íránem ovlivňovat trh s ropou, dojde jak k negativnímu dopadu na hospodářský růst USA, tak ke zvýšení inflačních tlaků, což zkomplikuje práci Fedu. „Myslím, že situace s Íránem ještě více brzdí Fed a snižování sazeb je méně pravděpodobné, než tomu bylo předtím,“ řekla Yellenová, která je také bývalou předsedkyní Fedu. Inflace je již nyní zhruba o procentní bod nad cílem Fedu, poznamenala Yellenová.
Také Jamie Dimon, šéf Chase, varoval, že na trhu panuje větší nadšení, než by vzhledem ke všem rizikům mělo být. Vyšší inflace je jednou z nich, řekl Dimon televizi pro Bloomberg a varoval, že by se to pro americkou ekonomiku mohlo stát „nepříjemnou událostí“. „Je tu určité riziko, že inflace bude větší, než si lidé myslí,“ řekl v pondělním rozhovoru pro CNBC.
Americké akcie možná ještě více klesnou, než dosáhnou trvalého růstu, varovala s odkazem na křehký sentiment a kolísavé toky. „Aby mohly trhy jít nahoru, musí nejprve dolů,“ napsal obchodní tým v komentáři pro klienty.