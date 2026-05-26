Walmart zrychluje digitální transformaci. Brzdí ho ale slabší spotřebitel

Walmart reportoval za uplynulé čtvrtletí růst tržeb o téměř 7,3 procenta na 177,8 miliardy dolarů, přičemž hrubá marže dosáhla 24,3 procenta. Růst tržeb ve Spojených státech podle firmy negativně ovlivnilo zastropování cen farmaceutických produktů, které zpomalilo růst tržeb o jeden procentní bod. Provozní zisk meziročně vzrostl o pět procent na 7,5 miliardy dolarů a zisk na akcii dosáhl 0,67 dolaru, což je o pětinu více ve srovnání s loňským rokem.
Klíčovou metrikou, kterou by investoři měli v případě retailerů sledovat, jsou comparable sales. Ty odfiltrují vliv expanze a představují nejčistší měřítko organického růstu. V případě amerických poboček Walmartu vzrostly comp sales o 4,1 procenta, což znamená zpomalení zhruba o 40 bazických bodů oproti předchozím čtyřem kvartálům.
Růst amerických comparable sales v uplynulém čtvrtletí táhl především vyšší počet transakcí. Transakce meziročně rostly o tři procenta, což je v téměř dvojnásobek oproti předchozímu roku. Naopak růst průměrné výše účtu meziročně zpomalil z 2,8 procenta na 1,1 procenta a naznačuje, že americký spotřebitel může být pod tlakem, což představuje varovný signál pro celý retail sektor.
Provozní cash flow meziročně klesl o 700 milionů dolarů, což firma vysvětluje načasováním plateb za zásoby. Walmart zároveň reportoval negativní volné cash flow ve výši zhruba dvou miliard dolarů, a to především v důsledku investic do rozvoje komunikačních a prodejních kanálů v rámci tzv. omnichannel strategie.
Právě tyto investice se projevují silným růstem e-commerce tržeb, které meziročně rostly o 26 procent. Walmart těží z kombinace online prodeje, marketplace platformy a rychlého doručení, přičemž klíčovou roli hraje využití kamenných prodejen jako distribučních center.
Tento model výrazně zrychlil dobu doručení nákupů. V prvním kvartále se Walmartu podařilo vyřídit přes třetinu objednávek do tří hodin. Samotné doručovací služby rostly meziročně o 45 procent a tržby z platformy Walmart Marketplace vzrostly o polovinu, což je nejvíce za posledních deset kvartálů.
Výsledky trh přijal negativně, když akcie po jejich zveřejnění ve čtvrtek oslabily o přibližně sedm procent.
Posun k platformě
Rozvoj e-commerce naznačuje, že je Walmart postupně transformuje svůj byznys z tradičního maloobchodu směrem k platformnímu modelu. Aktuálně se segment e-commerce podílí na tržbách z prodeje zboží z 23 procent a jeho význam pravděpodobně nadále poroste, což by se v budoucnu mělo projevit na ziskovosti firmy.
Vedle amerického trhu se rostl i mezinárodní segment, kde tržby v konstantních měnových podmínkách rostly o zhruba deset procent, za posledních dvanáct měsíců Walmart otevřel přes 200 nových poboček mimo USA. Podíl e-commerce na mezinárodních tržbách rostl o 3,4 procentního bodu na 29 %. Nejvíce se z regionů dařilo Číně, kde tržby rostly o více než 22 procent na osm miliard dolarů v konstantních měnách.
Segment Sam´s Club, který funguje na principu členského modelu podobně jako , vykázal zpomalení růstu tržeb. Comparable sales bez započtení paliv rostly o 3,9 procenta. Hlavním negativem byl pokles průměrné výše účtu o 2,2 procenta, a to i přes rostoucí počet návštěv, což opět naznačuje opatrnější chování spotřebitelů.
Ve druhém čtvrtletí Walmart očekává růst tržeb o čtyři až pětprocent v konstantních měnách a růst provozního zisku o sedm až deset procent. Upravený zisk na akcii by se měl pohybovat kolem 0,73 dolaru. Výhled na celý fiskální rok 2027 zůstal beze změny.
Celkově výsledky Walmartu ukazují, že firma dokáže růst i v geopoliticky a ekonomicky náročném prostředí a zároveň aktivně pracuje na transformaci směrem k ekonomicky výhodnějšímu modelu. Na druhou stranu zpomalující nárůst průměrné útraty, a v případě Sam´s Clubu její pokles, naznačuje tlak na spotřebitele, se kterým se sektor bude muset vyrovnat.