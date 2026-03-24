Co věřit Trumpovi a jak zareaguje Írán? Trhy stále nevědí, na jakou kartu si vsadit

Po divokém začátku týdne se hlavní trhy během úterka přece jen zklidňují, když se ropa konsoliduje u 102 dolarů. To ukazuje, že se strach z íránské války nevrací v plné síle. Přesto je vidět značná opatrnost, k níž se trhy vrátily po včerejším záblesku euforie.
Evropské akcie se obchodují převážně v červeném. Index DAX je půl procenta v záporu, CAC40 ztrácí 0,4 pct, FTSE100 je -0,3 pct a AEX se naproti tomu drží těsně v plusu. Americké futures naznačují korekci včerejšího růstu na Wall Street, když zatím klesají asi o 0,4 procenta. Co se týče dluhopisového trhu, výnosy se po poklesu opět začínají šplhat výš. Eurodolar se posunul nahoru a dnes se stabilizuje lehce pod 1,1600. Zlato v poslední době ztrácí lesk, dnes pouze hájí pozice kolem 4400 USD.
Dopoledne vyšla zajímavá data v Evropě. Indexy nákupních manažerů naznačily, že firemní sektor není přehnaně negativní kvůli energiím a dění v Zálivu. Na úrovni celé eurozóny se průmyslový PMI dokázal posunout výš nad neutrální padesátku a překonat odhady, zatímco index v sektoru služeb se naopak zhoršil. Podobný obrázek kreslí také Německo. Zatím tedy reálná ekonomika nevidí vážné dopady, což je malé plus. Pro obchodování však data nebudou příliš podstatná.
Podstatné je to, co se bude dál odehrávat na Blízkém východě, a o tom panuje stále velká nejistota. Donald Trump předvedl o víkendu a v pondělí svůj (můžeme říci už klasický?) trik, kdy krátce po zdrcující hrozbě Íránu odložil ultimátum a otevřel se rozhovorům. Záminkou byla údajná konstruktivní jednání s Íránem. Problém je, že tato jednání jsou nejspíš z velké části smyšlená a ochotu Íránu jednat neznáme. Celý manévr dává Íránu příležitost jednání skutečně spustit, čímž ovšem potvrdí Trumpův narativ („oni mi zavolali“) a začne z horší pozice. Zrovna tak ale může íránský režim zvolit pokračování války, která zemi sice přináší velké škody, ale zrovna tak škodí USA, zemím v Zálivu a státům závislým na energetických zdrojích z oblasti. V dalším kole by pak mohla přijít od Trumpa lepší nabídka.
Americký prezident tvrdí, že konflikt může skončit za pár dní, ale fakticky je nyní na tahu Írán, který zvolí formu pokračování. Trumpovi lze věřit to, že válku opravdu chce rychle ukončit, ale jinak střílí od boku všechno možné - že bude osobně spolukontrolovat Hormuz, že ovládne ostrov Charg, co všechno Íránu zničí atp. Mezitím probíhají další útoky na obě strany. A investoři netuší, na co se nastavit - na rychlý konec, nebo protahování konfliktu s rostoucími ekonomickými dopady? Nejspíš tak trhy zůstanou zdrženlivé co do velkých akcí a připravené masivně zareagovat, až některá z variant převládne. Pondělí vypadalo přesně tak.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:13 SEČ:
|CZK/EUR
|24.4884
|0.1192
|24.4972
|24.4310
|CZK/USD
|21.1225
|0.3111
|21.1485
|21.0510
|HUF/EUR
|389.3920
|0.3705
|389.8506
|386.8611
|PLN/EUR
|4.2723
|0.3150
|4.2768
|4.2558
|CNY/EUR
|7.9895
|-0.0346
|7.9957
|7.9682
|JPY/EUR
|183.9750
|0.0381
|184.0841
|183.6296
|JPY/USD
|158.6860
|0.1916
|158.7940
|158.2840
|GBP/EUR
|0.8651
|0.0694
|0.8659
|0.8637
|CHF/EUR
|0.9123
|-0.1204
|0.9141
|0.9117
|NOK/EUR
|11.2613
|-0.4086
|11.3425
|11.2555
|SEK/EUR
|10.8176
|-0.0951
|10.8671
|10.8184
| USD/EUR
|1.1593
|-0.1585
|1.1617
|1.1575
|AUD/USD
|1.4343
|0.6738
|1.4382
|1.4247
|CAD/USD
|1.3738
|0.0831
|1.3763
|1.3723