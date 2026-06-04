Slabší výhled poslal akcie Broadcomu dolů až o 14 procent

Ačkoliv Broadcom očekávání co do výsledků splnil, tak přesto investory zklamal. Svým výhledem na další kvartál totiž nenaplnil odhady trhu a vyslal tím signál, že rozšiřování pozic společnosti v rychle rostoucím segmentu AI postupuje pomaleji, než se původně předpokládalo. Akcie proto ve středečním aftermarketu zamířily dolů téměř o 14 procent.
Broadcom sice prognózuje, že celkové tržby ve třetím fiskálním čtvrtletí by měly činit přibližně 29,4 miliardy dolarů, což převyšuje průměrný odhad analytiků kolem 28,6 mld. USD, nicméně část trhu očekávala ještě výrazně vyšší čísla, informuje agentura Bloomberg.
Hlavním kamenem úrazu pak je nejspíš výhled na tržby z AI polovodičů, jež ve stejném období (končícím v červenci) mají dosáhnout zhruba 16 miliard dolarů. Průměrný odhad analytiků ale byl 17,2 mld. USD. Generální ředitel Hock Tan zároveň uvedl, že za celý fiskální rok končící v říjnu firma prodá AI čipy za 56 mld. USD, zatímco konsenzus trhu byl blíže 57,6 mld. USD.
Broadcom sice postupně získává nové zákazníky v oblasti umělé inteligence, naráží však na velmi vysoká očekávání investorů. Ještě před zveřejněním výsledků se tržní kapitalizace firmy během pěti obchodních dnů zvýšila přibližně o 270 mld. USD, a to zejména díky optimismu kolem AI. Právě tato očekávání však aktuální výhled nenaplnil.
Společnost v poslední době uzavřela či rozšířila dlouhodobé kontrakty s Googlem, Anthropicem nebo Meta Platforms. Přetrvávají ale otázky, jak rychle se tyto zakázky projeví v kvartálních tržbách a kolik z nich zůstane zatím pouze v několikaletém backlogu, píše Bloomberg.
Na tomto pozadí tak výsledky investory neuspokojily. Samotná čísla za reportované druhé fiskální čtvrtletí přitom nebyla vůbec špatná. Tržby vzrostly meziročně o 48 procent na 22,2 mld. USD, což bylo mírně nad odhady. Upravený zisk dosáhl 2,44 USD na akcii, zatímco trh počítal s 2,39 USD. A očekávání Wall Street Broadcom překonal také v tržbách z AI polovodičů, jež dosáhly 10,8 mld. USD.
Firma dlouhodobě sází pod vedením Tana na rychlý růst investic do datových center a související infrastruktury. Přestože dominantním hráčem v oblasti AI akcelerátorů zůstává , Broadcom se snaží profilovat jako významná alternativa, mimo jiné prostřednictvím zakázkových řešení.
Zdroj foto: Broadcom