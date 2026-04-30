GEVORKYAN loni zvýšil tržby o více než 9 procent, EBITDA vzrostla téměř o 11 procent

30.04.2026 8:35
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

GEVORKYAN v roce 2025 zvýšil tržby i provozní zisk a udržel si vysokou EBITDA marži přes 34 procent. Čistý zisk byl však meziročně nižší. Firma těžila z nových zákazníků, rozšiřování portfolia i expanze. Do letošního roku vstupuje s novou dceřinou společností Force Defence, akvizicí v Itálii a spuštěním zaměstnaneckého akciového programu.

V roku 2025 dosáhla společnost tržeb přesahujících 82 mil. EUR, což představuje meziroční růst o 9,21 %. EBITDA v roku 2025 dosáhla úrovně 29 mil. EUR, což činí meziroční nárůst o téměř 11 %. Společnost opět vykázala silnou EBITDA marži, která za rok 2025 činila více než 34 %. GEVROKYAN tak překročil plán tržeb pro rok 2025. Plán zisku EBITDA splnil na úrovni 97 %.

Pro letošní rok očekává růst tržeb díky novým zákazníkům a strategickým akvizicím. EBITDA a EBITDA marže by měly růst rychleji než tržby díky efektivnímu řízení nákladů a úsporám z rozsahu.

GEVORKYAN pokračuje v posilování své pozice na světových trzích prostřednictvím diverzifikace portfolia a rozvoje v obranném průmyslu. Na základě dlouholeté spolupráce v oblasti vývoje a komponentů pro zbrojní průmysl založila dceřinou GEVORKYAN Force Defence, plně řízenou mateřskou společností. V rámci rozšiřování působnosti na polském trhu po talent acquisition byla v listopadu 2025 otevřena pobočka Force Defence Poland.

Spuštění zaměstnaneckého akciového programu (ESOP) umožňuje vybraným zaměstnancům nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek. V první vlně byly akcie přiděleny zaměstnancům s dlouhodobým přínosem pro společnost, přičemž program zohledňuje pracovní pozici a délku působení ve firmě. Další rozšíření programu je plánováno v průběhu roku 2026 prostřednictvím buybacku akcií.

Ke dni 22. dubna 2026 by dokončena nabyla účinnosti akvizice v Itálii, na jejímž základě se společnost stala 100% vlastníkem společnosti Gevorkyan Sinteris Italia S.r.l. se sídlem v Bologni. Prostřednictvím této společnosti zároveň převzala veškerá aktiva italského závodu práškové metalurgie, původně působícího pod značkou Sinteris, včetně hmotného a nehmotného majetku a registrované značky.

 

Čtěte více:

GEVORKYAN v prvních 9 měsících pokračuje v růstu tržeb i zisku, potvrzuje výhled
19.11.2025 8:21
GEVORKYAN vykázal za prvních devět měsíců roku 2025 tržby přes 63,5 mi...
Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
Gevorkyan dvociferně roste. Výsledky i akvizice v Itálii pohnou výhledem do roku 2029
10.03.2026 8:40
Společnost Gevorkyan, lídr v oblasti práškové metalurgie, jejíž akcie ...
GEVORKYAN zrychluje růst díky novým projektům i akvizicím. Tržby a EBITDA přidávají dvouciferným tempem
11.03.2026 7:49
Společnost Gevorkyan vykázala za rok 2025 dvouciferný růst tržeb i pro...


30.04.2026
9:36Komentář analytika: Vyšší zisk Erste Bank díky Polsku, jádrové výnosy ale mírně zaostaly  
9:21Komerční banka, a.s.: Hospodářské výsledky 1Q 2026
9:20Komentář analytika: Překonání zisku nestačí, jádrové výnosy KB zůstávají pod tlakem  
9:13J&T Global Finance XI., s.r.o: Výroční zpráva za rok 2025
9:08J&T Global Finance XV., s.r.o.: Výroční zpráva za rok 2025
9:02J&T Global Finance XVI., s.r.o: Výroční zpráva za rok 2025
8:56Pale Fire Financing a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
8:53Pražské banky a big tech v centru pozornosti po rozhodnutí Fedu  
8:50City Home Finance III, s.r.o: Výroční finanční zpráva za rok 2025
8:46SATPO finance, s.r.o.: Výroční finanční zpráva za rok 2025
8:35GEVORKYAN loni zvýšil tržby o více než 9 procent, EBITDA vzrostla téměř o 11 procent
8:15Skupina Erste vstoupila do roku 2026 se ziskem nad očekáváním, vidí prostor pro akvizice nebo odměnu akcionářům
7:57Komerční banka hlásí nižší zisk a stabilní výnosy
29.04.2026
23:05Amazon hlásí díky poptávce po AI největší růst cloudu od roku 2022
23:02Microsoft zvýšil zisk o 23 procent, tržby překonaly očekávání analytiků
22:50Meta pokračuje v navyšování kapitálových výdajů na AI. Akcie jdou po výsledcích do záporu
22:30Alphabet překonal očekávání. Silný růst cloudu vyhání akcie vzhůru
22:07Powell se neloučí a Fed dělá jestřábí půl-obrat
22:01Akcie i dluhopisy klesly, Fed zůstává rozdělený kvůli válce v Íránu  
20:00Fed v nejrozpolcenějším verdiktu od roku 1992 sazbami nepohnul. Powell neodejde

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - PMI v průmyslu
9:00CZ - HDP, q/q
10:00DE - HDP, q/q
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
14:15EMU - Jednání ECB, depozitní sazba
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět