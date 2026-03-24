Detail - články  
Co věřit Trumpovi a jak zareaguje Írán? Trhy stále nevědí, na jakou kartu si vsadit

24.03.2026 11:14
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Po divokém začátku týdne se hlavní trhy během úterka přece jen zklidňují, když se ropa konsoliduje u 102 dolarů. To ukazuje, že se strach z íránské války nevrací v plné síle. Přesto je vidět značná opatrnost, k níž se trhy vrátily po včerejším záblesku euforie.

Evropské akcie se obchodují převážně v červeném. Index DAX je půl procenta v záporu, CAC40 ztrácí 0,4 pct, FTSE100 je -0,3 pct a AEX se naproti tomu drží těsně v plusu. Americké futures naznačují korekci včerejšího růstu na Wall Street, když zatím klesají asi o 0,4 procenta. Co se týče dluhopisového trhu, výnosy se po poklesu opět začínají šplhat výš. Eurodolar se posunul nahoru a dnes se stabilizuje lehce pod 1,1600. Zlato v poslední době ztrácí lesk, dnes pouze hájí pozice kolem 4400 USD.

Dopoledne vyšla zajímavá data v Evropě. Indexy nákupních manažerů naznačily, že firemní sektor není přehnaně negativní kvůli energiím a dění v Zálivu. Na úrovni celé eurozóny se průmyslový PMI dokázal posunout výš nad neutrální padesátku a překonat odhady, zatímco index v sektoru služeb se naopak zhoršil. Podobný obrázek kreslí také Německo. Zatím tedy reálná ekonomika nevidí vážné dopady, což je malé plus. Pro obchodování však data nebudou příliš podstatná.

Podstatné je to, co se bude dál odehrávat na Blízkém východě, a o tom panuje stále velká nejistota. Donald Trump předvedl o víkendu a v pondělí svůj (můžeme říci už klasický?) trik, kdy krátce po zdrcující hrozbě Íránu odložil ultimátum a otevřel se rozhovorům. Záminkou byla údajná konstruktivní jednání s Íránem. Problém je, že tato jednání jsou nejspíš z velké části smyšlená a ochotu Íránu jednat neznáme. Celý manévr dává Íránu příležitost jednání skutečně spustit, čímž ovšem potvrdí Trumpův narativ („oni mi zavolali“) a začne z horší pozice. Zrovna tak ale může íránský režim zvolit pokračování války, která zemi sice přináší velké škody, ale zrovna tak škodí USA, zemím v Zálivu a státům závislým na energetických zdrojích z oblasti. V dalším kole by pak mohla přijít od Trumpa lepší nabídka.

Americký prezident tvrdí, že konflikt může skončit za pár dní, ale fakticky je nyní na tahu Írán, který zvolí formu pokračování. Trumpovi lze věřit to, že válku opravdu chce rychle ukončit, ale jinak střílí od boku všechno možné - že bude osobně spolukontrolovat Hormuz, že ovládne ostrov Charg, co všechno Íránu zničí atp. Mezitím probíhají další útoky na obě strany. A investoři netuší, na co se nastavit - na rychlý konec, nebo protahování konfliktu s rostoucími ekonomickými dopady? Nejspíš tak trhy zůstanou zdrženlivé co do velkých akcí a připravené masivně zareagovat, až některá z variant převládne. Pondělí vypadalo přesně tak.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:13 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.4884 0.1192 24.4972 24.4310
CZK/USD 21.1225 0.3111 21.1485 21.0510
HUF/EUR 389.3920 0.3705 389.8506 386.8611
PLN/EUR 4.2723 0.3150 4.2768 4.2558
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9895 -0.0346 7.9957 7.9682
JPY/EUR 183.9750 0.0381 184.0841 183.6296
JPY/USD 158.6860 0.1916 158.7940 158.2840
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8651 0.0694 0.8659 0.8637
CHF/EUR 0.9123 -0.1204 0.9141 0.9117
NOK/EUR 11.2613 -0.4086 11.3425 11.2555
SEK/EUR 10.8176 -0.0951 10.8671 10.8184
USD/EUR 1.1593 -0.1585 1.1617 1.1575
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4343 0.6738 1.4382 1.4247
CAD/USD 1.3738 0.0831 1.3763 1.3723
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


Čtěte více:

PODCAST Týdenní výhled: Trump vystrašil trhy ultimátem Íránu, ale znovu otočil
23.03.2026 16:14
PODCAST Týdenní výhled: Trump vystrašil trhy ultimátem Íránu, ale znovu otočil
Donald Trump opět předvádí svou typickou hru - nejprve vystrašit a pot...
Překvapivě zelené pondělí na Wall Street
23.03.2026 21:20
Překvapivě zelené pondělí na Wall Street
Dnešní obchodování v USA rozhodně ráno nevypadalo ani zdaleka tak růžo...
Trhy se uklidňují po prudkých výkyvech, pozornost ale zůstává na Blízkém východě
24.03.2026 8:51
Trhy se uklidňují po prudkých výkyvech, pozornost ale zůstává na Blízkém východě
Futures na evropské indexy mírně rostou. K pozitivnějšímu sentimentu p...


24.03.2026
17:00J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Vnitřní informace
16:19PODCAST Traders Talk: Trhem zmítá extrémní strach. Jak se v něm zorientovat a udělat co nejméně škody
16:10Turecko zvažuje kvůli válce využití zlatých rezerv k obraně měny
15:21Deset let nulová inflace…
13:44Energetický šok opět otestuje měnovou politiku Fedu. Klíčová bude jeho délka a intenzita
12:24Anthropic vstupuje do boje o agentní AI. Claude může na dálku ovládat počítač
12:12S&P Global: Růst aktivity v soukromém sektoru v eurozóně v březnu zpomalil
12:11Holešovice zrychlují: ceny bytů rostly o 25 %
11:14Co věřit Trumpovi a jak zareaguje Írán? Trhy stále nevědí, na jakou kartu si vsadit  
11:09Revolut hlásí rekordní zisk před zdaněním. O desítky procent roste počet klientů i předplatného
9:51AI ano, ale ne jako jádro portfolia. Erhard Radatz z Invesca o technologiích, válce v Íránu, energetice i návratu zájmu o Čínu
9:45Důvěra v českou ekonomiku v březnu stoupla u podnikatelů i spotřebitelů
9:36EU a Austrálie se dohodly na odstranění cel, bezpečnostní spolupráci i těžebních projektech
8:57Rozbřesk: Trumpova otočka jako test citlivosti středoevropských měn na ropu
8:51Trhy se uklidňují po prudkých výkyvech, pozornost ale zůstává na Blízkém východě  
6:03Stratégové nadále věří evropským akciím. I přes rizika čekají návrat Stoxx 600 na rekordy  
23.03.2026
21:20Překvapivě zelené pondělí na Wall Street  
17:36Hyperscaleři, jejich mohutné investice a to, co firmy skutečně vydělávají
16:14PODCAST Týdenní výhled: Trump vystrašil trhy ultimátem Íránu, ale znovu otočil  
16:10Těžaři pod tlakem: prudký propad zlata tlačí na jejich marže

Kalendář událostí
ČasUdálost
GameStop Corp (01/26 Q4, Aft-mkt)
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět