Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Lone Pine Capital: Na trhu vznikají bílá místa, AI je superbýčí faktor

Lone Pine Capital: Na trhu vznikají bílá místa, AI je superbýčí faktor

18.02.2026 13:32
Autor: Redakce, Patria.cz

David Craver z Lone Pine Capital poskytl rozhovor pro Youtube kanál banky Goldman Sachs. Na začátku mluvil o tom, že když začal investovat, akcie byly mnohem méně volatilní a více reagovaly na základní fundamentální informace. Dnes je volatilita výrazně vyšší a rozhodují spíše témata, která přímo nesouvisí s fundamentem. Druhým hlavním rozdílem jsou výrazně vyšší valuace.

Craver řekl, že když začínal, poměr cen k ziskům převyšující hodnotu 20 byl pro něj jasnou známkou blížících se problémů. Nyní je ale na trhu dlouhá řada akcií s takovými valuacemi. Ve skupině Mag7 například momentálně vidí „několik společností jako fundamentálně výrazně podhodnocených a několik, které jsou naopak absurdně předražené.“ Investiční filozofie Lone Pine Capital je přitom založena právě na fundamentu a dlouhodobém držení akcií. K tomu Craver dodal, že současné prostředí na trhu ze svého pohledu vnímá jako pozitivní, protože fundamentální valuaci akcií a analýze jednotlivých titulů se věnuje méně lidí než dříve.



Podle experta v současnosti trhy více hýbou pasivní toky kapitálu. Tedy investice, které nejsou přímo dány tím, jak kdo hodnotí atraktivitu jednotlivých firem. Vznikají tak „bílá místa“, kterým se Craver a jeho společnost cíleně věnují s tím, že je zde možné nalézt zajímavé a podhodnocené akcie. V současné době také kvůli umělé inteligenci vzniká „řada otázek týkající se některých odvětví“. Craver a jeho tým se přitom snaží odhadnout, jak budou vypadat za několik let a podle toho investuje. Výhodou je přitom schopnost držet akcie dlouhodobě, pak se volatilita stává spíše příležitostí pro případné úpravy portfolia.

„Zaměřuji se spíše na růstové společnosti za rozumnou cenu… Díváme se na společnosti, které mají konkurenční výhodu a v růstu jim pomáhá nějaký dlouhodobější trend,“ pokračoval investor. S tím, že uvažuje, „jako kdyby se zítra přestalo na akciovém trhu obchodovat a otevřel se až za tři roky. Co bychom pak chtěli držet?“ K tématu umělé inteligence pak Craver řekl, že úplně rozumí obavám z nafukování bubliny, ale podle něj jde o výraznou změnu, která není zdaleka u konce.

Craver má za to, že velké jazykové modely se budou dál zlepšovat a v tuto chvíli na straně datových center není dostatek kapacity. Řada firem pak může realizovat obrovské přínosy z toho, že bude umělou inteligenci využívat. AI bude zvyšovat efektivitu a snižuje počet potřebných zaměstnanců. „Potřebnou infrastrukturu je docela těžké vybudovat, není to tak, že si jen lusknete prstem.“ K tomu, aby se dalo jasně říci, že v této oblasti skutečně vznikla bublina, je přitom podle experta stále hodně daleko. Umělá inteligence je pro akciový trh „superbýčím faktorem“.

Nejlepším způsobem, jak omezit investiční rizika, je „znát své společnosti“. Tedy dobře rozumět firmám, do kterých se investuje. „Krátké pozice náš hedge fond otevírá na firmách a odvětvích, kde dochází k ničení hodnoty. Zrcadlovým odrazem jsou naše dlouhé pozice. To mimo jiné znamená, že nemůžeme být tak zadlužení,“ popsal investor strategii své firmy. K tomu dodal, že americká centrální banka bude podle něj pokračovat ve snižování sazeb, a to by mělo podporovat trhy s rizikovějšími aktivy. „Naše současné pozice tomuto předpokladu odpovídají.“

 
 

Čtěte více:

BlackRock věří rozvíjejícím se trhům, Gabeli Funds považuje valuace technologií za rozumné
13.02.2026 6:01
BlackRock věří rozvíjejícím se trhům, Gabeli Funds považuje valuace technologií za rozumné
Jeden z investičních ředitelů společnosti BlackRock Rick Rieder na Blo...
Kudy teče AI capex: Tři nové Investiční tipy Patrie
12.02.2026 6:01
Kudy teče AI capex: Tři nové Investiční tipy Patrie
Investiční cyklus kolem umělé inteligence nabírá na obrátkách a začíná...
Výsledky Nebiusu skončily pod odhady Wall Street, neocloudová firma ale slibuje silný rok
12.02.2026 16:06
Výsledky Nebiusu skončily pod odhady Wall Street, neocloudová firma ale slibuje silný rok
Neocloudová společnost Nebius Group, jež v posledním roce těží z poptá...
Perly týdne: Kryptozima a čínská AI strategie
13.02.2026 14:22
Perly týdne: Kryptozima a čínská AI strategie
Ekonom Mohamed El-Erian hovořil na Yahoo Finance o svém pohledu na rot...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.02.2026
14:18Argumenty ČEZ jsou závažné, jednání Bulharska tolik ne, odmítl tribunál nároky na náhradu škod
13:32Lone Pine Capital: Na trhu vznikají bílá místa, AI je superbýčí faktor
12:55Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
11:45Bez honu za AI a bez paniky: Apple těží z odpoutání se od Nasdaqu
10:31Bayer žádá soud o schválení urovnání Roundupu, navýšil rozpočet na právní výdaje
10:30Akcie ožívají a opatrně se začínají zvedat i technologie  
10:10Guvernérka ECB si údajně zkrátí mandát, chce Macronovi umožnit ovlivnit volbu nástupce
10:08AI může nahradit více než polovinu podnikového softwaru, tvrdí šéf Mistral AI
8:49Rozbřesk: EU chystá „28. režim“: jeden evropský trh bez bariér?
8:47Anthropic uvádí nový AI model, Apple zrychluje vývoj nositelných zařízení a Lagardeová může opustit ECB předčasně  
6:06Yardeni: Boom ekonomiky a chytří kluci v technologických firmách
17.02.2026
22:00Wall Street stagnovala při absenci nových zpráv  
17:26Investované stovky miliard dolarů a pár procentních bodů požadované návratnosti
16:03Invesco: Zlato pohání investiční poptávka, fundamenty slábnou. Férová cena je na 3 500 USD
15:32Paramount má sedm dní na to, aby přesvědčil Warner Bros. Mluví se o 31 dolarech za akcii
13:31Muskovy SpaceX a xAI soutěží v tajném programu Pentagonu na autonomní rojové drony
13:02Ztrácí dolar punc bezpečného přístavu? Podle Deutsche Bank velí rizika spojená s AI
11:42Nové pražské byty zdražily koncem roku 2025 meziročně o 3 procenta
11:33Kung-fu či salta. Čínští humanoidi ovládli nejsledovanější pořad v Číně k oslavám Nového roku
11:01Investoři vyhlížejí novou inspiraci. Evropské akcie i dluhopisy lehce stoupají  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
14:30USA - Počet nově zahájených staveb
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
16:00USA - Předstihový index Conference Board, m/m
20:00USA - Zápis z jednání FOMC
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět