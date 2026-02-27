Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
CoreWeave zklamala provozními výsledky, přesto potvrzuje silný růstový příběh

CoreWeave zklamala provozními výsledky, přesto potvrzuje silný růstový příběh

27.02.2026 13:39
Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

CoreWeave sice investory překvapila slabší ziskovostí a rekordně vysokými kapitálovými výdaji, přesto výsledky ukazují na jeden z?nejrychleji rostoucích příběhů v AI infrastruktuře, komentuje čísla za uplynulý kvartál analytik Jakub Blaha.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Akcie Nebiusu rostou po oznámené dohodě s Microsoftem o 50 procent
09.09.2025 11:35
Akcie Nebiusu rostou po oznámené dohodě s Microsoftem o 50 procent
Společnost Nebius Group podepsala s Microsoftem pětiletou smlouvu na d...
Šéf CoreWeave obavy z kruhových investic v AI nemá. Firmy podle něj vyhovují poptávce
09.10.2025 10:33
Šéf CoreWeave obavy z kruhových investic v AI nemá. Firmy podle něj vyhovují poptávce
Na Wall Street se v posledních dnech hojně diskutuje o tom, že masivní...
CoreWeave zhoršila kvůli zpoždění v dodávkách výhled tržeb. Akcie klesají o osm procent
11.11.2025 11:20
CoreWeave zhoršila kvůli zpoždění v dodávkách výhled tržeb. Akcie klesají o osm procent
Akcie CoreWeave, poskytovatele infrastruktury pro umělou inteligenci, ...
Nvidia navyšuje investici do CoreWeave, která do datacenter nasadí její CPU Vera
26.01.2026 15:29
Nvidia navyšuje investici do CoreWeave, která do datacenter nasadí její CPU Vera
Nvidia rozšiřuje svou investici v CoreWeave. V pondělí čipový gigant o...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
27.02.2026
14:47Perly týdne: Zlato roste bez fundamentu a americké akcie stále mají potenciál. Které nejvíc?
14:08Evropské akcie na rekordu. STOXX 600 roste osmý měsíc v řadě
13:39CoreWeave zklamala provozními výsledky, přesto potvrzuje silný růstový příběh  
12:25Anthropic odmítá požadavky Pentagonu na neomezené využití své AI
12:19Rocket Lab překonává odhady. Raketa Neutron by poprvé měla odstartovat koncem 2026
12:14Block šokuje propuštěním téměř poloviny pracovní síly. Kvůli AI
10:12Duolingo hlásí silná čísla, ale slabý výhled podkopává důvěru. Cíl sto milionů denních uživatelů do 2028  
9:42Netflix sice boj o Warner Bros. prohrál, ale zvolil racionální cestu a snadno vydělal 2,8 miliardy dolarů, míní Jakub Blaha
8:59Footshop a.s.: Vnitřní informace - Footshop a.s. plánuje jmenovat Aleše Pitra do role CEO
8:47Rozbřesk: Levné čínské zboží, drahá evropská realita
8:47Paramount vítězí v boji o Warner Bros, Block místo poloviny lidí nasadí AI a ČEZ zvažuje prodej části větrných elektráren  
6:02Obavy z dopadů AI vyvolávají rozkol na evropských trzích. Analytici vidí hodnotu, investoři riziko  
26.02.2026
22:01Hlavním hybatelem v zámoří byla dnes Nvidia  
17:40Končí doba vysoké návratnosti kapitálu technologických firem?
15:59Johnsonová: Bilionové IPO SpaceX? Vysoká valuace naznačuje extrémní očekávání
14:40Trh to špatně vyhodnotil, říká Huang k výprodeji softwarových akcií
13:50Puma za loňský rok vykázala ztrátu 357 milionů eur, zrušila dividendu
13:21Roubini: Nové technologie budou výrazně zvyšovat růst. Ale Warsh se mýlí, protože sazby to táhne nahoru, ne dolů
12:29Britský Rolls Royce plánuje obří program odkupu akcií, akcie vyskočily o 8 %
11:44Jakub Blaha: Nvidia překvapila silným výhledem, trh však zůstává opatrný  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Acerinox SA (12/25 Q4)
Frontline PLC (12/25 Q4, Bef-mkt)
6:30Holcim AG (12/25 Q4)
7:00BASF SE (12/25 Q4)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět