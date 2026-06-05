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Braňo Soták: Výsledky Broadcomu nejsou zklamání, ale bolestivý „reality check“

Braňo Soták: Výsledky Broadcomu nejsou zklamání, ale bolestivý „reality check“

05.06.2026 12:36
Autor: Branislav Soták, Patria Finance

Podle analytika Patria Finance Branislava Sotáka představují výsledky Broadcomu spíše „reality check“ než skutečné zklamání – po extrémně vysokých očekáváních v rámci AI boomu stačil k prudké korekci akcií jen mírně slabší výhled.

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