Adidas zklamal výhledem. Akcie padají, investoři zůstávají nervózní

oznámila slabší výhled na zisk, než čekal trh, když na hospodaření doléhají vyšší americká cla i nepříznivé měnové pohyby. Přestože společnost představila ambiciózní střednědobé cíle, investoři zůstávají skeptičtí. se je snaží uklidnit vyššími dividendami, zpětným odkupem akcií i prodloužením mandátu generálnímu řediteli Björnu Guldenovi, který sází na fotbalový impuls z letošního mistrovství světa.
Adidas zklamal investory svým slabším výhledem na zisk, když se potýká s vyššími americkými cly a nepříznivými výkyvy měn. Tato ikona sportovního oblečení a obuvi letos očekává provozní zisk ve výši přibližně 2,3 miliardy eur, což je výrazně pod odhady analytiků. Akcie po otevření trhu klesly až o 7,6 %, aktuálně odepisují 6,5 %. Za poslední rok klesly o přibližně 42 %.
Společnost ve středu představila střednědobé cíle, včetně růstu čistých tržeb očištěných o měnové kurzy v letech 2027 a 2028 o vysoké jednociferné tempo a roční růst provozního zisku v tomto období kolem patnácti procent (CAGR).
Provozní zisk Adidasu v letošním roce pravděpodobně zatíží 400 milionů eur v důsledku pohybů měn a obchodních daní, předpovídá .
Adidas se také zavázal zvýšit výnosy pro akcionáře prostřednictvím vyšších dividend a zpětného odkupu akcií a navrhl 40% zvýšení dividendy na 2,80 eura na akcii za rok 2025. Společnost také minulý měsíc zahájila program zpětného odkupu akcií v hodnotě 1 miliardy eur.
Ve snaze uklidnit investory prodloužil do roku 2030 smlouvu s generálním ředitelem Björnem Guldenem, architektem dosavadní obnovy společnosti, a dosadila na post předsedy dozorčí rady egyptského miliardáře a spolumajitele fotbalového klubu Aston Villa Nassefa Sawirise, který nahradil Thomase Rabeho.
Gulden se nyní ve svém čtvrtém roce ve funkci generálního ředitele snaží posílit postavení zaměstnanců na místních trzích v rozhodování a dosáhnout vyšších výnosů z běžeckých a fotbalových produktů. Investoři ale jsou ohledně těchto ambicí, stejně jako ohledně vyhlídek na růst širšího odvětví sportovního oblečení, skeptičtí. Gulden ale letos na jaře a v létě očekává impuls z mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe.