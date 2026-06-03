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Traders Talk: Rozdělení ČEZ a diverzifikovanější Nvidia

03.06.2026 16:50
Autor: Redakce, Patria.cz

ČEZ má schválenou dividendu 42 na akcii a zároveň míří k zásadní restrukturalizaci, která může rozhodnout o budoucím výkupu minoritních akcionářů. Nvidia se mezitím vrací mezi investiční tipy Patrie jako „jistější sázka“ na technologickém poli. Co může investorům přinést rozdělení ČEZ, jaké scénáře pro něj naznačuje Morgan Stanley a proč Nvidia už není jen příběhem jednoho čipu?

Patria Podcasts · ČEZ a diverzifikovanější Nvidia" target="_blank" style="color: #cccccc; text-decoration: none;">Traders Talk: Rozdělení ČEZ a diverzifikovanější Nvidia

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Obsah:
00:00:27 Rozdělení ČEZ a 3 scénáře Morgan Stanley
00:05:37 Návrat Nvidie mezi tipy Patrie

ČEZ se rozdělí. Klíčová otázka zní: Za kolik a komu?

Valná hromada ČEZ tento týden schválila dividendu 42 na akcii a zároveň také restrukturalizaci společnosti. Právě ta je pro investory podstatnější než samotná dividenda. Podle makléře Patria Finance Martina Uhera má dojít k rozdělení firmy na dvě části. „Do nově vzniklé schránky budou převedeny divize distribuce, prodeje, plynová divize a trading,“ říká makléř Martin Uher. V původním ČEZ má podle něj zůstat výroba, kterou si stát chce ponechat plně pod kontrolou.

Nová entita by se následně mohla částečně prodat. „Až 49 % z ní chce stát prostřednictvím ČEZ prodat,“ vysvětluje Uher. Zatím ale není jasné, jakou formou by k prodeji došlo. Ve hře může být IPO, prodej přes burzu nebo vstup velkého zahraničního hráče. "Cílem je získat peníze. Ty peníze nepůjdou státu,  zůstanou v ČEZ a budou se za ně vykupovat akcie minoritních akcionářů,“ dodává Uher. Pro minoritní akcionáře je klíčové, jak vysokou prémii by případný výkup mohl nabídnout.

Nová analýza Morgan Stanley upozorňuje na dvě věci. Zaprvé, analytici neumějí přesně určit, za kolik by se nová společnost prodala. Zadruhé, počítají s možností, že stát bude muset s výkupem pomoci. „Já se v tomhle případě spíš přikláním k analytikům a myslím si, že nějaká menší či větší státní podpora nebo pomoc bude nutná,“ říká Uher.

Morgan Stanley pracuje se třemi scénáři. Býčí varianta počítá s cílovou cenou 1 580 , což už by proti současným úrovním znamenalo výraznější potenciál. Naopak medvědí scénář počítá s 870 . „To by bylo poměrně velmi nepříjemné,“ říká Uher s tím, že takový vývoj by si uměl představit například v případě, že by z plánovaného zestátnění z jakéhokoli důvodu sešlo. Připouští ale, že jde o extrémní scénáře.

Nvidia zpět mezi tipy Patrie

Patria vrací Nvidii na seznam svých Investičních tipů. Podle Uhera se pozitivní pohled na firmu nezměnil ani v mezičase, kdy Nvidia na seznamu nebyla. Pozitivní komentáře podle něj platily celou dobu, a to jak od makléřů, tak analytiků Patrie.

Hlavním důvodem návratu je podle něj proměna samotné firmy. Nvidia už není jen sázkou na jednu čipovou řadu. „Důvod, proč ji vracíme do tipů a proč jsme na ní stále stejně pozitivní, je to, jak ta společnost sama o sobě začíná diverzifikovat,“ vysvětluje.

Uher označuje Nvidii za jednu z jistějších sázek na technologickém poli. Zároveň ale investorům brzdí očekávání. „Za mě je to na technologickém poli jistá sázka za cenu samozřejmě menšího zhodnocení než hromada společností, které letí do nebeských výšin, ale za cenu menší volatility,“ říká.

Nvidia je obrovský titul, do kterého teče mnoho pasivních peněz přes ETF, a to může pohyby akcií tlumit. „Já osobně jsem na Nvidii pozitivní, s klienty ji držím, drobně jsme přikupovali při příležitostech, ale vždycky říkám: "Nebude to další Micron," říká Uher s tím, že podle něj má značnou část růstu už tento titul za sebou. 

Nvidia rozšiřuje záběr vstupem do segmentu osobních počítačů, když představila nový čip pro PC, což akcie přijaly pozitivně. Podle Uhera je to logický krok, protože dosavadní úzké hrdlo, které Nvidia dokázala mimořádně využít, se postupně otevírá.

„Nvidia si začíná uvědomovat, že to, co se teď dlouhé roky dařilo, nemusí úplně nutně platit do budoucna,“ říká. Vstup do osobních počítačů proto vítá. S rozvojem AI agentů a jejich využíváním přímo na osobních počítačích se podle něj může tento trend zrychlovat. „Myslím si, že pro Nvidii je to skvělá příležitost,“ uzavírá Uher.

 
 

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