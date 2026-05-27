Traders Talk: Nasdaq letí nahoru, čipy drtí zbytek trhu. Šance ale leží jinde

Americké akcie neustále lámou další maxima a Nasdaq má za sebou mimořádnou rally. Jenže pod povrchem je růst výrazně koncentrovaný hlavně do polovodičů, zatímco softwarové tituly zaostávají. Makléř Patria Finance Matěj Vlček v Traders Talk vysvětluje, proč se podle něj trh už přestal bát „AI bubliny“, proč je u čipů momentum stále silné, a zároveň kde dnes vidí zajímavější příležitosti pro dlouhodobého investora.
Obsah:
00:00:22 Americké trhy pohledem technické analýzy
00:03:15 Zbité softwarové akcie
00:03:52 Investiční tipy
Nasdaq bez stropu? Trh táhnou hlavně čipy
Americké akciové indexy pokračují v růstu a podle makléře Patria Finance Matěje Vlčka je důležité dívat se nejen na samotný růst indexů, ale i na to, kdo ho skutečně táhne. „Od prvního kvartálu 2025 Nasdaq urazil 85 %. Ta návratnost je za mě absolutně enormní,“ říká Vlček. Letošní výkonnost Nasdaqu je zhruba 18 %, což považuje také za vysoké číslo.
Hlavním motorem růstu zůstávají polovodiče. Vlček pro srovnání zmiňuje ETF na polovodičový sektor, které od minim prvního kvartálu 2025 připsalo zhruba 333 %. „Trh je tažený polovodiči. Bavíme se o firmách jako , AMD, Broadcom, ,“ říká.
Otázka, kam až může Nasdaq růst, podle Vlčka nemá jednoduchou odpověď. Trh se dostal do úrovní, kde chybí historická data, o která by se technická analýza mohla opřít. Možné projekce přes Fibonacciho úrovně podle něj existují, ale aktuálně nejsou příliš praktické. „Rezistence, které podle Fibonacciho máme, jsou od nás ještě deset plus procent vzdálené, takže to ještě není nic, na čem bych aktuálně rozmýšlel,“ dodává.
Software zaostává. A právě tam mohou vznikat příležitosti
Zatímco polovodiče jsou jasným vítězem AI rally, softwarový sektor výrazně zaostává. Podle Vlčka je vidět odliv kapitálu ze softwarových titulů a jejich výkonnost od minim je proti čipům nesrovnatelně slabší.
Právě toto zaostávání ale podle něj může vytvářet zajímavé příležitosti. Jednou z nich je Meta. Její akcie se od začátku roku 2024 pohybují v pásmu zhruba 520 až 740 dolarů a nyní jsou blíže spodní hranici. Přitom fundamentálně podle něj firma nestagnuje. „Na balance sheetu žádná taková stagnace není vidět. Ale na grafu ano,“ říká Vlček.
Meta podle něj dnes vydělává více než v době, kdy se historicky obchodovala na podobných cenách, proto považuje poklesy k nižším úrovním za příležitost pro dlouhodobé portfolio. „Jakékoliv přiblížení se té spodní hranici pod 600, 580 dolarů je velmi zajímavé pro akumulaci do dlouhodobého portfolia,“ říká.
Vedle Mety zmiňuje i . Ten podle něj trh částečně hází do stejného pytle se softwarovými firmami, které čelí obavám, že jejich byznys naruší umělá inteligence. „Microsoft je za mě příliš velká firma na to, aby byla takhle semletá tím strachem, že AI nahradí všechno, co je se softwarem spojené,“ říká.
Podobný tlak podle něj dopadá i na další tituly jako Uber, , Duolingo nebo MercadoLibre, z nichž některé jsou i mezi Investičními tipy Patrie. „Je potřeba u tipů, které avizujeme jako dlouhodobé investiční tipy, se opravdu zamyslet nad tím, co dlouhodobý horizont znamená. Pro mě osobně je to tři, spíš pět let a více,“ říká Vlček. Právě v takovém horizontu podle něj dávají současné ceny vybraných softwarových a technologických titulů smysl. „V těchto horizontech jsou nákupní ceny na Metě, a podobně velmi atraktivní,“ uzavírá.