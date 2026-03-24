Traders Talk: Trhem zmítá extrémní strach. Jak se v něm zorientovat a udělat co nejméně škody

Geopolitické napětí, vysoká volatilita a rychle se měnící očekávání kolem sazeb dělají z dnešního trhu mimořádně nepřehledné prostředí. Makléř Patria Finance Pavel Mokoš vysvětluje, proč technický obrázek trhu nevypadá dobře, proč dává smysl pracovat se stop lossy a proč on sám v této chvíli dává přednost opatrnosti před snahou za každou cenu obchodovat. Přesto i v současném chaosu vidí několik titulů, které by při uklidnění situace mohly stát za pozornost.
Obsah:
00:13:07 Aktuální trhy pohledem technické analýzy
04:46:18 Jak obchodovat v době strachu
06:16:01 Jak využít a správně nastavit stop bossy
09:42:27 Co lze nyní nakupovat
10:39:12 Čemu se raději vyhnout
Geopolitika znovu výrazně promlouvá do trhů a i z technického pohledu nevypadá současná situace podle makléře Pavla Mokoše dobře. Připomíná, že v lednu index S&P 500 testoval úroveň 7000 bodů a po neúspěšném pokusu o průlom přišlo vyhrocení situace kolem Íránu a následný pokles. „Z toho technického hlediska to vypadá nalomené dolů s tím, že ty trhy visí na vlásku,“ říká Mokoš.
Mnohem důležitější je však podle něj šíře nervozity, která se do trhu propsala. Upozorňuje na index volatility VIX, který se pohybuje kolem 27 bodů, tedy výrazně nad dlouhodobějším průměrem. To podle něj značí vysokou míru strachu a také očekávání výrazných pohybů v nejbližším období. Vedle toho zmiňuje i ukazatel Fear&Greed, který se podle něj dostal do pásma extrémního strachu. „Je zde vidět opravdu velká míra strachu a nejistoty,“ popisuje.
Vedle toho vysoká cena ropy zvyšuje obavy z inflace a spolu s nimi se mění i očekávání ohledně dalšího postupu centrálních bank. Zatímco ještě v lednu investoři počítali s tím, že Fed letos dvakrát až třikrát sníží sazby, nyní se podle něj sázky začínají obracet opačným směrem. A právě to je kombinace, která může nervozitu na trzích dál přiživovat.
Zatímco pro dlouhodobé investory podle Mokoše nemusí být současná situace důvodem k panice, u střednědobých a krátkodobých investorů už je podle něj na místě daleko větší opatrnost. Střednědobým investorům proto doporučuje pracovat se stop lossy. Stop loss je jednoduchý nástroj, který může investorům výrazně pomoct omezit škody v případě prudkého obratu trhu. Jeho konkrétní nastavení záleží na strategii investora, ale v zásadě mluví o pásmu zhruba od 8 do 15 procent.
Krátkodobým traderům ale posílá ještě tvrdší vzkaz - pokud jim toto prostředí nesedí, neměli by se do něj nutit. „Za sebe můžu říct, že aktuálně mám z toho trhu strach, nevyhovuje mi to,“ říká otevřeně a dodává, že se teď snaží "udělat co nejmíň škody a šetřit si peníze, až se objeví skutečné příležitosti“.
Za klíčové považuje i psychologické nastavení investora. Nestačí promyslet si, co dělat, když pozice roste. Stejně důležité je mít dopředu jasno, co udělat v opačném případě. Právě neschopnost přiznat si ztrátu považuje za jednu z nejčastějších chyb.
I přes vysokou volatilitu se ale zejména pro dlouhodobé investory dá na trhu najít několik titulů, které by podle makléře mohly stát za zvážení. „Jsou to společnosti jako AMD, jeden z mých favoritů. Může to být třeba i ,“ říká. U Netflixu připomíná pozitivní reakci trhu na zprávu, že se firma neúčastní velké akvizice Warner Bros., která by jí mohla výrazně poškodit. Oba zmíněné tituly podle něj mohou představovat sázku na scénář uklidnění.
Naopak skeptický je vůči aktivům, která se teď mohou na první pohled jevit jako logická obrana proti geopolitickému napětí. Ropné akcie podle něj při současných cenách nejsou atraktivní, protože v ceně ropy už je značná část nervozity započtena. Podobně zdrženlivý je i ke zlatu, které se v poslední době dostalo po prudkém výprodeji znovu do hledáčku investorů. Mokoš připomíná, že samotný předchozí růst zlata byl mimořádný a zdaleka neodpovídal jeho obvyklému dlouhodobému výnosovému profilu. Současný propad proto čte spíše jako vystřízlivění než jako novou nákupní příležitost.