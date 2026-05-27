Technologická rally jede dál, sentiment je slušný i dnes v Evropě

27.05.2026 10:51
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Trhy si i přes přetrvávající napětí na Blízkém východě našly důvod k optimismu – klesající ropa a naděje na uvolnění dopravy v Perském zálivu tlumí inflační obavy a podporují akcie. Investoři se tak znovu soustředí především na příběh umělé inteligence, který zůstává hlavním motorem růstu.

Řešení problémů na Blízkém východě možná není v dohledu, ale roste důvěra v odblokování přístupu do Perského zálivu, což finančním trhům úplně stačí. Ropa navazuje na svůj sestup a klesá už k 96 dolarům, což jako obvykle tlačí níž dluhopisové výnosy, otupuje obavy z inflace a umožňuje akciím věnovat se jiným tématům.

Jiných témat přitom mnoho není, v podstatě jde jen o umělou inteligenci. A v tomto případě záleží spíše na tom, jestli se investoři zrovna zaměří na CPU, infrastrukturu či paměti. Tentokrát jsou to zejména paměťové čipy, ale technologiím se daří i jako celku.

Nasdaq by podle futures měl navázat na včerejší růst dalším vzestupem skoro o půl procenta. Mezitím se v Evropě také obchoduje převážně v zeleném. Indexy DAX a CAC40 se nacházejí asi půl procenta v plusu, AEX je jen mírně v zeleném, zatímco mírně klesající FTSE100 si jde i tentokrát vlastní cestou.

Pozitivní sentiment už nemá tak velký vliv na eurodolar, který má sice dnes tendenci stoupat, ale při kurzu 1,1545 se celkově moc nahoru neposouvá. Zlato se během turbulencí v posledních měsících chovalo jako rizikové aktivum a sledovalo často stejný směr jako akcie. To se ale také mění a dnes sledujeme pokles ceny žlutého kovu pod 4500 USD. Koruna zůstává vůči euru poměrně stabilní. Kalendář ani tentokrát neslibuje zásadní informace, které by měly v průběhu dne vstupovat do hry.


Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:47 SEČ:

Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2757 0.0424 24.2837 24.2545
CZK/USD 20.8480 -0.0623 20.8605 20.8275
HUF/EUR 355.1584 -0.2452 356.2937 354.7689
PLN/EUR 4.2411 0.1165 4.2439 4.2347
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.8979 0.0487 7.9031 7.8903
JPY/EUR 185.6090 0.1689 185.7120 185.2594
JPY/USD 159.3970 0.0518 159.4445 159.1790
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8661 0.1317 0.8665 0.8647
CHF/EUR 0.9151 0.1209 0.9153 0.9134
NOK/EUR 10.8256 0.4388 10.8310 10.7762
SEK/EUR 10.7908 -0.3799 10.8364 10.7879
USD/EUR 1.1645 0.1169 1.1649 1.1632
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4009 0.4193 1.4015 1.3926
CAD/USD 1.3828 0.1300 1.3829 1.3804
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny
 

