Spotify uklidnilo investory: silný výhled i nová strategie tlačí akcie vzhůru

25.05.2026 6:07
Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

Spotify poprvé po dvou letech uspořádalo den pro investory a reakce trhu na sebe nenechala dlouho čekat. Čerstvý výhled, nová AI strategie a dohoda s Universal Music vystřelily akcie během čtvrtečního obchodování o 13 procent a stvrdily postavení Spotify v čele hudebního pelotonu.

Spotify očekává, že tržby porostou do roku 2030 zhruba o 15 procent ročně. Hrubá marže by se pak v následujících letech měla pohybovat mezi 35 až 40 procenty. Firma zároveň minulá týden oznámila, že dlouhodobě cílí na jednu miliardu předplatitelů a tržby ve výši 100 miliard dolarů.

Podle co-CEO Gustava Söderströma jede Spotify na plný plyn a vidí silný růst počtu předplatitelů i posluchačů s bezplatným plánem.

Zásadní milník v strategii firmy je dohoda s Universal Music, která uživatelům Spotify umožňuje tvořit covery a remixy písní za použití skutečných hlasů interpretů, kteří s dohodou budou souhlasit. Nástroj bude k dispozici za poplatek již platícím uživatelům členství prémium a zároveň bude sloužit jako další zdroj příjmů pro umělce, kteří se do projektu zapojí.

Söderström dále uvedl, že dohoda s Universal Music rozšiřuje současný katalog platformy a umožňuje umělcům přístup k AI inovacím, které stále častěji prosakují do hudebního průmyslu.

Nedávný Investor Day pro investory a vedení společnosti představuje tlustou čáru za obdobím, kdy se ohledně budoucnosti firmy šířily převážně pesimistické názory. Nálada se odrážela také na ceně akcií firmy, které se z loňských historických maxim propadly o více než 35 procent. Nutno dodat, že valuace firmy byla v polovině loňského roku velmi vysoká.

Na konci druhého čtvrtletí se Spotify obchodovalo za 164násobek zisků. Aktuálně se ukazatel P/E drží pod hodnotou 38. Pokles je v případě Spotify dán zejména nižší tržní kapitalizací. Firmě se ale v posledních kvartálech dařilo také navyšovat zisky.

Za první čtvrtletí letošního roku Spotify reportovalo rekordní provozní zisk ve výši 715 milionů eur, přičemž volné cash flow dosáhlo 824 milionů eur. Tržby rostly meziročně o 10 procent na 4,2 miliardy. EPS dosáhlo na 3,5 dolaru a překonalo odhady analytiků o více než 15 procent.

Nejdůležitějším ukazatelem jsou v případě platforem typu Spotify uživatelé. Firma za první kvartál přilákala 10 milionů nových aktivních měsíčních posluchačů, celkově počet MAUs dosáhl 761 milionů, přičemž růst zrychlil na 12 procent. V případě platících uživatelů firma vykázala meziroční nárůst o devět procent na 293 milionů.

Mírné zklamání představoval v očích investorů výhled na druhý kvartál, kdy firma očekává zisk 630 milionů eur. Důvodem jsou hlavně vyšší investice do AI a slabší tržby z reklamy.

 
 
 
 

