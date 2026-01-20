CSG by při IPO mohla získat až 3,8 miliardy eur. Nabídka byla pokryta během několika minut

Czechoslovak Group (CSG) se snaží prostřednictvím svého vysoce očekávaného IPO na amsterdamské burze získat celkem 3,3 miliardy eur (80,2 mld. Kč), přičemž 2,55 miliardy by mělo jít majiteli podniku Michalu Strnadovi za prodej části jeho vlastních akcií CSG a dalších 750 milionů získá přímo CSG z nově vydaných akcií. Společnost cílí na ocenění 25 miliard eur, dříve to bylo ještě o pět miliard více. Akcie budou nabízeny za fixní cenu 25 eur za kus, napsala agentura Bloomberg.
O úpis byl obrovský zájem – velikost nabídky byla pokryta během několika minut od zahájení objednávek, informoval Bloomberg. Obchodování začne v pátek 23. ledna na burze Euronext Amsterdam, což je velmi rychlé tempo pro tak velký obchod, dodala agentura.
CSG podle informací Reuters nabízí na burze až 15,2 % z celkového počtu akcií. Z tohoto balíku je 30 milionů nově vydaných akcií a 122 milionů stávajících akcií držených majitelem společnosti Michalem Strnadem, včetně opce pro případné přeupsání. Pokud Strnad opce na dodatečný prodej akcií využije, může získat dalších 496 milionů eur, čímž by se celkový výnos z transakce dostal až na 3,8 miliardy eur.
V případě uplatnění opce by se zároveň jednalo o největší primární úpis akcií na amsterdamské burze od roku 2006, kdy na tamní burzu vstoupila firma KKR Private Equity Investors, vyplývá to z dat Dealogic.
Prospektus zveřejněný pro IPO firmy podle Reuters ukazuje, že Michal Strnad v současnosti drží 99,98 % akcií CSG, zbytek vlastní vrcholní manažeři firmy. V případě upsání všech plánovaných akcií by Strnadovi zůstal 84,78% podíl.
Cena IPO je stanovena na 25 EUR/akcii. Na spodní hranici původního rozpětí (25–30 miliard EUR) naše odhady naznačují ocenění: EV/EBITDA2026e 13,8x; EV/EBIT2026e 15,2x;EV/TRŽBY2026e 3,7x. Podle našeho názoru představuje potenciální cena IPO na spodní hranici rozpětí atraktivní vstupní bod vzhledem k nadprůměrným růstovým vyhlídkám a prémiové provozní ziskovosti CSG.
CSG podle informací Reuters plánuje vyplácet dividendu ve výši 30 až 40 procent čistého zisku, a to od roku 2027.
Podle informací Patria Finance není možné v návaznosti na podmínky stanovené emitentem IPO CSG distribuovat retailovým zákazníkům, úpis je určen výhradně pro profesionální klienty. První den obchodování s akciemi na trhu je plánován na pátek 23. 1. 2026.
Načasování vstupu na burzu se pro CSG zdá být ideální. Po loňské jízdě totiž i letos dochází k silnému růstu akcií v obranném sektoru kvůli geopolitickému napětí (USA vs. Venezuela, debaty o Grónsku). Ostatně index evropských obranných akcií od za poslední dva roky hodnotu ztrojnásobil.
CSG má díky válce na Ukrajině, jež začala v únoru 2022, výrazně vyšší tržby. Ukrajině firma dodává munici a obrněná vozidla. Tržby z prodeje společnosti se v roce 2024 oproti roku 2021 (poslední předválečný rok) téměř devítinásobně zvýšily. Pro letošek pak firma počítá s tržbami ve výši 7,4 až 7,6 miliardy eur a eviduje objem nevyřízených objednávek ve výši 14 miliard eur. Provozní marže má zůstat na 24 až 25 %.
Čtvrtina z tržeb ve výši 4,49 miliardy eur za prvních 9 měsíců roku 2025 pocházela právě Ukrajiny. Společnost se navíc rozrůstá prostřednictvím akvizic, naposledy koupila americkou Kinetic Group (značky munice Remington, Federal) na konci roku 2024.
IPO CSG bude prvním velkým evropským úpisem roku 2026. Hlavními manažery emise jsou , Jefferies, a UniCredit.
Zdroj foto: Czechoslovak Group