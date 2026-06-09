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Zisk Bezvavlasy.cz narostl v 1Q o 155 procent. Po dokončení transformace chce vytěžit synergie

Zisk Bezvavlasy.cz narostl v 1Q o 155 procent. Po dokončení transformace chce vytěžit synergie

09.06.2026 9:21
Autor: Redakce, Patria.cz

Bezvavlasy.cz zahájila rok silným růstem ziskovosti díky dokončení integrace po akvizici Hair Servis a rozvoji e-commerce segmentu. Společnost nyní sází na využití synergií, expanzi na nové trhy i rostoucí poptávku po beauty produktech, přičemž pro letošek očekává další výrazné zlepšení výsledků.

Společnost Bezvavlasy.cz v prvním čtvrtletí vykázala tržby ve výši 242,3 milionu korun a zisk EBIDTA jí ve stejném období narostl o 155 % meziročně a dosáhl 14,8 milionu korun.

„Vývoj zisku není kvůli loňským integračním nákladům plně srovnatelný, nicméně růst tržeb ukazuje, že máme pro letošek i další roky správný směr a jsme v souladu s dlouhodobými plány,“ komentoval výsledky za 1. čtvrtletí generální ředitel Bezvavlasy.cz Nicolas Eich. „Očekáváme, že dobré výsledky za první kvartál udržíme po celý rok a celoroční zisk by se měl pohybovat kolem 60 milionů korun. V loňském roce jsme dokončili transformační a integrační proces po akvizici Hair Servis. Ve zbytku roku se proto zaměříme na využití synergií z fúze, které se odrazí ve vyšší ziskovosti. Další letošní prioritou je úspěšný vstup na nový on-line trh a optimalizace pozice na trzích stávajících. V offline prostředí pak budeme dále posilovat pozici distributora exkluzivních značek,“ dodal Eich.

Skupina chce v růstu pokračovat i ve zbytku letošního roku. Tržby by tak měly meziročně vzrůst o 4 % na miliardu korun, zisk by se měl zvýšit 2,5násobně na zhruba 60 milionů korun. V loňském roce vykázala skupina tržby ve výši 958 milionů při zisku 24,4 milionu korun.

Bezvavlasy.cz je s tržbami blížícími se k miliardě korun druhým největším českým e-shopem v oblasti beauty a kosmetiky. Po sjednocení e-shopových platforem Bezvavlasy.cz a vstupu na čtyři nové evropské trhy (Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko a Bulharsko) je nyní skupina připravena soustředit se na růst profitability na stávajících trzích. „Máme teď škálovatelnou firmu, s efektivními IT systémy, centrální logistikou, jednotnou organizační strukturou. Budeme se letos soustředit na vytížení tohoto potenciálu, abychom dodali slíbenou EBITDA,“ uzavřel Nicolas Eich.

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