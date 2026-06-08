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PODCAST Týdenní výhled: Trojice problémů tížící trhy a rekordní IPO SpaceX

08.06.2026 16:29, aktualizováno: 8.6. 16:29
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno
Trhy aktuální tíží trojice problémů - geopolitika, očekávání vyšších sazeb a vybírání zisků z technologií. Do toho přichází mamutí IPO nejen vesmírné společnosti Elona Muska, které z trhu odsává další kapitál.

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