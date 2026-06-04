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Bloomberg: Vstupem SpaceX na burzu se mohou obohatit Trumpovi úředníci

Bloomberg: Vstupem SpaceX na burzu se mohou obohatit Trumpovi úředníci

04.06.2026 8:27
Autor: ČTK

stup vesmírné společnosti SpaceX na akciovou burzu by mohl ještě více obohatit některé už nyní majetné členy americké administrativy, kteří vlastní ve firmě miliardáře Elona Muska podíly. Je mezi nimi i velvyslanec Spojených států v České republice Nicholas Merrick. Píše o tom agentura Bloomberg.

Z loni zveřejněných finančních výkazů vyplývá, že finanční zájmy v raketové společnosti Elona Muska nebo ve firmě xAI, která se zabývá umělou inteligencí (AI) a sociálními médii a se SpaceX se v únoru sloučila, má deset vysoce postavených amerických úředníků. Lze mezi nimi nalézt zvláštního vyslance Steva Witkoffa a několik současných velvyslanců Spojených států v evropských zemích, včetně toho, jenž od října působí v České republice. Bloomberg podotýká, že tito úředníci mohli od té doby buď celý svůj podíl, nebo jeho část prodat.

SpaceX plánuje získat z primární veřejné nabídky akcií (IPO) rekordních 75 miliard USD (1,6 bilionu Kč). S akciemi by se mohlo na burze začít obchodovat 12. června.

Očekává se, že pokud ocenění firmy dosáhne alespoň 1,8 bilionu dolarů, bude z Muska první dolarový bilionář na světě. Z několika dřívějších investorů by vstup na burzu udělal miliardáře a ze zaměstnanců milionáře.


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