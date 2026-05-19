Dvouciferný růst tržeb i zisku a expanze na nové trhy. GEVORKYAN odstartoval silný začátek roku

Dvouciferný růst tržeb i zisku a expanze na nové trhy. GEVORKYAN odstartoval silný začátek roku

19.05.2026 8:42
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

GEVORKYAN zahájil rok 2026 pokračujícím růstem tržeb i ziskovosti. Výsledky podpořila nejen silná provozní výkonnost, ale i expanze prostřednictvím akvizic a vstup do nových odvětví. Lídr v oblasti práškové metalurgie zároveň potvrzuje svůj výhled na letošní rok i období do roku 2029.

GEVORKYAN za první tři měsíce roku 2026 navýšil tržby o 12,5 % na 23,5 milionu EUR, což dopomohlo k růstu zisku EBITDA o 11,4 % na 9,3 milionu EUR s EBITDA marží 39,6 % (vs 40 % v 1Q25). V prvním čtvrtletí 2026 vzrostl čistý zisk o 34,6 % na 3,4 milionu EUR. Navzdory pokračujícím investicím a rostoucím potřebám provozního kapitálu firma meziročně lehce snížila zadluženost.

gev1
Zdroj: GEVORKYAN

Výsledky za Q1 2026 podle společnosti vytvářejí solidní základ pro plnění celoročních cílů. Pro roky 2026-29 nadále očekává růst tržeb o 10 – 17,5 % a růst EBITDA o 10 – 20 % díky efektivnímu řízení nákladů a úsporám z rozsahu. To odpovídá očekávaným tržbám v letošním roce ve výši 94 – 115 mil. EUR a zisku EBITDA 33 – 40 mil. EUR.

gev2

Zdroj: GEVORKYAN

Díky akvizici v Itálii získala dalších 94 zákazníků, z nichž pouze polovina působí v Itálii, zatímco ostatní jsou celosvětově působící společnosti, jako jsou Rheinmetall a Leonardo. GEVORKYAN zároveň expanduje do nových odvětví a na nové trhy. Klíčovým faktorem pro zlepšení efektivity dceřiného závodu v Boloni jsou předchozí investice slovenské GEVORKYAN, a. s., a to jak do nových technologií, tak do automatizace, robotizace a digitalizace.

Společnost je také v pokročilé fázi jednání se dvěma firmami z obranného průmyslu v Polsku. Jedná se o vytvoření společného podniku v Polsku, zaměřeného výlučně na obranný průmysl, s perspektivou vstupu na Varšavskou burzu.


Foto: Gevorkyan


