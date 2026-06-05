PODCAST Trhy & Bohatství: K dobrým obrazům se člověk musí prokoukat. Jak investovat do umění a nenaletět?

Investice do umění už dávno není jen výsadou miliardářů. V novém díle podcastu Trhy & Bohatství se podíváme na umění jako na specifické aktivum, které vyžaduje trpělivost. Stejně jako je potřeba se k dobrému vínu propít, k umění se člověk musí prokoukat. Jak začít s nákupem, i když nemáte na účtu volné miliony? Jak poznat dílo s investičním potenciálem a podle kterých objektivních parametrů hledat „druhého Picassa“?
Proč je levné umění nejdražší investiční chybou? „Kupovat si malbu od Emila Filly za 100 tisíc korun je první investiční red flag. To už je větší šance na zhodnocení u nákupu losů,“ říká v aktuálním díle podcastu Trhy & Bohatství galerista Matyáš Kodl.
Na trhu s uměním totiž víc než kde jinde platí, že výjimečnost a kvalita jsou hlavními nositeli hodnoty. Je bezpečnější pořídit si jeden špičkový kus, než tříštit budget do více položek, kde dramaticky roste riziko nákupu falzifikátu.
S Matyášem Kodlem z Galerie Kodl, jejíž tradice sahá přes sto let, jsme probrali, jak se z orientace na výnos rodí hluboký sběratelský vztah – tzv. emocionální dividenda. Umění je heterogenní aktivum, které vyžaduje jiný přístup než akcie nebo dluhopisy, ale při správném horizontu dokáže portfolio stabilizovat i v dobách vysoké inflace.
V novém dílu podcastu Trhy & Bohatství rozebírají hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko, výkonný ředitel ČSOB Private Banking Jan Poulik a jednatel Galerie Kodl a Artslimit Martin Kodl, mj. jak poznat autora s potenciálem, proč byste měli dílo držet alespoň 5 až 10 let a jak trh s uměním ovlivňuje AI.