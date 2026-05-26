Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Walmart zrychluje digitální transformaci. Brzdí ho ale slabší spotřebitel

Walmart zrychluje digitální transformaci. Brzdí ho ale slabší spotřebitel

26.05.2026 13:43
Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

Walmart reportoval za uplynulé čtvrtletí růst tržeb o téměř 7,3 procenta na 177,8 miliardy dolarů, přičemž hrubá marže dosáhla 24,3 procenta. Růst tržeb ve Spojených státech podle firmy negativně ovlivnilo zastropování cen farmaceutických produktů, které zpomalilo růst tržeb o jeden procentní bod. Provozní zisk meziročně vzrostl o pět procent na 7,5 miliardy dolarů a zisk na akcii dosáhl 0,67 dolaru, což je o pětinu více ve srovnání s loňským rokem.

Klíčovou metrikou, kterou by investoři měli v případě retailerů sledovat, jsou comparable sales. Ty odfiltrují vliv expanze a představují nejčistší měřítko organického růstu. V případě amerických poboček Walmartu vzrostly comp sales o 4,1 procenta, což znamená zpomalení zhruba o 40 bazických bodů oproti předchozím čtyřem kvartálům.

Růst amerických comparable sales v uplynulém čtvrtletí táhl především vyšší počet transakcí. Transakce meziročně rostly o tři procenta, což je v téměř dvojnásobek oproti předchozímu roku. Naopak růst průměrné výše účtu meziročně zpomalil z 2,8 procenta na 1,1 procenta a naznačuje, že americký spotřebitel může být pod tlakem, což představuje varovný signál pro celý retail sektor.

Provozní cash flow meziročně klesl o 700 milionů dolarů, což firma vysvětluje načasováním plateb za zásoby. Walmart zároveň reportoval negativní volné cash flow ve výši zhruba dvou miliard dolarů, a to především v důsledku investic do rozvoje komunikačních a prodejních kanálů v rámci tzv. omnichannel strategie.

Právě tyto investice se projevují silným růstem e-commerce tržeb, které meziročně rostly o 26 procent. Walmart těží z kombinace online prodeje, marketplace platformy a rychlého doručení, přičemž klíčovou roli hraje využití kamenných prodejen jako distribučních center.

Tento model výrazně zrychlil dobu doručení nákupů. V prvním kvartále se Walmartu podařilo vyřídit přes třetinu objednávek do tří hodin. Samotné doručovací služby rostly meziročně o 45 procent a tržby z platformy Walmart Marketplace vzrostly o polovinu, což je nejvíce za posledních deset kvartálů.

Výsledky trh přijal negativně, když akcie po jejich zveřejnění ve čtvrtek oslabily o přibližně sedm procent.

WMT

Posun k platformě

Rozvoj e-commerce naznačuje, že je Walmart postupně transformuje svůj byznys z tradičního maloobchodu směrem k platformnímu modelu. Aktuálně se segment e-commerce podílí na tržbách z prodeje zboží z 23 procent a jeho význam pravděpodobně nadále poroste, což by se v budoucnu mělo projevit na ziskovosti firmy.

Vedle amerického trhu se rostl i mezinárodní segment, kde tržby v konstantních měnových podmínkách rostly o zhruba deset procent, za posledních dvanáct měsíců Walmart otevřel přes 200 nových poboček mimo USA. Podíl e-commerce na mezinárodních tržbách rostl o 3,4 procentního bodu na 29 %. Nejvíce se z regionů dařilo Číně, kde tržby rostly o více než 22 procent na osm miliard dolarů v konstantních měnách.

Segment Sam´s Club, který funguje na principu členského modelu podobně jako Costco, vykázal zpomalení růstu tržeb. Comparable sales bez započtení paliv rostly o 3,9 procenta. Hlavním negativem byl pokles průměrné výše účtu o 2,2 procenta, a to i přes rostoucí počet návštěv, což opět naznačuje opatrnější chování spotřebitelů.

