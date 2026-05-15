Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Složitý rytmus čtvrtletních výsledkových tanců

Složitý rytmus čtvrtletních výsledkových tanců

15.05.2026 18:08
Autor: Jiří Soustružník

S trhem nehýbají očekávání, ale změna v očekávání. Tudíž i překvapení. V prvním čtvrtletí tohoto roku přitom pozitivně překvapilo svými výsledky 61 % společností, negativně 5 %. Pro celý rok se pak čeká růst vysoko nad historickými standardy. Dnes se podíváme trochu pod poličku těchto čtvrtletních rituálů a nejen jich.

Podle následujícího grafu dlouhodobě v průměru 13 % firem překvapí svými čtvrtletními výsledky negativně, skoro polovina pozitivně. Tento průměr ale může mít nižší vypovídací hodnotu, protože tmavě modrá křivka má celkem jasný stoupající trend, světle modrá minimálně za posledních cca 15 let klesající. Stále více firem tak „standardně“ překvapuje pozitivně, stále méně negativně.

2
Zdroj: X

Graf by tak podporoval teze, podle kterých na trhu probíhá určitý management očekávání. Tedy snaha firem dávat spíše konzervativnější výhled s tím, že je pak lehké překvapit a potěšit. Pokud by ale šlo o jasný vzorec, je otázka, proč by v očekáváních analytiků následně nebyla zabudována prémie za tento firemní pesimismus. Tak aby očekávání analytiků již byla přesná:

Pokud by například bylo jasné, že nějaká firma dává soustavně o cca 10 % horší výhled, analytik snažící se přijít s co nejpřesnějšími predikcemi by tak zvyšovat očekávání firmy o 10 %. A na trhu by mizela mezera mezi pozitivními a negativními překvapeními (měřenými k očekáváním analytiků). Ona mezera ale přetrvává, respektive se rozšiřuje.

Jak jsou očekávání vlastně tvořena? Hovoříme tu o tzv. konsenzu, který ale fakticky žádným konsenzem není: Představme si dva analytiky, jeden u nějaké firmy předpokládá zisky na akcii 100 dolarů, druhý 0 dolarů. „Konsenzus“ tedy bude 50 dolarů přesto, že fakticky nikdo takovou ziskovost nečeká. Pokud pak firma vykáže zisky 50 dolarů, není nikdo, kdo by byl spokojený – jeden analytik přestřelil, druhý podstřelil. Nejde fakticky o žádné dosažení konsenzu.

Navíc se výše uvedené týká tzv. „sell side“ dění na akciových trzích. Analytici, stratégové a další na této straně akcie ale jako investoři nekupují a neprodávají. To dělá tzv. „buy side“, tedy právě investoři. A ti mohou mít očekávání ještě někde jinde než onen údajný konsenzus. Což může generovat reakce akcie, které neodpovídají prostému vzorci „výsledky lepší než očekávání konsenzu = posílení akcie a naopak“. Navíc se může rozehrávat spirála, kdy jednotliví hráči na trhu hádají, co si o výsledcích myslí ostatní. A sami jednají podle toho, ne podle svých očekávání - tedy variace na keynesovu soutěž krásy.

Samostatnou kapitolou je tzv. kvalita překvapení. Z čistě fundamentálního hlediska je totiž rozdíl, zda firma překvapí kvůli tomu, že toho více prodala a měla tudíž vyšší tržby a zisky. Nebo když pozitivně překvapí díky změně nějakého účetního postupu, který jednorázově zvýší zisky (ale ne cash flow). To vše pak ukazuje, že rytmus tance sezóny čtvrtletních výsledků může být někdy dost komplikovaný. Pro dlouhodobější fundamentální investory nemusí jít o něco, čemu by se museli nějak intenzivně věnovat. Pokud výsledky nějak nenabourávají jejich hlavní investiční tezi.

V úvodu jsem zmiňoval letošní očekávaný růst vysoko nad historickými standardy. Dnešní druhý graf ještě ukáže přesnější čísla:

3
Zdroj: X
 

Čtěte více:

Akciové trhy opět táhne jen hrstka titulů. Extrémně úzká rally zvyšuje šance na korekci
04.05.2026 14:02
Akciové trhy opět táhne jen hrstka titulů. Extrémně úzká rally zvyšuje šance na korekci
Dosahovat solidních výnosů bez výrazného rizika je nyní čím dál těžší....
Morgan Stanley: Zisky technologických firem přebíjí obavy z geopolitiky. Odhady pro rok 2026 rostou
07.05.2026 13:32
Morgan Stanley: Zisky technologických firem přebíjí obavy z geopolitiky. Odhady pro rok 2026 rostou
Silná výsledková sezona amerických firem zatím přebíjí geopolitická ri...
JPMorgan: Proč slabá rally může akciím paradoxně pomoci
08.05.2026 14:39
JPMorgan: Proč slabá rally může akciím paradoxně pomoci
Růst globálních akcií po propadech způsobených válkou v?Íránu byl zatí...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.05.2026
18:08Složitý rytmus čtvrtletních výsledkových tanců
17:13Maďarský comeback. Dluhopisy raketově rostou, CEE region cítí tlak  
15:45Akcie zbrojařů pod tlakem: Citi varuje před předčasným nákupem i přes očekávané zlepšení
15:11Footshop a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
14:52Zisk Nubank zaostal za odhady kvůli rostoucím nákladům  
14:13Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisů XS2821764326 a XS2821774390
13:44Perly týdne: Dluhové konce velkých říší
13:18UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.: Sdělení klíčových informací
13:10Patria Finance upozorňuje na podvodný účet na Instagramu zneužívající naši identitu
13:04KKCG Real Estate Financing a.s. : Oznámení o první výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003578510
12:04Arista Networks: AI může firmě zajistit příznivý vítr do zad  
11:41Zklamání z Trumpovy cesty? Dluhopisy i akcie v pátek padají  
11:09Zbrojař Strnad diverzifikuje. Mimo zbrojní sektor plánuje nasadit až 10 miliard eur
10:18Jak (ne)potěšit akcionáře
9:39ČNB připouští možné zvýšení sazeb kvůli dopadům dražší ropy
9:27Rozbřesk: Dluhopisy Republiky jsou zpět. Stabilní investice, nebo drahý luxus pro stát?
8:55RMS Mezzanine, a.s.: Oznámení výsledků rozhodovaní Per rollam valné hromady akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s.
8:52Direct Financing s.r.o.: Potvrzení o plnění ukazatele LTV
8:49Akcie obracejí do červeného, investoři vybírají zisky  
8:13Footshop a.s.: Vnitřní informace - Footshop oznamuje výsledky za první kvartál 2026 a zvažovanou fúzi se 100% dceřinou společností Queens Store s.r.o.

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč
14:30USA - Empire State Manufacturing index
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět