AI může nahradit více než polovinu podnikového softwaru, tvrdí šéf Mistral AI

18.02.2026 10:08
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Již několikatýdenní výprodej akcií softwarových společností vyvolaly obavy investorů z toho, že řada firem byznysově „dojede“ na nástup umělé inteligence. Tuto tezi nyní nepřímo podpořil také Arthur Mensch, generální ředitel evropského startupu Mistral AI. Ten v rozhovoru pro CNBC prohlásil, že více než polovina současného podnikového softwaru by mohlo být AI nahrazena.

Komentáře teprve 33letého Mensche přichází nedlouho poté, co výprodej softwarových titulů umocnila také jiná negativní zpráva z odvětví z konce ledna: Anthropic vydal sadu open-source pluginů pro svého AI agenta Claude Cowork, jenž je schopný automaticky zpracovávat úkoly napříč právem, financemi, marketingem či zákaznickou podporou.

To investory vyvedlo z míry, neboť se začínají obávat, že AI by mohla byznys model softwarových služeb (SaaS) pohltit. Krizovou situaci dokresluje ETF iShares Expanded Tech-Software Sector, které letos kleslo už o více než 20 procent.

„Řekl bych, že více než polovina toho, co IT v současnosti nakupuje v oblasti SaaS, se přesune do AI. Ta nám umožňuje vyvíjet software rychlostí světla,“ řekl Mensch CNBC na během summitu AI Impact Summitu v Novém Dillí v Indii.

Dále dodal, že pokud mají podniky "správnou infrastrukturu", mohou propojit svá data s AI systémy a vytvářet aplikace pro řízení určitých částí práce. „Za pár dní můžeme vytvořit plně vlastní aplikace pro provoz workflow, nákupní workflow nebo workflow dodavatelského řetězce, například tak, že před pěti lety byste vlastně potřebovali vertikální SaaS,“ uvedl.

Replatforming na scéně

Nyní podle Mensche dochází k tzv. "replatformingu", kdy firmy chtějí používat namísto SaaS více AI. "Replatforming je pro nás velkou příležitostí, protože k nám nyní přichází více než 100 podnikových zákazníků s touhou možná změnit a znovu platformovat svůj IT systém. Takže by se mohli zbavit některých věcí, které koupili před 20 lety, a které začínají být trochu drahé. AI vidí jako způsob, jak zařízení přeprogramovat, aby bylo efektivnější a méně nákladné,“ dodal.

Mensch však uvedl, že software zaměřený na systémy záznamů "se nezmění". Tento typ softwaru je zodpovědný za data v rámci organizace a často s AI spolupracuje.

Podobný názor s ním sdílí také šéf Rubriku Bipul Sinha, který ve středečním rozhovoru pro CNBC uvedl, že "workflow software" by mohl být "výrazně narušen umělou inteligencí."

Indická expanze

Mensch se vyjádřil také k samotnému podnikání Mistral AI. Společnost letos plánuje v rámci expanze do Indie otevřít v nejlidnatější zemi světa svou první kancelář.

V současnosti spolupracuje s mezinárodními společnostmi, které v Indii už působí, nyní však hledá potenciální zákazníky se sídlem v zemi, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

Zatímco Mistral buduje datová centra v Evropě, přístup bude v Indii odlišný, protože společnost plánuje spolupracovat s firmami, které již fyzickou infrastrukturu v zemi mají, doplnil Mensch.


