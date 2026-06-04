Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Slabší výhled poslal akcie Broadcomu dolů až o 14 procent

Slabší výhled poslal akcie Broadcomu dolů až o 14 procent

04.06.2026 10:10
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Ačkoliv Broadcom očekávání co do výsledků splnil, tak přesto investory zklamal. Svým výhledem na další kvartál totiž nenaplnil odhady trhu a vyslal tím signál, že rozšiřování pozic společnosti v rychle rostoucím segmentu AI postupuje pomaleji, než se původně předpokládalo. Akcie proto ve středečním aftermarketu zamířily dolů téměř o 14 procent.

Broadcom sice prognózuje, že celkové tržby ve třetím fiskálním čtvrtletí by měly činit přibližně 29,4 miliardy dolarů, což převyšuje průměrný odhad analytiků kolem 28,6 mld. USD, nicméně část trhu očekávala ještě výrazně vyšší čísla, informuje agentura Bloomberg.

Hlavním kamenem úrazu pak je nejspíš výhled na tržby z AI polovodičů, jež ve stejném období (končícím v červenci) mají dosáhnout zhruba 16 miliard dolarů. Průměrný odhad analytiků ale byl 17,2 mld. USD. Generální ředitel Hock Tan zároveň uvedl, že za celý fiskální rok končící v říjnu firma prodá AI čipy za 56 mld. USD, zatímco konsenzus trhu byl blíže 57,6 mld. USD.

Broadcom sice postupně získává nové zákazníky v oblasti umělé inteligence, naráží však na velmi vysoká očekávání investorů. Ještě před zveřejněním výsledků se tržní kapitalizace firmy během pěti obchodních dnů zvýšila přibližně o 270 mld. USD, a to zejména díky optimismu kolem AI. Právě tato očekávání však aktuální výhled nenaplnil.

Společnost v poslední době uzavřela či rozšířila dlouhodobé kontrakty s Googlem, Anthropicem nebo Meta Platforms. Přetrvávají ale otázky, jak rychle se tyto zakázky projeví v kvartálních tržbách a kolik z nich zůstane zatím pouze v několikaletém backlogu, píše Bloomberg.

Na tomto pozadí tak výsledky investory neuspokojily. Samotná čísla za reportované druhé fiskální čtvrtletí přitom nebyla vůbec špatná. Tržby vzrostly meziročně o 48 procent na 22,2 mld. USD, což bylo mírně nad odhady. Upravený zisk dosáhl 2,44 USD na akcii, zatímco trh počítal s 2,39 USD. A očekávání Wall Street Broadcom překonal také v tržbách z AI polovodičů, jež dosáhly 10,8 mld. USD.

Firma dlouhodobě sází pod vedením Tana na rychlý růst investic do datových center a související infrastruktury. Přestože dominantním hráčem v oblasti AI akcelerátorů zůstává Nvidia, Broadcom se snaží profilovat jako významná alternativa, mimo jiné prostřednictvím zakázkových řešení.

Zdroj foto: Broadcom


Čtěte více:

Sebevědomý Broadcom příští rok očekává 100 miliard dolarů z prodeje AI čipů
05.03.2026 10:09
Sebevědomý Broadcom příští rok očekává 100 miliard dolarů z prodeje AI čipů
Čipový výrobce Broadcom zveřejnil ve středu hospodářské výsledky. Hlav...
Akcie Nebiusu nezastavují. Jejich růst nově podpořila nemalá investice fondu zaměřeného na AI
28.05.2026 15:35
Akcie Nebiusu nezastavují. Jejich růst nově podpořila nemalá investice fondu zaměřeného na AI
Akcie Nebius Group dnes znovu letí strmě vzhůru. Nejnovějším katalyzát...
Nvidia vyzývá AMD a Intel a s novým superčipem vstupuje na PC trh
01.06.2026 11:29
Nvidia vyzývá AMD a Intel a s novým superčipem vstupuje na PC trh
S dominancí na poli grafických procesorů, které napájí AI datacentra, ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
04.06.2026
13:06RWE: Korekce může odeznít, na silné pozici se nic nemění
12:04Mzdy na začátku roku překonaly 8 %, co na to ČNB?  
11:02Včerejší pokles zpečetil Broadcom, Evropa ale dopoledne zvedá hlavu  
10:31Inflace v květnu zpomalila na 2,1 procenta
10:30ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
10:10Slabší výhled poslal akcie Broadcomu dolů až o 14 procent
10:00Průměrná mzda v prvním čtvrtletí přesáhla 50 tisíc, reálně stoupla o 6,4 procenta
9:28ČEZ, a.s.: Vnitřní informace: Skupina ČEZ podepsala úvěrovou smlouvu
8:51Rozbřesk: Všechny negativní šoky pro ekonomiku USA válcuje pozitivní příběh umělé inteligence.
8:39Naděje na příměří mezi Izraelem a Libanonem, Broadcom po výsledcích padá. Evropa zahájí negativně  
8:27Bloomberg: Vstupem SpaceX na burzu se mohou obohatit Trumpovi úředníci
6:08Další korekce, pak rally a výjimečný rok 2027?
03.06.2026
22:03Americké technologie korigují níže  
16:50Traders Talk: Rozdělení ČEZ a diverzifikovanější Nvidia
16:44EK navrhla nová opatření na posílení kapacit v oblasti čipů i AI v Evropě
16:18ČEZ, a.s.: Výsledky jednání řádné valné hromady
15:41Sazby mohou růst a zároveň se může zlepšovat celkové prostředí pro akcie
14:02Goldmani ukázali své akciové favority na červen. Očekávají, že vystřelí o desítky procent  
12:22Bitcoin čelí odlivům. Investoři přesouvají peníze do AI  
12:07CSG získal kontrakty za desítky milionů eur na dodávky zapalovačů munice

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět