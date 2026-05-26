Zatímco nadšení v Evropě opadlo, Amerika bude růstem dohánět sváteční pauzu

26.05.2026 11:27
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Obchodování na evropských trzích dostalo po víkendu pozitivní impuls v podobě posílené důvěry ve výhledové řešení zablokovaného Hormuzu. Během úterka optimismus uvadá, neboť USA útočily na íránské lodě v průlivu a Izrael zase na pozice Hizballáhu. Důvodem bylo údajné kladení min íránskými loděmi, respektive raketové útoky z Libanonu. Každopádně jde o určitý krok zpět v mírovém procesu. Na druhou stranu se nezdá, že by nějaká menší přestřelka úplně měnila situaci. Vyjednávání bude pokračovat a motivace USA i Íránu zprůchodnit cestu do Perského zálivu zůstává platná, otázkou je "pouze" načasování.

Tržní reakce na poslední vývoj není příliš velká, respektive nejde o negaci včerejška.

Akcie v Evropě zamířily dolů, ale část včerejších zisků si nechávají. Index DAX ztrácí 0,8 %, CAC40 je dole o 0,9 %, AEX klesá o 0,3 %. Londýnský FTSE100 naopak roste o 0,7 % a podobně jsou na tom také americké futures. Tyto trhy ale byly včera zavřené, takže ještě dohánějí pozitivní pondělek.

Co se týče ropy, ta sice stoupá o více než tři procenta, ale zůstává pod stovkou, což brání rozjezdu větší skepse na dalších trzích. Evropské dluhopisové výnosy stoupají jen o pár bodů, zatímco americké jsou asi o pět bazických bodů dole, opět kvůli včerejší přestávce. Eurodolar se příliš neposouvá a obchoduje se u 1,1640. Zlato se však vydává dolů pod 4525 USD.

Ani dnešek neslibuje zásadní události. Z makrodat bude zajímavá americká spotřebitelská důvěra, ale podstatný efekt na obchodování nesledujeme. Sentiment se bude odvíjet od ropy či od míry optimismu kolem technologií a AI, zatímco nová témata se zatím nerýsují.

 

Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět