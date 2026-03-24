Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Energetický šok opět otestuje měnovou politiku Fedu. Klíčová bude jeho délka a intenzita

24.03.2026 13:44
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Rostoucí ceny ropy zvyšují nejistotu ohledně dalšího vývoje americké měnové politiky a znovu otevírají debatu o tom, jak Fed zareaguje na energetické šoky. Dopad vyšších cen energií na inflaci i ekonomickou aktivitu může být výrazný, zejména pokud budou ceny vyšší delší dobu. Historie ukazuje, že v obdobích ropných skoků volil Fed různý přístup v závislosti na tom, zda převládaly obavy z inflace, nebo z oslabení růstu, píše Jennifer Schonbergerová na Yahoo Finance. Současné prostředí tak bude testem jeho schopnosti udržet cenovou stabilitu, aniž by podpořil vznik výraznějších hospodářských nerovnováh.

Ředitel Fedu Jerome Powell minulý týden uvedl, že reakce Fedu na nárůst cen ropy závisí na tom, jak dlouho bude energetický šok trvat. V současné době centrální bankéři sledují, co se stane. „Záleží na tom, jak dlouho bude současná situace trvat, jaké budou dopady na ceny a jak budou reagovat spotřebitelé,“ řekl minulý týden novinářům předseda Fedu Powell. „Ekonomické dopady by mohly být větší. Mohly by být menší. Mohly by být mnohem menší nebo mnohem větší. Prostě nevíme.“

Historicky Fed přímo na nárůsty cen ropy nereagoval. Předseda Powell minulý týden uvedl, že „poučením“ Fedu je dívat se dále za energetické šoky. Tedy na to, zda inflační očekávání zůstala pevně ukotvena. Reakce Fedu by proto měla být přijata v kontextu toho, že se inflace v posledních pěti letech drží nad 2% cílem Fedu. „Musíme mít všechny tyto věci na paměti,“ řekl Powell.

Reakce Fedu při předchozích ropných šocích

Pohled na to, jak Fed reagoval na prudký nárůst cen ropy za posledních 50 let, ukazuje, že centrální banka má tendenci se zaměřovat na inflaci, když je v sázce její důvěryhodnost, uvádí výzkum vedený Matthewem Luzzettim, hlavním americkým ekonomem Deutsche Bank Securities. Přesto tu byla období, kdy se Fed zpočátku zaměřoval spíše na dopad vysokých nákladů na energie na růst ekonomiky než na inflaci, což naznačuje, že ekonomické pozadí v době ropného šoku zůstává také důležité, píše Schonbergerová.

V letech 1973 a 1974 se ceny ropy během jomkipurské války a arabského ropného embarga čtyřnásobně zvýšily z přibližně 3 dolarů za barel na téměř 12 dolarů za barel. Tehdejší předseda Fedu Arthur Burns a většina centrální banky se domnívali, že zvýšení sazeb zhorší rostoucí nezaměstnanost, a proto se centrální banka nejprve zaměřila na dopad na ekonomický růst.

Před energetickou krizí Fed v první polovině roku 1973 zvyšoval sazby, aby bojoval s inflací, ale později v témže roce, když ekonomika oslabila, své zaměření změnil. S dále rostoucí inflací se do poloviny roku 1974 vrátil k agresivnímu zvyšování sazeb.

Během íránské revoluce v roce 1979 se ceny ropy více než zdvojnásobily ze 14 dolarů na více než 35 dolarů do začátku roku 1981. Za tehdejšího předsedy Paula Volckera Fed agresivně bojoval s inflací, a to i za cenu recese. Fed v roce 1980 zvýšil sazby na maximum 20 %.

V letech 1990 až 1991, během první války v Perském zálivu, se ceny ropy téměř zdvojnásobily. Centrální banka se opět zaměřila na inflaci a poté přesunula svou pozornost na růst. Alan Greenspan, tehdejší předseda Fedu, začal zvyšovat sazby, aby čelil rostoucí inflaci, již před začátkem invaze a aby omezil inflační tlaky, držel sazby stabilní. Fed nesnížil sazby až do konce roku 1990, kdy začala mírná recese.

Před čtyřmi lety, když Rusko napadlo Ukrajinu a ceny ropy vyskočily nad 100 dolarů za barel a začátkem března 2022 dosáhly 120 dolarů, uvedl předseda Fedu Powell, že centrální banka bude pokračovat ve zvyšování sazeb. Fed zahájil svůj nejambicióznější cyklus zvyšování sazeb od 80. let v březnu 2022, ačkoli spíše reagoval na inflaci, která vzrostla po pandemii, než na vyšší ceny ropy.

Dva scénáře války v Íránu

Chris Waller, člen Rady guvernérů Fedu, minulý týden uvedl, že po slabé únorové zprávě o zaměstnanosti zvažoval snížení sazeb, ale že se přiklání k tomu, aby sazby zůstaly na stejné úrovni, protože válka v Íránu by mohla být mnohem delší a ceny ropy by tak mohly zůstat déle vysoké.

„Pokud jsou ceny na velmi vysoké úrovni a zůstanou tak několik měsíců, pak se to v určitém okamžiku projeví, protože ropa je vstupem pro mnoho produktů,“ řekl Waller pro CNBC. „V tom případě se obáváte vysokých a trvalých ropných šoků. Není to tak, že by cena ropy jen krátkodobě stoupala a hned zase klesla. Pokud ropa jde nahoru a pak dolů, je to velmi odlišné od toho, když ropa jde nahoru a pak tam dlouho zůstane,“ zdůraznil Waller. „To je jedna z klíčových věcí, o kterých jsem začal přemýšlet – [že] pokud to bude pokračovat, může být tento inflační problém horší, než si myslím."

Mezitím prezidentka Fedu v San Franciscu Mary Dalyová v pondělí poznamenala, že politika je dobře nastavená a že ekonomika může jít uprostřed války s Íránem dvěma cestami. V prvním scénáři se konflikt na Blízkém východě rychle vyřeší, ceny energií klesnou a dopad na americkou ekonomiku bude krátkodobý a tlumený. Dalyová uvedla, že za těchto okolností by pravděpodobně dávalo smysl dočasný nárůst cen energií ignorovat.

Pokud by se však konflikt prodloužil, narušení dodávek energií a související tlaky na ceny by mohly přetrvávat a přelévat se do vyšší inflace, pomalejšího růstu a slabšího trhu práce. „To by zesílilo současné kompromisy v měnové politice, což by ztížilo vyvažování rizik pro obě strany našeho dvojího mandátu,“ napsal Dalyová v příspěvku na LinkedIn.

Luzzetti z Deutsche Bank předpokládá, že Fed prozatím zůstane nečinný a sledovat, zda by mu trh mohl poskytnout určitý prostor k „překonání“ dalšího šoku na straně nabídky. Přesto poznamenal, že inflace je příliš dlouho příliš vysoká. Deutsche Bank zjistila, že pokud by se cena ropy držela na 100 dolarech za barel, tak by daňové úlevy pro spotřebitele plynoucí z Trumpova zákona One Big Beautiful Bill Act pořád měly převyšovat nad zdražením energií. Ale kdyby ropa vystřelila až na 150 dolarů za barel, růst cen energií by už byl tak velký, že by mohl vážně zpomalit spotřebu domácností. A pokud by se ropa v příštím čtvrtletí držela nad 100 dolary za barel, vstoupila by do „nebezpečné zóny“, což by poškodilo růst.

Minulou středu, poté, co se Fed rozhodl ponechat sazby beze změny, předseda Powell uvedl, že vyšší krátkodobá inflační očekávání odrážejí dopady války na Blízkém východě a také pomalu se promítající cla v ekonomice. A poznamenal, že očekává, že v blízké budoucnosti zvýší vyšší ceny energií celkovou inflaci.

„Možnost, že naším dalším krokem by mohlo být zvýšení sazeb, se na schůzce objevila, stejně jako na předchozí schůzce,“ řekl. „Velká většina účastníků to nepovažuje za svůj základní scénář, ale samozřejmě nic ze stolu neshazujeme.“

 

Čtěte více:

Gundlach o ropou taženém růstu inflace a investicích do zlata
20.03.2026 6:02
Gundlach o ropou taženém růstu inflace a investicích do zlata
Jeffrey Gundlach z vedení společnosti DoubleLine Capital na jejím Yout...
Fed zatím přehlíží ropný šok a věří v silnou ekonomiku
18.03.2026 21:23
Fed zatím přehlíží ropný šok a věří v silnou ekonomiku
Nevíme, jak se vyvrbí situace na Blízkém východě, ale zato nás znervóz...
JPMorgan: Fed by nyní neměl reagovat jako v roce 2022
23.03.2026 11:41
JPMorgan: Fed by nyní neměl reagovat jako v roce 2022
Kelsey Berro z JPMorgan Asset Management na CNBC uvedla, že americká c...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.03.2026
17:00J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Vnitřní informace
16:19PODCAST Traders Talk: Trhem zmítá extrémní strach. Jak se v něm zorientovat a udělat co nejméně škody
16:10Turecko zvažuje kvůli válce využití zlatých rezerv k obraně měny
15:21Deset let nulová inflace…
13:44Energetický šok opět otestuje měnovou politiku Fedu. Klíčová bude jeho délka a intenzita
12:24Anthropic vstupuje do boje o agentní AI. Claude může na dálku ovládat počítač
12:12S&P Global: Růst aktivity v soukromém sektoru v eurozóně v březnu zpomalil
12:11Holešovice zrychlují: ceny bytů rostly o 25 %
11:14Co věřit Trumpovi a jak zareaguje Írán? Trhy stále nevědí, na jakou kartu si vsadit  
11:09Revolut hlásí rekordní zisk před zdaněním. O desítky procent roste počet klientů i předplatného
9:51AI ano, ale ne jako jádro portfolia. Erhard Radatz z Invesca o technologiích, válce v Íránu, energetice i návratu zájmu o Čínu
9:45Důvěra v českou ekonomiku v březnu stoupla u podnikatelů i spotřebitelů
9:36EU a Austrálie se dohodly na odstranění cel, bezpečnostní spolupráci i těžebních projektech
8:57Rozbřesk: Trumpova otočka jako test citlivosti středoevropských měn na ropu
8:51Trhy se uklidňují po prudkých výkyvech, pozornost ale zůstává na Blízkém východě  
6:03Stratégové nadále věří evropským akciím. I přes rizika čekají návrat Stoxx 600 na rekordy  
23.03.2026
21:20Překvapivě zelené pondělí na Wall Street  
17:36Hyperscaleři, jejich mohutné investice a to, co firmy skutečně vydělávají
16:14PODCAST Týdenní výhled: Trump vystrašil trhy ultimátem Íránu, ale znovu otočil  
16:10Těžaři pod tlakem: prudký propad zlata tlačí na jejich marže

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
GameStop Corp (01/26 Q4, Aft-mkt)
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět