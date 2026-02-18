Lone Pine Capital: Na trhu vznikají bílá místa, AI je superbýčí faktor

David Craver z Lone Pine Capital poskytl rozhovor pro Youtube kanál banky . Na začátku mluvil o tom, že když začal investovat, akcie byly mnohem méně volatilní a více reagovaly na základní fundamentální informace. Dnes je volatilita výrazně vyšší a rozhodují spíše témata, která přímo nesouvisí s fundamentem. Druhým hlavním rozdílem jsou výrazně vyšší valuace.
Craver řekl, že když začínal, poměr cen k ziskům převyšující hodnotu 20 byl pro něj jasnou známkou blížících se problémů. Nyní je ale na trhu dlouhá řada akcií s takovými valuacemi. Ve skupině Mag7 například momentálně vidí „několik společností jako fundamentálně výrazně podhodnocených a několik, které jsou naopak absurdně předražené.“ Investiční filozofie Lone Pine Capital je přitom založena právě na fundamentu a dlouhodobém držení akcií. K tomu Craver dodal, že současné prostředí na trhu ze svého pohledu vnímá jako pozitivní, protože fundamentální valuaci akcií a analýze jednotlivých titulů se věnuje méně lidí než dříve.
Podle experta v současnosti trhy více hýbou pasivní toky kapitálu. Tedy investice, které nejsou přímo dány tím, jak kdo hodnotí atraktivitu jednotlivých firem. Vznikají tak „bílá místa“, kterým se Craver a jeho společnost cíleně věnují s tím, že je zde možné nalézt zajímavé a podhodnocené akcie. V současné době také kvůli umělé inteligenci vzniká „řada otázek týkající se některých odvětví“. Craver a jeho tým se přitom snaží odhadnout, jak budou vypadat za několik let a podle toho investuje. Výhodou je přitom schopnost držet akcie dlouhodobě, pak se volatilita stává spíše příležitostí pro případné úpravy portfolia.
„Zaměřuji se spíše na růstové společnosti za rozumnou cenu… Díváme se na společnosti, které mají konkurenční výhodu a v růstu jim pomáhá nějaký dlouhodobější trend,“ pokračoval investor. S tím, že uvažuje, „jako kdyby se zítra přestalo na akciovém trhu obchodovat a otevřel se až za tři roky. Co bychom pak chtěli držet?“ K tématu umělé inteligence pak Craver řekl, že úplně rozumí obavám z nafukování bubliny, ale podle něj jde o výraznou změnu, která není zdaleka u konce.
Craver má za to, že velké jazykové modely se budou dál zlepšovat a v tuto chvíli na straně datových center není dostatek kapacity. Řada firem pak může realizovat obrovské přínosy z toho, že bude umělou inteligenci využívat. AI bude zvyšovat efektivitu a snižuje počet potřebných zaměstnanců. „Potřebnou infrastrukturu je docela těžké vybudovat, není to tak, že si jen lusknete prstem.“ K tomu, aby se dalo jasně říci, že v této oblasti skutečně vznikla bublina, je přitom podle experta stále hodně daleko. Umělá inteligence je pro akciový trh „superbýčím faktorem“.
Nejlepším způsobem, jak omezit investiční rizika, je „znát své společnosti“. Tedy dobře rozumět firmám, do kterých se investuje. „Krátké pozice náš hedge fond otevírá na firmách a odvětvích, kde dochází k ničení hodnoty. Zrcadlovým odrazem jsou naše dlouhé pozice. To mimo jiné znamená, že nemůžeme být tak zadlužení,“ popsal investor strategii své firmy. K tomu dodal, že americká centrální banka bude podle něj pokračovat ve snižování sazeb, a to by mělo podporovat trhy s rizikovějšími aktivy. „Naše současné pozice tomuto předpokladu odpovídají.“