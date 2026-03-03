Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Napětí v Hormuzském průlivu, další růst cen ropy i plynu a futures v červeném

Napětí v Hormuzském průlivu, další růst cen ropy i plynu a futures v červeném

03.03.2026 8:51
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Futures na evropské indexy míří dále do červených čísel, zatímco svět sleduje prudce se vyhrocující konflikt mezi USA a Íránem. Ropa dál zdražuje po ochromení dopravy v Hormuzském průlivu a po útoku na katarskou LNG infrastrukturu opět rostou i ceny plynu v Evropě. Nervozitu investorů zvyšují nejisté signály z Washingtonu, možná eskalace operací a varování bývalých i současných ekonomických autorit, že dlouhodobě drahá ropa může přidusit růst a ztížit Fedu cestu ke snižování sazeb. Co se českých akcií týče, CSG vstoupí do indexu Stoxx Europe 600 a první obchodní den KARO Leather na hlavním trhu pražské burzy byl ovlivněn negativním sentimentem.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,5 %, FTSE 100 -0,8 % a DAX -1,6 %.

Akciový titul Czechoslovak Group bude přidán do indexu Stoxx Europe 600 s platností od otevření trhu 23. března.

Akcie zpracovatele kůží KARO Leather včera první den obchodování na hlavním trhu pražské burzy klesly o 1,7 procenta na 175 . Objem obchodů přesáhl 700.000 . Předtím se akcie KARO obchodovaly od roku 2019 na trhu Start, který je určen pro malé s střední podniky.

Donald Trump slíbil, že ve válce s Íránem udělá „cokoli bude potřeba“ a nevyloučil, že konflikt potrvá déle, než plánoval a dojde k nasazení amerických pozemních vojsk. Marco Rubio prohlásil, že své útoky USA zintenzivní. Prezident a jeho asistenti však nadále poskytují proměnlivá vysvětlení nejen pro zahájení války – která údajně zabila více než 500 Íránců – ale také pro to, co se musí stát, aby skončila. Íránská odveta za americké a izraelské útoky zacílila na údery na americké spojence a základny v celém regionu, které si vyžádaly více než tucet životů v státech Perského zálivu a Izraeli.

Izrael reagoval na salvu raket Íránem podporované militantní skupiny Hizballáh útokem na Libanon, při kterém zahynulo 52 lidí, uvedly tamní úřady. New York Times i Washington Post informovaly, že Trumpovo rozhodnutí zahájit válku bylo částečně podníceno izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. List Post tvrdil, že Saúdská Arábie naléhala na Trumpa k útoku.

Keir Starmer se za Británii distancoval od americké vojenské akce proti Íránu a uvedl, že Spojené království nevěří ve „změnu režimu z nebes“, a zároveň naznačil, že útoky nejsou řádně plánované a nemají řádný právní základ.
Cena ropy dále roste po téměř úplném zastavení dopravy přes Hormuzský průliv. Brent se usadil nad 79 dolary za barel.

Katar včera zastavil výrobu LNG v největším světovém exportním zařízení poté, co se stal terčem útoku íránského dronu, což způsobilo nárůst cen plynu v Evropě až o 54 %. Dnes navazují dalším růstem o 21 %. Katar dále varoval, že pokud budou přepravní trasy v regionu i nadále vážně narušeny, očekává do poloviny tohoto týdne výraznější reakce trhu na ceny zemního plynu.

Válka s Íránem přitom může být dalším šokem pro americkou ekonomiku, kde vysoké ceny, obtížná situace na trhu práce a všeobecné rozčarování voličů již srazily Trumpovy výsledky v průzkumech. Největší domácí dopady na Američany by se pravděpodobně projevily v podobě dražšího benzinu, přičemž útoky přišly jen několik dní poté, co si Trump ve svém projevu o stavu Unie připsal zásluhy za snížení cen čerpacích stanic.

Bývalá ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že v závislosti na tom, jak dlouho bude válka s Íránem ovlivňovat trh s ropou, dojde jak k negativnímu dopadu na hospodářský růst USA, tak ke zvýšení inflačních tlaků, což zkomplikuje práci Fedu. „Myslím, že situace s Íránem ještě více brzdí Fed a snižování sazeb je méně pravděpodobné, než tomu bylo předtím,“ řekla Yellenová, která je také bývalou předsedkyní Fedu. Inflace je již nyní zhruba o procentní bod nad cílem Fedu, poznamenala Yellenová.

Také Jamie Dimon, šéf JPMorgan Chase, varoval, že na trhu panuje větší nadšení, než by vzhledem ke všem rizikům mělo být. Vyšší inflace je jednou z nich, řekl Dimon televizi pro Bloomberg a varoval, že by se to pro americkou ekonomiku mohlo stát „nepříjemnou událostí“. „Je tu určité riziko, že inflace bude větší, než si lidé myslí,“ řekl v pondělním rozhovoru pro CNBC.

Americké akcie možná ještě více klesnou, než dosáhnou trvalého růstu, varovala Goldman Sachs s odkazem na křehký sentiment a kolísavé toky. „Aby mohly trhy jít nahoru, musí nejprve dolů,“ napsal obchodní tým Goldman Sachs v komentáři pro klienty.


 

Čtěte více:

Co bude letos akciový trh dělat s americkou ekonomikou
02.03.2026 17:07
Co bude letos akciový trh dělat s americkou ekonomikou
Jedna z věcí, kterou lze pozorovat v americké ekonomice, ale v řadě ji...
ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
02.03.2026 15:38
ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
Útoky Spojených států a Izraele na Írán se dostávají do třetího dne a ...
PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ
02.03.2026 15:59
PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ
Začátek týdne ovládá eskalace konfliktu na Blízkém východě. Útok USA a...
Morgan Stanley: Írán optimistický pohled na trhy neohrozí, pokud ropa nevystřelí trvale výš
02.03.2026 14:35
Morgan Stanley: Írán optimistický pohled na trhy neohrozí, pokud ropa nevystřelí trvale výš
Eskalace na Blízkém východě nemění optimistický výhled pro americké ak...
FX Strategie: Ani válka korunu (zatím) nerozpohybovala, déletrvající konflikt a dražší energie jsou ale rizikem
03.03.2026 6:30
FX Strategie: Ani válka korunu (zatím) nerozpohybovala, déletrvající konflikt a dražší energie jsou ale rizikem
Česká koruna vykazuje v posledních několika týdnech nebývale nízkou v...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
03.03.2026
10:26Primoco UAV dodá bezpilotní letadla španělské civilní stráži Guardia Civil
9:11ON-LINE: Ropa i LNG dál citelně zdražují, index Euro Stoxx 50 spadl o tři procenta
8:58Rozbřesk: Drahé energie jako nové proinflační riziko pro ČNB
8:51Napětí v Hormuzském průlivu, další růst cen ropy i plynu a futures v červeném  
6:30FX Strategie: Ani válka korunu (zatím) nerozpohybovala, déletrvající konflikt a dražší energie jsou ale rizikem  
02.03.2026
22:03Americké akciové indexy uzavírají v zelené i přes konflikt na Blízkém východě  
17:07Co bude letos akciový trh dělat s americkou ekonomikou
16:44ISM ukázalo slušnou kondici amerického průmyslu, ale také vysoké cenové tlaky
16:00Tatry mountain resorts, a.s.: Výroční zpráva společnosti
15:59PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ  
15:38ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
14:35Morgan Stanley: Írán optimistický pohled na trhy neohrozí, pokud ropa nevystřelí trvale výš  
14:12CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába
13:20Úvodní šok z Íránu už trochu odeznívá. Půjde jen o další rychlou akci?  
13:15Od aerolinek po zbrojaře. Jak na konflikt na Blízkém východě reagují jednotlivé sektory?
10:55Český zpracovatelský průmysl se přehoupl do růstu, prostředí pro poptávku ale zůstává náročné
9:47Zlato se kvůli útokům na Írán dostalo nad 5 400 dolarů za unci
9:36Doprava přes Hormuzský průliv se téměř zastavila. Brent skokově zdražuje a míří k 80 dolarům  
9:16Rozbřesk: Chaos na Blízkém východě může v případě delšího trvání výrazně zasáhnout globální ekonomiku
8:42Eskalace na Blízkém východě stahuje akcie dolů, bezpečná aktiva letí vzhůru a Pentagonem se rozešel s Anthropic  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - HDP, q/q
11:00EMU - CPI, m/m
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět