Arnott: Obří IPO SpaceX, OpenAI a dalších mění pravidla hry na burze a vysávají kapitál z trhu

Vlna obřích IPO v čele se SpaceX, Anthropic a OpenAI může podle investorů zásadně změnit fungování akciových trhů. Masivní příliv nových titulů totiž odčerpává kapitál z existujících akcií a nutí indexové fondy přeskupovat svá portfolia, což může zvýraznit rozdíly mezi „starými“ a novými hvězdami trhu.
Obří primární veřejné nabídky akcií společností SpaceX, Anthropic a OpenAI mohou být pro širší akciový trh dlouhodobou brzdou tím, že odkloní desítky miliard dolarů ze stávajících akcií, tvrdí zakladatel Research Affiliates Rob Arnott. A i když se S&P Dow Jones Indices rozhodl neposkytnout novým velkým akciovým titulům zrychlený vstup do indexů, tak se může tento odklon protáhnout, píše Bloomberg.
„Naruší to kapitálové trhy a už teď je narušuje,“ řekl Arnott, který je známý skrze fundamentální indexování (přístup, kdy se váha firem v indexu určuje podle fundamentálních ukazatelů, jako jsou zisky nebo cash flow). Indexové fondy totiž musí své současné investice omezit, aby vytvořily prostor pro nové firmy v indexu. A pokud tyto velké společnosti budou dál vydávat nové akcie, může to postupně snižovat váhu menších firem v indexech.
„Pokaždé, když se uvede na trh nějaká nová akcie, dochází k tlaku na pokles,“ řekl v rozhovoru v Londýně začátkem tohoto týdne a předpověděl, že časté rebalancování indexů také „vráží klín mezi valuaci nováčků a starých společností“.
Raketová a satelitní společnost SpaceX Elona Muska ve středu podala žádost o vstup na burzu (IPO), od kterého očekává, že jí vynese zhruba 75 miliard dolar, čímž se stane největším burzovním debutem v historii. Společnost Anthropic, která vyvíjí nástroj Claude AI, podala důvěrnou žádost o IPO poté, co právě dokončila investiční kolo s oceněním blížícím se 1 bilionu dolarů. Očekává se, že OpenAI, tvůrce ChatGPT, bude tento trend následovat a pokusí se využít zdánlivě neutišitelný hlad investorů po tématech spojených s umělou inteligencí.
Perspektiva obřích listingů zvyšuje tlak na poskytovatele indexů, aby urychlili vstup nových společností do svých benchmarků. A přestože správce indexu S&P 500 odmítl svá pravidla změnit, Nasdaq je již změnil, takže se SpaceX může připojit k indexu Nasdaq 100 za pouhých 15 obchodních dnů ve srovnání s původními třemi měsíci. A také FTSERussell zkrátil čekací dobu na pět obchodních dnů.
Podle Arnott? by však vlna IPO neměla kapitálové trhy „zničit“. Firmy totiž uvádějí na burzu jen menší část svých akcií a indexy obvykle ve svých benchmarcích omezují váhu společnosti, pokud není většina jejích akcií volně dostupná veřejným investorům. V případě SpaceX má být při prvotní nabídce uvedeno na trh něco přes 4 % akcií. A i kdyby byla firma od začátku zařazena do indexu S&P 500 (což nebude), měl by takto nízký podíl volně obchodovaných akcií podle Arnott? na ostatní tituly v indexu jen „mírně narušující“ dopad.
Na základě posledního rozhodnutí společnosti S&P Dow Jones nebude SpaceX zařazena do indexu S&P 500 dříve než rok po svém vstupu na burzu. Arnott odhaduje, že jakmile do něj firma vstoupí, nakoupí fondy navázané na tento index akcie SpaceX za zhruba 20 miliard dolarů. Krátce po IPO by ale mohly do tohoto titulu investovat fondy sledující indexy Nasdaq a FTSE Russell v objemu přibližně 10 miliard dolarů.
Vlna nových emisí akcií i další plány velkých firem na získání kapitálu (jako je například oznámení Alphabetu o navýšení svého kapitálu o 80 miliard dolarů) evokuje IPO boom z konce 90. let během dotcom bubliny. Ale strmý nárůst podílu pasivního investování v rámci podílových fondů a ETF podle Arnott? problém „nucených“ nákupů a prodejů ještě prohlubuje. „Dotcom bublina nastala v době, kdy indexové investování tvořilo asi 10 % trhu. Dnes je to zhruba 50 %,“ uvedl.“
Podle Investment Company Institute tvořily pasivně spravované fondy k dubnu 2026 více než 60 % aktiv akciových fondů v USA oproti 10,6 % v prosinci 2000. Jedním z důsledků podle Arnott? je to, že dnes akciové bubliny trvají déle.
Proto nyní preferuje strategii postupně snižovat pozice při prudkém růstu cen a opětovně nakupovat při poklesech. V současnosti upřednostňuje hodnotové akcie menších firem a hodnotové tituly z rozvíjejících se trhů. „Nechcete jít proti bublině (tj. nechcete sázet na pokles) v takovém rozsahu, že vás to může zničit,“ uvedl. „Bubliny se mohou vyšplhat mnohem výš a trvat mnohem déle, než by kdokoli čekal,“ dodal.