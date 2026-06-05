IPO SpaceX zavírá dveře investorům z Číny a Hongkongu. Úpisu se nezúčastní z bezpečnostních důvodů

Největší plánované IPO historie provází geopolitické napětí – SpaceX podle informací z trhu nepřijme kapitál z Číny a Hongkongu kvůli americkým pravidlům pro export citlivých technologií. Tento krok podtrhuje rostoucí opatrnost technologických firem vůči zahraničním investorům a ukazuje, jak silně se do byznysu promítají bezpečnostní a regulatorní rizika.
Banky, které zajišťují primární veřejnou nabídku akcií (IPO) americké společnosti SpaceX, dostaly pokyn nepřijímat objednávky od investorů z Číny a Hongkongu. Důvodem je omezení u exportu citlivých technologií, které uplatňují Spojené státy. S odkazem na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg. SpaceX hodlá prodejem akcií získat 75 miliard dolarů (1,56 bilionu Kč), půjde tak o největší primární nabídku akcií všech dob.
Vedoucí banky zodpovědné za transakci zároveň instruovaly ostatní banky v upisovatelském syndikátu, aby neumožňovaly klientům z Hongkongu a Číny – včetně klientů privátního bankovnictví – zadávat objednávky na nákup akcií v rámci nabídky. Odkazují přitom na regulatorní rizika, uvedly zdroje, které si přály zůstat v anonymitě, protože jde o neveřejnou záležitost.
Některým bankám bylo sděleno, že rozhodnutí vychází z interních pokynů souvisejících s americkými předpisy nazvanými International Traffic in Arms Regulations (ITAR). Tyto předpisy upravují vývoz vojenských technologií, obranného materiálu a souvisejících technických informací do zahraničí, uvedly některé ze zdrojů.
Banky a , které jsou hlavními manažery emise, na žádost o komentář bezprostředně nereagovaly. Bloomberg neměl okamžitě k dispozici ani komentář zástupců firmy SpaceX.
Webové stránky společnosti SpaceX byly z Hongkongu a Šanghaje dnes nepřístupné. Při pokusu o přístup se zobrazovala chybová zpráva, která uváděla, že společnost zablokovala přístup z internetových adres pocházejících z těchto lokalit.
Americké technologické společnosti a firmy působící v oblasti umělé inteligence (AI) jsou v posledních letech stále opatrnější při přijímání kapitálu od čínských investorů. Odráží to rostoucí pozornost regulačních orgánů i zákazníků vůči možným rizikům pro národní bezpečnost a bezpečnost dat. Podniky, které usilují o získání vládních zakázek nebo které působí v citlivých odvětvích, se často snaží udržet svou akcionářskou strukturu bez investorů, kteří by mohli vyvolat přezkum ze strany amerických úřadů nebo vzbudit obavy u potenciálních klientů.
Tento posun představuje výrazný kontrast proti předchozímu desetiletí, kdy čínské firmy rizikového kapitálu, investiční fondy, rodinné investiční kanceláře a movití jednotlivci patřili mezi aktivní investory do start-upů v kalifornském Silicon Valley. Mnozí z nich investovali přes offshorové společnosti a speciální fondy, které zastíraly skutečný původ kapitálu. Díky tomu mohli investovat do rychle rostoucích technologických firem po boku globálních investorů.
S rostoucím geopolitickým napětím mezi Washingtonem a Pekingem jsou však zakladatelé firem i manažeři emisí akcií před vstupem společností na burzu mnohem opatrnější, pokud jde o složení akcionářské struktury. Některé firmy se dokonce aktivně snaží podíl čínských vlastníků omezovat nebo se čínskému kapitálu zcela vyhýbat.
Společnost SpaceX, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk, Investorům příští čtvrtek nabídne téměř 555,6 milionu akcií v ceně 135 USD za kus. S akciemi se podle současných plánů začne obchodovat na trhu Nasdaq hned další den, tedy v pátek 12. června.