Ve druhém čtvrtletí Walmart očekává růst tržeb o čtyři až pětprocent v konstantních měnách a růst provozního zisku o sedm až deset procent. Upravený zisk na akcii by se měl pohybovat kolem 0,73 dolaru. Výhled na celý fiskální rok 2027 zůstal beze změny.

Celkově výsledky Walmartu ukazují, že firma dokáže růst i v geopoliticky a ekonomicky náročném prostředí a zároveň aktivně pracuje na transformaci směrem k ekonomicky výhodnějšímu modelu. Na druhou stranu zpomalující nárůst průměrné útraty, a v případě Sam´s Clubu její pokles, naznačuje tlak na spotřebitele, se kterým se sektor bude muset vyrovnat.


Čtěte více:

Výnosy zůstávají vysoko i přes ústup inflace. Hlavní roli hrají reálné sazby
26.05.2026 12:38
Výnosy zůstávají vysoko i přes ústup inflace. Hlavní roli hrají reálné sazby
Americké dluhopisy vysílají investorům signál, že inflace není jedin...
Americké údery v Íránu tlumí naděje na mírovou dohodu a Ferrari představilo první elektromobil
26.05.2026 8:44
Americké údery v Íránu tlumí naděje na mírovou dohodu a Ferrari představilo první elektromobil
Americké údery na Írán brzdí naděje na mírovou dohodu a drží cenu rop...
Berkshire Hathaway ztrácí náskok. Relativní výkonnost je vůči S&P 500 zpět na úrovních z roku 2007
26.05.2026 10:11
Berkshire Hathaway ztrácí náskok. Relativní výkonnost je vůči S&P 500 zpět na úrovních z roku 2007
Po desetiletí byly považovány za téměř jistou sázku na dlouhodobé přek...
Zatímco nadšení v Evropě opadlo, Amerika bude růstem dohánět sváteční pauzu
26.05.2026 11:27
Zatímco nadšení v Evropě opadlo, Amerika bude růstem dohánět sváteční pauzu
Obchodování na evropských trzích dostalo po víkendu pozitivní impuls v...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
26.05.2026
17:42PROPERITY FUND SICAV, a.s.: Informace o Výroční zprávě k 31. 12. 2025
17:21Závan roku 2021?
14:50Altman zmírňuje obavy z dopadu AI na pracovní trh. Jsem rád, že jsem se mýlil, obrací
13:43Walmart zrychluje digitální transformaci. Brzdí ho ale slabší spotřebitel
12:38Výnosy zůstávají vysoko i přes ústup inflace. Hlavní roli hrají reálné sazby  
11:57RMS Mezzanine, a.s.: Rozhodování valné hromady společnosti písemnou formou mimo zasedání
11:27Zatímco nadšení v Evropě opadlo, Amerika bude růstem dohánět sváteční pauzu  
10:11Berkshire Hathaway ztrácí náskok. Relativní výkonnost je vůči S&P 500 zpět na úrovních z roku 2007
9:03Ferrari odhalilo svůj první elektromobil: 310 kilometrů v hodině a dojezd 530 kilometrů
8:45Rozbřesk: V Hormuzu znovu nejasno, což limituje zisky eura, v Polsku se sazby asi nezmění
8:44Americké údery v Íránu tlumí naděje na mírovou dohodu a Ferrari představilo první elektromobil  
8:29Komerční banka, a.s.: Informační povinnost
6:05AI boom přináší trendovým investorům rekordní výnosy  
25.05.2026
17:16Obnovující se síla dolaru a ropný „UAE“ efekt
16:36PODCAST Týdenní výhled: Nový šéf Fedu, podstřelená nabídka Uberu a z Nvidie se stává ETF na AI  
15:55Jak vydělat na krizi v Hormuzu desítky milionů? Švýcarský trader přitáhl pozornost globálního trhu
15:36J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s.: Pozvánka na Valnou hromadu
15:35Babiš vyzval guvernéra ČNB Michla ke snížení úrokových sazeb
13:53Změní Warsh fungování americké centrální banky?
13:07Akcie Delivery Hero vystřelily nad nabídku Uberu, ve hře je i rozprodej aktiv  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět