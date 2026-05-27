Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - video

Traders Talk: Nasdaq letí nahoru, čipy drtí zbytek trhu. Šance ale leží jinde

27.05.2026 16:32
Autor: Redakce, Patria.cz

Americké akcie neustále lámou další maxima a Nasdaq má za sebou mimořádnou rally. Jenže pod povrchem je růst výrazně koncentrovaný hlavně do polovodičů, zatímco softwarové tituly zaostávají. Makléř Patria Finance Matěj Vlček v Traders Talk vysvětluje, proč se podle něj trh už přestal bát „AI bubliny“, proč je u čipů momentum stále silné, a zároveň kde dnes vidí zajímavější příležitosti pro dlouhodobého investora.

Patria Podcasts · Nasdaq letí nahoru, čipy drtí zbytek trhu. Šance ale leží jinde" target="_blank" style="color: #cccccc; text-decoration: none;">Traders Talk: Nasdaq letí nahoru, čipy drtí zbytek trhu. Šance ale leží jinde

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

 
Obsah:
00:00:22 Americké trhy pohledem technické analýzy
00:03:15 Zbité softwarové akcie
00:03:52 Investiční tipy

Nasdaq bez stropu? Trh táhnou hlavně čipy

Americké akciové indexy pokračují v růstu a podle makléře Patria Finance Matěje Vlčka je důležité dívat se nejen na samotný růst indexů, ale i na to, kdo ho skutečně táhne. „Od prvního kvartálu 2025 Nasdaq urazil 85 %. Ta návratnost je za mě absolutně enormní,“ říká Vlček. Letošní výkonnost Nasdaqu je zhruba 18 %, což považuje také za vysoké číslo.

Hlavním motorem růstu zůstávají polovodiče. Vlček pro srovnání zmiňuje ETF na polovodičový sektor, které od minim prvního kvartálu 2025 připsalo zhruba 333 %. „Trh je tažený polovodiči. Bavíme se o firmách jako Nvidia, AMD, Broadcom, Micron,“ říká.

Otázka, kam až může Nasdaq růst, podle Vlčka nemá jednoduchou odpověď. Trh se dostal do úrovní, kde chybí historická data, o která by se technická analýza mohla opřít. Možné projekce přes Fibonacciho úrovně podle něj existují, ale aktuálně nejsou příliš praktické. „Rezistence, které podle Fibonacciho máme, jsou od nás ještě deset plus procent vzdálené, takže to ještě není nic, na čem bych aktuálně rozmýšlel,“ dodává.

Software zaostává. A právě tam mohou vznikat příležitosti

Zatímco polovodiče jsou jasným vítězem AI rally, softwarový sektor výrazně zaostává. Podle Vlčka je vidět odliv kapitálu ze softwarových titulů a jejich výkonnost od minim je proti čipům nesrovnatelně slabší. 

Právě toto zaostávání ale podle něj může vytvářet zajímavé příležitosti. Jednou z nich je Meta. Její akcie se od začátku roku 2024 pohybují v pásmu zhruba 520 až 740 dolarů a nyní jsou blíže spodní hranici. Přitom fundamentálně podle něj firma nestagnuje. „Na balance sheetu žádná taková stagnace není vidět. Ale na grafu ano,“ říká Vlček.

Meta podle něj dnes vydělává více než v době, kdy se historicky obchodovala na podobných cenách, proto považuje poklesy k nižším úrovním za příležitost pro dlouhodobé portfolio. „Jakékoliv přiblížení se té spodní hranici pod 600, 580 dolarů je velmi zajímavé pro akumulaci do dlouhodobého portfolia,“ říká.

Vedle Mety zmiňuje i Microsoft. Ten podle něj trh částečně hází do stejného pytle se softwarovými firmami, které čelí obavám, že jejich byznys naruší umělá inteligence. „Microsoft je za mě příliš velká firma na to, aby byla takhle semletá tím strachem, že AI nahradí všechno, co je se softwarem spojené,“ říká.

Podobný tlak podle něj dopadá i na další tituly jako Uber, ServiceNow, Duolingo nebo MercadoLibre, z nichž některé jsou i mezi Investičními tipy Patrie. „Je potřeba u tipů, které avizujeme jako dlouhodobé investiční tipy, se opravdu zamyslet nad tím, co dlouhodobý horizont znamená. Pro mě osobně je to tři, spíš pět let a více,“ říká Vlček. Právě v takovém horizontu podle něj dávají současné ceny vybraných softwarových a technologických titulů smysl. „V těchto horizontech jsou nákupní ceny na Metě, Microsoftu a podobně velmi atraktivní,“ uzavírá.


Čtěte více:

AI boom dělá z pamětí nedostatkové zboží. Nůžky mezi výherci a poraženými se rychle rozevírají
18.05.2026 5:52
AI boom dělá z pamětí nedostatkové zboží. Nůžky mezi výherci a poraženými se rychle rozevírají
Boom umělé inteligence proměňuje trh s paměťovými čipy v arénu extrémn...
AI boom přináší trendovým investorům rekordní výnosy
26.05.2026 6:05
AI boom přináší trendovým investorům rekordní výnosy
Přestože geopolitická rizika a inflační tlaky zůstávají ve hře, inves...
„Vlajka“ na grafech. Jak rozpoznat technickou formaci, která předchází prudké rally
27.05.2026 11:19
„Vlajka“ na grafech. Jak rozpoznat technickou formaci, která předchází prudké rally
Na CNBC se věnují technické formaci, která naznačuje budoucí prudký rů...
AI mánie nezastavuje. SK Hynix a Micron poprvé v historii překonaly hodnotu jednoho bilionu dolarů
27.05.2026 14:40
AI mánie nezastavuje. SK Hynix a Micron poprvé v historii překonaly hodnotu jednoho bilionu dolarů
Akcie výrobců paměťových čipů zažívají bezprecedentní rally, která pop...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Traders Talk: Nasdaq letí nahoru, čipy drtí zbytek trhu. Šance ale leží jinde
27.05.2026 16:32
Traders Talk: Nasdaq letí nahoru, čipy drtí zbytek trhu. Šance ale leží jinde (813x)
Americké akcie neustále lámou další maxima a Nasdaq má za sebou mimoř...
PODCAST Týdenní výhled: Nový šéf Fedu, podstřelená nabídka Uberu a z Nvidie se stává ETF na AI
25.05.2026 16:36
PODCAST Týdenní výhled: Nový šéf Fedu, podstřelená nabídka Uberu a z Nvidie se stává ETF na AI (4271x)  
Poslední květnový týden nebude bohatý na makrodata ani firemní výsledk...
Traders Talk: Nvidia potvrdila AI boom, Colt překvapil a Strnad sází na dividendu
22.05.2026 16:30
Traders Talk: Nvidia potvrdila AI boom, Colt překvapil a Strnad sází na dividendu (7215x)
Trhy se drží poblíž maxim, přestože geopolitika, drahá ropa i nejisto...
GEVORKYAN po výsledcích: Loď se otáčí. Růst potáhne obrana, Itálie a efekt dokončených investic
19.05.2026 15:09
GEVORKYAN po výsledcích: Loď se otáčí. Růst potáhne obrana, Itálie a efekt dokončených investic (4386x)
GEVORKYAN po prvním kvartálu 2026 posílá investorům poměrně silný vzka...
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia otestuje optimismus, zatímco se do hry vrací inflace
18.05.2026 16:11, aktualizováno: 18.5. 16:41
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia otestuje optimismus, zatímco se do hry vrací inflace (4158x)  
Tento týden budou trhy sledovat především výsledky Nvidie, které otest...
Traders Talk: Našponovaní čipaři, levné čínské techy a očekávání od výsledků ČEZ
13.05.2026 13:35
Traders Talk: Našponovaní čipaři, levné čínské techy a očekávání od výsledků ČEZ (6514x)
Americké akcie od dubna výrazně rostou, ale podle makléře Patria Finan...
PODCAST Týdenní výhled: Trump míří do Číny, výsledková sezóna je nejsilnější za pět let
11.05.2026 17:05
PODCAST Týdenní výhled: Trump míří do Číny, výsledková sezóna je nejsilnější za pět let (3737x)  
Kolem Íránu ani tentokrát nemůžeme mluvit o podstatném posunu. Proběhl...
PODCAST Trhy & Bohatství: Jediná česká firma na londýnské burze. Martin Vohánka o budoucnosti dopravy a proměně Eurowag
08.05.2026 10:37
PODCAST Trhy & Bohatství: Jediná česká firma na londýnské burze. Martin Vohánka o budoucnosti dopravy a proměně Eurowag (4263x)
Kamionová doprava tvoří zhruba pět procent evropského HDP. Přesto dlo...
Traders Talk: AMD vystřelilo, Palantir narazil na vlastní valuaci a CSG po útoku shortaře krvácí
06.05.2026 15:31
Traders Talk: AMD vystřelilo, Palantir narazil na vlastní valuaci a CSG po útoku shortaře krvácí (5618x)
Americké trhy zůstávají poblíž maxim i přes stále nejistou geopolitick...
PODCAST Týdenní výhled: Technologie táhnou výsledky Palantiru a AMD. Sazby ČNB zůstanou stabilní
04.05.2026 16:46
PODCAST Týdenní výhled: Technologie táhnou výsledky Palantiru a AMD. Sazby ČNB zůstanou stabilní (4440x)  
Investoři dál sledují doznívající výsledkovou sezónu. Největší technol...
Traders Talk: Google překvapil, Meta dál pálí miliardy a CSG padá na nová minima
30.04.2026 16:37
Traders Talk: Google překvapil, Meta dál pálí miliardy a CSG padá na nová minima (6203x)
Geopolitické napětí, rozhodnutí Fedu, výsledky technologických gigantů...
MakroMixér: Energetické trhy nejsou v panice, bezemisní zdroje tlačí ceny dolů. Pavel Řežábek o plynu, elektřině a konci uhlí
29.04.2026 10:36
MakroMixér: Energetické trhy nejsou v panice, bezemisní zdroje tlačí ceny dolů. Pavel Řežábek o plynu, elektřině a konci uhlí (2990x)
Napětí na Blízkém východě, nejistota kolem dodávek plynu, prázdnější e...
PODCAST Týdenní výhled: Rozhodnutí o sazbách a výsledky big techu určí náladu na trzích
27.04.2026 16:12
PODCAST Týdenní výhled: Rozhodnutí o sazbách a výsledky big techu určí náladu na trzích (3721x)  
Finanční trhy vstupují do klíčového týdne, v němž budou investoři sled...


Patria doporučuje
Nejsledovanější videa
Související komentáře