Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Investované stovky miliard dolarů a pár procentních bodů požadované návratnosti

Investované stovky miliard dolarů a pár procentních bodů požadované návratnosti

17.02.2026 17:26
Autor: Jiří Soustružník

Včera jsem psal o cca 700 miliardách plánovaných letošních investic amerických hyperscalerů. S tím, že pokud by požadovaná návratnost měla u těchto investic být kolem 8 %, musely by „v průměru“ generovat roční zisky znatelně nad 60 miliard dolarů. Takže jen tyto letošní investice by každý rok vytvořily téměř celý ziskový ekvivalent Amazonu. Dnes přímo v této souvislosti dodám pár zajímavostí o rizikových prémiích na akciích.

Aswath Damodaran v následujícím grafu ukazuje své odhady rizikové prémie amerického akciového trhu. Tedy odhady toho, co v danou chvíli investoři požadovali a nyní požadují od amerických akcií nad výnosy vládních dluhopisů (obvykle desetiletých). Někdo může namítnout, že on žádnou takovou úvahu při nákupu či prodeji akcií neprovádí. Ale třeba institucionální investoři alespoň trochu tíhnoucí k fundamentu často pracují s nějakým odhadem toho, jakou hotovost bude daná firma a akcie pro své akcionáře v budoucnu generovat. Tento tok hotovosti pak převedou na současnou hodnotu a k tomu jim slouží právě požadovaná návratnost – součet bezrizikových sazeb a rizikové prémie. A úplně stejně postupují firmy při svých investicích. Počítám, že včetně hyperscalerů - při hodnocení toho, zda se ony desítky a stovky miliard zaplatí.

01
Zdroj: X

Pan Damodaran tedy nyní odhaduje, že riziková prémie na americkém trhu dosahuje něco nad 4 %. Výnosy desetiletých vládních dluhopisů se pohybují u 4,1 % a požadovaná návratnost „průměrné akcie“ na trhu tedy je na 8,1 %. Pokud by investiční projekty hyperscalerů do datových center a dalších AI projektů měly podobné riziko, jako tento tržní průměr, budou od svých investic hyperscaleři požadovat právě cca 8 %. Na oněch letošních 700 miliardách je to tedy cca 65 miliard dolarů ročních zisků (nebo přesněji řečeno volného toku hotovosti pro akcionáře).

Před časem jsem zde ukazoval odhady Goldman Sachs, podle kterých se teď riziková prémie akciového trhu v USA pohybuje jen u 2 %. Tedy o dva procentní body níž, než odhady pana Damodarana. Což by při výše uvedené kalkulaci znamenalo, že investice nemusí generovat průměrných 65 miliard dolarů ročně, ale o 16 miliard dolarů méně. To je praktická ukázka toho, že riziková prémie akciového trhu je v různých diskusích sice často opomíjená proměnná, ale v reálnu jde o docela důležité číslo. A můžeme myslím rozumně předpokládat, že ve finančních odděleních velkých technologických společností sedí lidé, kteří nevěří řadě tvrzení, podle kterých je nyní riziková prémie akciového trhu u nuly (nebo dokonce záporná).

S takovými tvrzeními o nulových, či záporných prémiích přichází i známé „značky“ finančního světa. Ignorují to, že rozdíl mezi obráceným PE a bezrizikovými sazbami v sobě nemá jen prémii, ale i očekávaný růst. Pokud by přitom ona prémie byla na nule, investoři by nechtěli žádnou kompenzaci za riziko akcií. Pokud by teoreticky byla dokonce záporná, investoři by akcie považovali za méně rizikové, než vládní dluhopisy. I při současném trendu vládních dluhů je to stále vyloženě finance fiction.

S teoretickou prémií na nule by požadovaná návratnost u trhu a průměrné akcie byla na 4 %, tedy na úrovni výnosů bezrizikových aktiv. Za která jsou tedy snad stále považovány dlouhodobější vládní dluhopisy v USA. Pak by z výše uvedeného pohledu a výpočtu stačilo, aby letošních 700 miliard investic generovalo jen něco nad 30 miliard ročních zisků. Představme si finance fiction, že by to takhle někde skutečně počítali. Prováděny by pak byly investice generující více než tuto částku (30 miliard ročně). Ve skutečnosti by ale hranice pro úspěšnost investic (pokrytí nákladu kapitálu) byla na cca dvojnásobku (s použitím správných prémií).

 

Čtěte více:

Akcie a „dluhové“ QE
10.02.2026 17:37
Akcie a „dluhové“ QE
Jak by se vlastně mohly chovat akcie ve scénáři, v němž by se trajekto...
Zlato, akcie a vliv AI na bezpečné přístavy
12.02.2026 17:17
Zlato, akcie a vliv AI na bezpečné přístavy
Tom Lee, který je častým hostem investičních diskusí, na CNBC uvedl, ž...
Rozvíjející se trhy a rotace od Spojených států
13.02.2026 17:12
Rozvíjející se trhy a rotace od Spojených států
V kurzu jsou opět úvahy i kroky namířené směrem k rotaci od amerických...
Prohodí se dlouhodobě výkony amerických a neamerických trhů?
16.02.2026 17:13
Prohodí se dlouhodobě výkony amerických a neamerických trhů?
Nyní se hodně hovoří o rotaci od USA směrem ke zbytku světa. Proč ten ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
17.02.2026
17:26Investované stovky miliard dolarů a pár procentních bodů požadované návratnosti
16:03Invesco: Zlato pohání investiční poptávka, fundamenty slábnou. Férová cena je na 3 500 USD
15:32Paramount má sedm dní na to, aby přesvědčil Warner Bros. Mluví se o 31 dolarech za akcii
13:31Muskovy SpaceX a xAI soutěží v tajném programu Pentagonu na autonomní rojové drony
13:02Ztrácí dolar punc bezpečného přístavu? Podle Deutsche Bank velí rizika spojená s AI
11:42Nové pražské byty zdražily koncem roku 2025 meziročně o 3 procenta
11:33Kung-fu či salta. Čínští humanoidi ovládli nejsledovanější pořad v Číně k oslavám Nového roku
11:01Investoři vyhlížejí novou inspiraci. Evropské akcie i dluhopisy lehce stoupají  
10:31Těžař BHP nabírá nový směr. Měď poprvé tvoří většinu zisku, akcie na novém maximu  
8:52USA a Írán budou jednat v Ženevě, BHP těží z růstu cen kovů a SpaceX a xAI v užším výběru Pentagonu  
8:42Rozbřesk: Silný leden pro hypotéky. Nemovitostní trh zůstane napjatý i letos
6:19FX Strategie: Inflační ne-překvapení a jestřábí ČNB podpořily korunu, může americký HDP nalomit dolarové medvědy?  
16.02.2026
17:58PODCAST Týdenní výhled: Nečitelná AI nyní pohání tržní rotaci, Big Tech ji ale ustojí  
17:13Prohodí se dlouhodobě výkony amerických a neamerických trhů?
15:56Goldman Sachs: Je dobrý okamžik využít poklesu Microsoftu. Nvidia dál tahounem AI boomu  
14:05AI euforie skončila. Na trhu nyní panují dvě protichůdné obavy  
11:18Švédsko kvůli geopolitickým změnám zvažuje zavedení eura
11:11Opatrně pozitivní start týdne v Evropě  
10:36Koncern Volkswagen hodlá do konce roku 2028 snížit náklady o pětinu
10:34Bezpečné měnové přístavy v turbulencích? Frank, jen a dolar zažívají přehodnocení své role

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - Empire State Manufacturing index
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět