Detail - články
Gevorkyan dvociferně roste. Výsledky i akvizice v Itálii pohnou výhledem do roku 2029

10.03.2026 8:40
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Společnost Gevorkyan, lídr v oblasti práškové metalurgie, jejíž akcie jsou obchodovány na pražské burze, dosáhla v roce 2025 dle předběžných výsledků tržeb přesahujících 84 milionů eur, což představuje meziroční růst o 11,09 %. Motorem jsou stávajícím i nové projekty včetně oblasti obrany i akvizice. Normalizovaná EBITDA dosáhla úrovně 29 milionů eur, což je meziroční nárůst o více než 10 %. EBITDA marže činila více než 34,5 %. Společnost překročila plán tržeb pro rok 2025 a plán zisku EBITDA po normalizaci splnila na úrovni 97 %. Předběžné výsledky i akvizice v Itálii dávají dle Gevorkyanu důvod k pozitivní aktualizaci výhledu hospodaření do roku 2029, na které firma nyní pracuje.

Grafika: Předběžné výsledky Gevorkyan za rok 2025

Společnost Gevorkyan v roce 2025 představila finanční plán pro roky 2026 až 2029, který počítá s postupným růstem tržeb z odhadu 94-115 milionů eur pro rok 2026 na 122-160 mil. eur pro rok 2029 a EBTIDA 33-40 milionů eur pro rok 2026 na 42-60 milionů eur pro rok 2029.

„Na základě nedávné akvizice, předběžných hospodářských výsledků za rok 2025, potvrzených objednávek a očekávaných příznivých vývojů společnost GEVORKYAN v roce 2026 společnost finanční plán aktuálně reviduje. V blízké budoucnosti společnost GEVORKYAN tedy očekává představení aktualizovaného finančního plánu,“ uvádí firma spolu s předběžnými výsledky za rok 2025.

Grafika: Původní finanční plán Gevorkyan 2026 - 2029

Gevorkyan v rámci předběžných výsledků uvedla, že dokončila proces due diligence a uzavřela dohodu o akvizici výrobního závodu v Itálii. Transakce je aktuálně ve fázi formálního schvalování příslušnými úřady. „Akvizice přinese společnosti přístup k rozšířenému portfoliu zákazníků a spolupráci s více než 90 firmami z celého světa, včetně významných průmyslových značek jako Lombardini, Ducati, Piaggio, Bosch Rexroth, Muviq nebo skupina Rheinmetall,“ uvádí Gevorkyan. „Jedná se o respektovanou firmu se šedesátiletou tradicí, silnými zákaznickými vztahy a perspektivním portfoliem v odvětvích, kde GEVORKYAN tradičně nabízí inovativní řešení. Těší mě, že nyní budeme mít příležitost ke spolupráci s italskými inženýry a ve městě Bologna se budou rodit a realizovat myšlenky, které posílí konkurenceschopnost evropského průmyslu,“ komentuje transakci zakladel a šéf společnosti Artur Gevorkyan.

Významnou událostí pro Gevorkyan, která souvisí se zakázkami z obranného průmyslu, bylo také založení dceřinné společnosti GEVORKYAN Force Defence (G-FD) v Polsku. Ta je plně řízena mateřskou společností a zaměřuje se výhradně na zbrojní průmysl. „V rámci rozšiřování působnosti na polském trhu, včetně projektů pro zbrojní průmysl, byla v listopadu 2025 otevřena pobočka GEVORKYAN Force Defence Poland. Jedná se o 100% dceřinou firmu, jejíž vývojové a obchodní centrum se nachází v technologickém parku města Krakova,“ uvádí Gevorkyan ve zprávě k výsledkům.

Společnost Gevorkyan také spustila zaměstnanecký akciový program (ESOP), v rámci kterého umožňuje vybraným zaměstnancům nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek. „V první vlně byly akcie přiděleny zaměstnancům s dlouhodobým přínosem pro společnost, přičemž program zohledňuje pracovní pozici a délku působení ve firmě. Další rozšíření programu je plánováno v průběhu roku 2026 prostřednictvím BUYBACK-u akcií,“ uvádí firma ve zprávě.

 

