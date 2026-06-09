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Banka of America vidí na trhu mnoho varovných signálů. Je čas vybírat zisky, tvrdí

Banka of America vidí na trhu mnoho varovných signálů. Je čas vybírat zisky, tvrdí

09.06.2026 12:05
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Investoři by se měli mít na pozoru a zvážit realizaci zisků, protože americké akcie vysílají stále více varovných signálů, tvrdí analytici Bank of America Securities. Podle nich je v současnosti aktivováno zhruba 70 % takzvaných „signpostů“ medvědího trhu, tedy indikátorů, které se historicky objevovaly v blízkosti tržních maxim. To odpovídá průměru zaznamenanému při předchozích vrcholech akciových cyklů.

Hlavní americký index S&P 500 je podle analytiků BofA nadhodnocený. Konkrétně je drahý hne u 17 z 20 sledovaných oceňovacích ukazatelů, míní ve své zprávě z 5. června Savita Subramanianová, vedoucí strategie pro americké akcie v Bank of America Securities. „Je zde příliš mnoho varovných signálů. Vyberte zisky,“ radí ve zprávě.

Mezi oné varovné signály patří mimo jiné vývoj spotřebitelské důvěry, očekávání hospodářského růstu, aktivita v oblasti fúzí a akvizic, úvěrový stres či zpřísňování finančních podmínek. Významným ukazatelem je i průzkum Fedu mezi bankami (Senior Loan Officer Opinion Survey – SLOOS), který v květnu ukázal další oslabení poptávky ze strany spotřebitelů.

Analytici rovněž upozorňují na chování investorů. Akcie s vysokými poměry ceny k zisku v poslední době výrazně překonávají tituly s nízkým oceněním, což BofA interpretuje jako známku přehnané spekulace. V technologickém sektoru je rozdíl mezi nejvýkonnějšími a nejslabšími akciemi nejširší od února roku 2000, tedy od období vrcholící internetové bubliny, napsala Subramanianová.

Silný růst hlavního indexu podle ní navíc „zakrývá rostoucí vnitřní napětí na trhu“. Rozdíl ve výkonnosti mezi desetinou nejlepších a desetinou nejslabších akcií v indexu S&P 500 za poslední tři měsíce vystoupal na nejvyšší úroveň od pandemie covidu-19, vyplývá z dat sledovaných od roku 1986.

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Některé fundamenty technologických firem sice zůstávají relativně zdravé (např. úroveň zadlužení či kapitálová náročnost), na druhé straně většina ukazatelů se od loňského listopadu zhoršila.

Jedná se o „konverzi hotovostních toků, rostoucí nabídku investičně kvalitních dluhopisů a akcií, zpomalující tempo zpětných odkupů či prudký nárůst kapitálových výdajů u největších technologických hráčů. U takzvaných hyperscalerů by podle odhadů měly investice do konce roku dosáhnout téměř 100 procent provozního cash flow, zatímco v roce 2023 to bylo kolem 40 procent“, uvedla Subramanianová.

„Extrémní cenové pohyby mohou signalizovat narůstající nestabilitu,“ dodala analytička s tím, že prostor pro nadprůměrnou výkonnost mohou mít jednotlivé akcie. „Příležitosti vidíme uvnitř indexu S&P 500, nikoliv však v samotném indexu váženém podle tržní kapitalizace,“ uzavřela.

BofA má cílovou hodnotu indexu S&P 500 na konci roku stanovenou na 7 100 bodech, v pondělí index uzavřel na úrovni 7 406 bodů.


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