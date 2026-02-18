Hledat v komentářích

Bez honu za AI a bez paniky: Apple těží z odpoutání se od Nasdaqu

18.02.2026 11:45
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Skutečnost, že se Apple takřka vůbec nezapojuje do závodění v masivních investicích do umělé inteligence způsobila, že se společnost odpoutala od svých technologických vrstevníků a nyní pro investory představuje překvapivou, a zároveň atraktivní alternativu, protože není vtažena do vysoké volatility, jež v posledních týdnech hýbe téměř celým trhem.

Čtyřicetidenní korelace Applu s technologickým indexem Nasdaq 100 klesla minulý týden na 0,21, tedy na nejnižší úroveň od roku 2006, vyplývá z údajů sestavených agenturou Bloomberg. Korelace výrobce iPhonů s tímto benchmarkem slábne od loňského května, kdy ještě dosahovala hodnoty 0,92.

Pro vysvětlení: korelace 1 znamená, že se dvě aktiva pohybují dokonale synchronně, zatímco hodnota -1 znamená, že se pohybují opačnými směry.

„Nízká korelace Applu je teď stoprocentně pozitivní. Jsme v prostředí, kde jsou investoři tak nervózní z toho, co další bude kvůli AI narušeno, že se nejdřív střílí a až pak se ptá,“ řekl Art Hogan, hlavní tržní stratég ve společnosti B. Riley Wealth.

Investoři již nějakou dobu přepínají mezi obavami, že stovky miliard dolarů investovaných do AI se nevyplatí, a strachem, že stejná technologie učiní odvětví od softwaru až po správu majetku či logistiku zastaralými. Apple se ovšem nehodí ani do jedné z těchto kategorií, protože se nezapojuje do masivního utrácení na vývoj AI a zároveň nemá žádnou zásadní obchodní linii, o níž by se předpokládalo, že je nástroji typu Claude od společnosti Anthropic ohrožena, podotýká Bloomberg.

Hospodářské výsledky zveřejněné minulý měsíc navíc poukázaly na některé pozitivní trendy. Apple jednak oznámil rekordní čtvrtletní tržby se znatelnou silou v klíčové produktové řadě iPhonů a jednak poskytl lepší výhled na aktuální čtvrtletí, než trh očekával.

1

Odpojení od technologických vrstevníků bylo plně viditelné v úterý, kdy růst akcií Applu o 3,2 procenta výrazně překonal výkon Nasdaqu 100, který v ten den ztratil 0,1 procenta. Jednalo se o třetí případ v tomto měsíci, kdy akcie firmy překonaly index alespoň o tři procentní body.

Jen za únor jsou akcie Applu o 1,7 procenta výše, zatímco Nasdaq 100 za stejnou dobu oslabil o 3,3 procenta a index Magnificent Seven dokonce o 7,5 procenta.

Růstové výzvy a vysoké ocenění zůstávají překážkou

Přesto si i akcie Applu nedávno prošly svou vlastní volatilitou jako například minulý týden, kdy klesly o osm procent, což byl jejich největší propad od loňského dubna, upozorňuje Bloomberg. Pokles způsobila informace, že dlouho plánovaný upgrade virtuální asistentky Siri by mohl být opožděn.

Protivětrem se staly také raketově rostoucí ceny paměťových čipů, a to zejména proto, že růst Applu zaostává za jinými technologickými jmény. Analytici očekávají, že tržby firmy v jejím fiskálním roce končícím v září vzrostou o 11 procent, v roce 2027 však tempo zpomalí na 6,7 procenta. Zisky pak mají podle odhadů Bloombergu zpomalit už příští rok.

Tento relativně mírný výhled růstu způsobuje, že se akcie obchodují za přibližně 30násobek očekávaných zisků v příštím roce, což je více než u všech ostatních členů Magnificent Seven vyjma Tesly a výrazně nad 24násobkem u indexu Nasdaq 100 .

„Apple není výhodná koupě a už dlouho nebyla, a není tam žádný skutečný růst ve srovnání se zbytkem technologického sektoru. Nicméně si myslím, že trh mu bude dál dávat výhodu pochybnosti,“ uvedl Wayne Kaufman, hlavní tržní analytik společnosti Phoenix Financial Services.

„U hardwaru je mnohem menší riziko než u softwaru. A bez ohledu na cokoliv jiného, lidé si pomocí AI nový iPhone nevyrobí,“ dodal.



