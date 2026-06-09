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Analytický radar: AI rally nekončí. Hardware bere vše, software krvácí a lano se začíná napínat

09.06.2026 15:49
Autor: Redakce, Patria.cz

Výsledková sezóna ukázala, že umělá inteligence je reálný motor tržeb, investic i změn v celých sektorech. Cloud roste, polovodiče dál nestíhají poptávku, paměťové čipy se staly novým úzkým hrdlem a energetika se může stát další velkou sázkou AI cyklu. Analytici Patria Finance Jakub Blaha a Braňo Soták v podcastu Analytický radar vysvětlují, proč zatím vítězí hardware, proč trh trestá software možná až příliš tvrdě a proč se Nvidia vrací mezi Investiční tipy Patrie.

Obsah:
00:00:29 Cloud jako pohon zisků
00:02:02 Monetizace AI a Meta Platforms
00:07:42 Vítězové AI se rozšiřují
00:12:18 Nedostatek čipů jako úzké hrdlo
00:15:37 Jsou stroje ASML příliš drahé?
00:19:08 Nvidia vs AMD
00:25:12 Kde se berou peníze na investice do AI
00:27:30 Marže v době AI
00:30:02 Bičovaný software
00:35:37 Napnuté evaluace


AI táhne cloud. Favoritem je Google

Výsledková sezóna znovu potvrdila, že cloud patří mezi nejsilnější růstové motory velkých technologických firem. Azure, AWS i Google Cloud podle analytiků stále mají prostor k růstu. "Poptávka je stále velká a převyšuje dostupnou kapacitu,“ říká Braňo Soták. Pokud by si měl vybrat favorita, ukázal by na Google Cloud, který má stále nejmenší tržní podíl, ale právě proto může růst nejrychleji. "

„Google Cloud má nejmenší tržní podíl, ale ve výsledcích vidíme, že zrychluje nejrychlejším tempem. Ještě před pár lety to byla neprofitabilní divize Googlu, dnes už z hlediska profitability dohání AWS i Azure,“ doplňuje Blaha. Podle něj jde o „jednoznačného vítěze výsledkové sezóny v rámci Big Techu“.

Monetizace AI: Přínosy jsou vidět, ale ne vždy přímo

Velkou otázkou zůstává, zda se masivní investice do AI už skutečně promítají do tržeb. Odpověď podle analytiků není jednoduchá. U Nvidie nebo AMD je vazba zřejmá, u firem typu Meta je složitější ji přesně oddělit od zbytku byznysu. Soták upozorňuje, že návratnost investovaného kapitálu zatím agregovaně dramaticky neklesá, i když vysoké kapitálové výdaje návratnost snižují proti historickému profilu.

U Mety podle něj AI pomohla kompenzovat dopad po změnách ochrany dat u Applu. „Meta se během zhruba roku vrátila k prudkému růstu tržeb a podle mě je to i díky tomu, že dokáže menší dataset vytěžit efektivněji,“ říká.

Blaha doplňuje, že Meta sice nemá ve výsledovce jednu jasnou položku, která by ukazovala přínos AI, ale dopad je vidět na chování uživatelů i reklamě. „Pomocí AI jsou schopni výrazně zvýšit engagement, tedy dobu, kterou uživatelé tráví v aplikacích jako Instagram a Facebook. Vidíme také lepší cílení reklamy,“ říká a připomíná, že Meta zaznamenala nejrychlejší růst tržeb za poslední čtyři roky.

Vítězem AI cyklu je zatím hardware

Zatímco využití AI ve službách a softwaru je místy obtížně měřitelné, na straně hardwaru je obrázek jasnější. Podle Sotáka je právě hardware zatím největším vítězem AI cyklu. „Nejde jen o polovodiče, ale také o chlazení datacenter, klimatizace, záložní dieselové generátory nebo firmy navázané na dodávky energetické infrastruktury,“ říká Soták.

Blaha zdůrazňuje rozdíl mezi polovodiči a softwarem: „Je vidět divergence mezi polovodičovým indexem SOX a softwarovým indexem. Software trpí tím, že si trh dopředu domýšlí, že koncová hodnota jakéhokoli softwaru bude v čase klesat,“ říká. Výsledkem je paradox, kdy firmy, které měly z AI těžit, patří od začátku roku mezi nejvíce zasažené.

Úzká hrdla se přesouvají

AI investiční cyklus podle analytiků mění úzká hrdla dodavatelského řetězce. Na začátku šlo hlavně o hrubou výpočetní kapacitu, tedy čipy Nvidie. S nástupem konkurence od AMD a Broadcomu se dostupnost zlepšila a tlak se přesunul jinam. „Momentálně je úzkým hrdlem paměť, tedy dostupnost paměťových čipů,“ podotýká Soták a zmiňuje Micron, Samsung a SK Hynix. „Samsung v prvním kvartálu rostl na zisku asi o 750 % meziročně, což je neuvěřitelné,“ dodává.

Dalším limitem pro rozšiřování AI mohou být energie. Soták v této souvislosti zmiňuje GE Vernova, jejíž výhled podle něj naznačuje, že od roku 2028 může přijít prudký růst provozního zisku. Objednávková kniha už dnes obsahuje dodávky až na rok 2030, což ukazuje, jak dlouhý investiční cyklus v energetické infrastruktuře vzniká.

A Blaha doplňuje ještě jedno úzké hrdlo - CPU procesory. S přechodem od trénování modelů k inferenci a agentickou AI se podle něj CPU stávají „hlavním mozkem datacenter“. To pomáhá AMD i Intelu, jejichž akcie podle něj od začátku dubna prudce vzrostly.

Polovodičový cyklus nekončí

Navzdory historické cykličnosti polovodičů Soták očekává, že tento cyklus ještě poběží. Důvodem je převis poptávky nad nabídkou, který by podle představitelů sektoru mohl trvat až do konce dekády. Současná poptávka je podle něj tak silná, že zatím nehrozí opakování minulých situací, kdy firmy agresivními investicemi podkopaly ceny a profitabilitu.

Blaha upozorňuje, že paměťoví výrobci se snaží předejít cenové destrukci delšími kontrakty. „Zatímco dříve byly kontrakty na tři až šest měsíců, dnes se u Samsungu, SK Hynixu a Micronu objevují kontrakty na tři až pět let. Viditelnost budoucích finančních výsledků je tak větší než historicky,“ říká.

Byznys ASML zůstává silný

Do investičního cyklu čipařů zapadá i ASML. Debatu vyvolalo vyjádření TSMC, že nejnovější stroje ASML jsou příliš drahé. Soták ale upozorňuje, že to nemusí být zásadní problém pro krátkodobý výhled firmy. „TSMC se rozhodla zatím další stroje neobjednávat, protože celkové náklady jsou příliš vysoké vzhledem k přínosu pro výrobu,“ říká. Zároveň ale ta stejná firma nebude stíhat dodávat, takže ASML podle něj může dál velmi dobře prodávat starší generace EUV zařízení.

Blaha připomíná, že významnou část tržeb ASML tvoří údržba strojů. Navíc ASML podle něj patří k nejkonzervativnějším polovodičovým firmám a i přes to navyšovala výhled na konec roku. Pozitivně vnímá i pokles podílu Číny na tržbách.

Nvidia versus AMD

Nové generace čipů podle analytiků pravděpodobně k zásadní změně v rozdání karet. Nvidia sice dlouhodobě může ztrácet část tržního podílu, protože začínala prakticky na 100 %, ale cílový trh roste rychleji než kolik činí eroze jejího podílu. „Pro obě firmy je prostředí zatím příznivé, jak pro Nvidii, tak pro AMD. Obě mají sílu trochu jinde,“ říká Soták. AMD podle něj může těžit nejen z možného ukrajování podílu Nvidii v GPU, ale nově také z renesance serverového CPU trhu při nástupu AI agentů.

Nvidia je podle Sotáka zajímavá tím, že ji pohání více trendů najednou. „S výjimkou paměťového segmentu jsou všechny hlavní trendy nějakým způsobem obsloužené v produktovém portfoliu Nvidie,“ říká. To je také důvod, proč ji Patria znovu zařadila mezi Investiční tipy Patrie.

Blaha doplňuje, že ho na Nvidii fascinuje schopnost růst rychleji než AMD, přestože je zhruba desetkrát větší. „Nevypadá to, že by dominance Nvidie byla v tomto směru narušená,“ říká. U AMD ale očekává extrémně silnou druhou polovinu roku díky dodávkám čipu MI450 pro Metu a OpenAI.

CapEx - Lano se napíná, ale zatím netrhá

Klíčovou otázkou je, kdo celý AI boom zaplatí. Soták upozorňuje, že velký tech plánuje letos přes 700 miliard dolarů kapitálových výdajů, a pokud se připočtou i neocloudy a Oracle, může se celková částka blížit bilionu dolarů

„Už se nám lano napíná, ale zatím netrhá,“ říká Soták. Dluh velkých technologických firem roste, ale zatím nedosahuje úrovní dotcom bubliny. Zároveň se rychle spotřebovává provozní cash flow, což zvyšuje tlak na další financování.

Podle Sotáka situace ještě není krizová, ale už je rizikovější. „Stále ještě provozní cash flow, který velký tech dokáže vygenerovat, pokryje CapEx a ještě něco zbude. Pokud toto pravidlo bude platit, myslím, že cyklus neskončí,“ říká.

Software není odepsaný, ale záleží kus od kusu

Trh letos softwarové firmy tvrdě trestá. Blaha ale odmítá paušální závěr, že by AI software zničila. Rozhodující bude podle něj konkrétní firma a její pozice, když část funkcí, které dříve vyžadovaly specializovaný software, může být do budoucna vytvořena pomocí AI agentů levněji a jednodušeji. To může tlačit na cenu produktu i počet uživatelů.

Ale firmy jako Microsoft nebo ServiceNow tu podle analytiků zůstanou. „Jsou to firmy, které jsou pro chod korporací naprosto nepostradatelné. Nedokážu si představit, že by banka nebo jiná velká firma raději používala levnější aplikaci, která nemá důvěryhodnost a stabilitu,“ říká Blaha.

Soták k tomu dodává, že čím více je platforma zavedená, tím lépe. Zajímavé podle něj mohou být firmy s unikátní datovou sadou, například FactSet Research.

Levno není, výjimkou je tradiční energetika

S valuacemi na tom nejsme moc dobře. „Nic moc, ale záleží, kam se člověk dívá,“ říká Blaha. Trh je podle analytiků zhruba jednu až jednu a půl standardní odchylky nad dlouhodobým průměrem a valuační prémii táhnou hlavně technologie a rychle rostoucí sektory.

Pro diverzifikované akciové portfolio je podle Sotáka problém najít levné hodnotové sektory. Banky podle něj nejsou drahé, ale historicky nejsou ani levné. „Jediným vysloveně levným sektorem zůstává paradoxně tradiční energetika — ropa a zemní plyn,“ říká.

Co si odnést z končící výsledkové sezóny? AI cyklus pokračuje, ale jeho vítězové nejsou rovnoměrně rozložení. Hardware získává nejvíce, cloud dál roste, energetika se může stát dalším limitem i příležitostí a u softwaru bude nutné vybírat mnohem pečlivěji než dřív.

 
 
 
 
 

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    ad) ...Hardware bere vše,...
    09.06.2026 16:22

    u nás ..to "funguje opačně" .. Hardwario krvácí stále více ...cena klesla již o -52% (!) ..od IPO ceny...... snad kdyby se přejmenovali na Softwario - možná by to fungovalo ;-)
    SFX
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