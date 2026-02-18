Kofola nedosáhla na cíl EBITDA pro rok 2025. Největšími vlivy cukrová daň na Slovensku a počasí

Téměř půl miliardy korun musela nápojářská společnost odevzdat na Slovensku nově zavedenou cukrovou daní. Ta si vyžádala zdražení, které mělo dopad na spotřebu. Výsledky roku nepodpořilo ani počasí, které bylo pro nápojáře nejhorší za poslední dekádu. Těmito faktory zdůvodňuje Kofola předběžné výsledky za rok 2025, které nedosáhly na vytčený cíl EBITDA. Letošní výhled vidí skupina Kofola optimisticky, efektivitu mají přinést investice do skladových hal a výrobních linek a růst mají podpořit i oznámené akvizice.
Nápojářská skupina Kofola zažila náročný rok. Podle předběžných výsledků za rok 2025 dosáhla provozního zisku EBITDA na hranici 1,79 mld. korun. Zatímco její menší divize (UGO a LEROS) rostly, nealko segment i pivo zažilo propad.
„V porovnání s rokem 2024 nám klesly tržby o 10 % v důsledku zavedení cukrové daně na Slovensku. Zákazníci se s ohledem na její platnost od 1. ledna 2025 předzásobili už koncem roku 2024, což mělo dopad na výsledky hned zpočátku roku. Cukrová daň zároveň zvýšila ceny nápojů konečným spotřebitelům, což mělo negativní dopad na chování a nakupování spotřebitelů na Slovensku. K nižším tržbám přispělo i nepřesvědčivé počasí v průběhu uplynulého léta,“ komentuje výsledky nejsilnějšího pilíře Kofoly Daniel Buryš, generální ředitel v Česku a na Slovensku.
„Značnou část loňského výsledku, který byl přes nenaplněná očekávání druhým historicky nejvyšším, přinesla úsporná opatření na straně nákladů. Ta se nedají opakovat každý rok. V letošním roce se nám do jisté míry uspořené náklady vrátí a i při růstu tržeb tak odhadujeme výhled do roku 2026 v intervalu 1,8 - 1,9 mld. korun EBITDA," komentuje výsledky a výhled Martin Pisklák, finanční ředitel skupiny.
Výsledky skupiny Kofola:
|
Tržby
|
10,75
|
11,08
|
(0,33)
|
(3,0 %)
|
EBITDA
|
1,79
|
1,85
|
(0,06)
|
(3,2 %)
|
|
31.12.2025
|
31.12.2024
|
Změna
|
|
Čistý
dluh / LTM EBITDA**
|
3,1
|
2,1
|
0,9
|
|
* předběžné neauditované
výsledky
** upraveno o jednorázové
položky
|
|
|
|
Po ukončení spolupráce s rodinnou společností Rauch uvedla Kofola vlastní značku ovocných nápojů a džusů Curiosa a ledové čaje Dilmah Ice Tea. Obě novinky zabodovaly v klíčovém gastro segmentu. Pokles tržeb se projevil v retailu u tetrapakových formátů, na něž se Kofola ale úmyslně rozhodla nenavázat. Velkou pozornost si loni získala značka prémiových limonád a toniků Targa, jejíž řadu doplnila v roce 2025 limonáda s příchutí Maracuja e Mandarino. Její uvedení doprovázela úspěšná kampaň s heslem Jezdi jako Fittipaldi.
Rok 2025 nebyl příznivý ani pro pivovary. „Tržby klesly proti roku 2024 o necelých 10 %, z toho vlastně celý propad jde za exportem. V Česku jsme se tržbově drželi na úrovni předchozího roku, jeho výsledky překonala jen značka Zubr. Ta spolu s Holbou prošla úspěšným rebrandingem. Poklesu poptávky čelily všechny pivní formáty, nejlépe odolávaly plechovky,“ říká René Musila, generální ředitel pivovarské divize, která se nově přejmenovala na Pivovary Zubr. Kvalitu piva dlouhodobě potvrzují odborná ocenění – loni zvítězil Zubr Gradus 12 v hlavní kategorii světlých ležáků v degustační soutěži České pivo 2025.
Dynamické tržní prostředí, změny v regulaci a nestabilní počasí. Tyto tři vlivy definovaly loňské výsledky adriatického regionu. „Výsledek ve Slovinsku je o 2 % nižší než v roce 2024 a v Chorvatsku o 3 % nižší. S ohledem na zvýšení DPH ve Slovinsku v prvním čtvrtletí a spotřebitelský bojkot obchodů v Chorvatsku to považuji za skvělý výsledek. Dopady nám pomohlo zmírnit robustní oživení ekonomiky v první polovině roku, které bylo způsobeno prodlouženou červnovou vlnou veder,“ vysvětluje Marián Šefčovič, generální ředitel Radenska Adriatic.
Růst ukazatele EBITDA společnosti Radenska ovlivnily rostoucí osobní a další provozní náklady. „Přesto jsme dosáhli významných strategických milníků, včetně úspěšného uvedení produktů Prager's Kombucha a FunctionALL Collagen na trh. Získali jsme prestižní cenu Red Dot za redesign produktu Oraketa a žebříček Valicon TOP25 zařadil Radenskou mezi tři nejlepší značky FMCG ve Slovinsku,“ doplňuje Šefčovič.
Historicky nejvyšších hrubých tržeb ve výši téměř 1 miliardy korun dosáhla v loňském roce společnost UGO. Její EBITDA překročila jak plán, tak loňský výsledek. Růst zaznamenaly všechny divize. „Otevřeli jsme dosud největší Salaterii na Praze 6 a vrátili se s formátem Salaterie i na Slovensko. K vyšším tržbám nám pomohly úspěšné sezónní nabídky, které jsme uváděli v průběhu celého roku. Celkovou produktivitu zvýšila i divize s baleným sortimentem. Zejména saláty, wrapy a další jídla začaly meziročně růst ve druhé polovině roku 2025,“ vysvětluje Marek Farník, zakladatel a generální ředitel UGO.
Hranici 500 milionů korun v tržbách poprvé překročil bylinkami a kávou provoněný LEROS. „Ve srovnání s rokem 2019 jde o více než dvojnásobný růst. Z pohledu kávového segmentu je pro nás klíčová investice do nové pražírny Lerostery, kterou jsme vybudovali ve Strážnici. A díky nové akvizici společnosti Nobilis Tilia, kterou jsme oznámili zkraje tohoto roku, se budeme moci ještě více zaměřit na bylinnou kosmetiku,“ prozradil Martin Mateáš, generální ředitel Lerosu. Jediný šrám na kráse voňavého pilíře si nese společnost Premium Rosa, které v Polsku vypadl klíčový zákazník Biedronka.
Mezi další významné investiční aktivity v roce 2025 patřily stavby nových skladových hal v Rajecké Lesné na Slovensku a v Mnichově Hradišti v Česku. Oba projekty by měly být úspěšně dokončeny v první polovině roku 2026 a měly by přinést očekávané efektivity v oblasti logistiky a skladování. Ve Slovinsku investovala skupina do dokončení vysoce efektivní linky na plnění plechovek, která vznikla v Radenci.