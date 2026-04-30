GEVORKYAN loni zvýšil tržby o více než 9 procent, EBITDA vzrostla téměř o 11 procent

GEVORKYAN v roce 2025 zvýšil tržby i provozní zisk a udržel si vysokou EBITDA marži přes 34 procent. Čistý zisk byl však meziročně nižší. Firma těžila z nových zákazníků, rozšiřování portfolia i expanze. Do letošního roku vstupuje s novou dceřinou společností Force Defence, akvizicí v Itálii a spuštěním zaměstnaneckého akciového programu.
V roku 2025 dosáhla společnost tržeb přesahujících 82 mil. EUR, což představuje meziroční růst o 9,21 %. EBITDA v roku 2025 dosáhla úrovně 29 mil. EUR, což činí meziroční nárůst o téměř 11 %. Společnost opět vykázala silnou EBITDA marži, která za rok 2025 činila více než 34 %. GEVROKYAN tak překročil plán tržeb pro rok 2025. Plán zisku EBITDA splnil na úrovni 97 %.
Pro letošní rok očekává růst tržeb díky novým zákazníkům a strategickým akvizicím. EBITDA a EBITDA marže by měly růst rychleji než tržby díky efektivnímu řízení nákladů a úsporám z rozsahu.
GEVORKYAN pokračuje v posilování své pozice na světových trzích prostřednictvím diverzifikace portfolia a rozvoje v obranném průmyslu. Na základě dlouholeté spolupráce v oblasti vývoje a komponentů pro zbrojní průmysl založila dceřinou GEVORKYAN Force Defence, plně řízenou mateřskou společností. V rámci rozšiřování působnosti na polském trhu po talent acquisition byla v listopadu 2025 otevřena pobočka Force Defence Poland.
Spuštění zaměstnaneckého akciového programu (ESOP) umožňuje vybraným zaměstnancům nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek. V první vlně byly akcie přiděleny zaměstnancům s dlouhodobým přínosem pro společnost, přičemž program zohledňuje pracovní pozici a délku působení ve firmě. Další rozšíření programu je plánováno v průběhu roku 2026 prostřednictvím buybacku akcií.
Ke dni 22. dubna 2026 by dokončena nabyla účinnosti akvizice v Itálii, na jejímž základě se společnost stala 100% vlastníkem společnosti Gevorkyan Sinteris Italia S.r.l. se sídlem v Bologni. Prostřednictvím této společnosti zároveň převzala veškerá aktiva italského závodu práškové metalurgie, původně působícího pod značkou Sinteris, včetně hmotného a nehmotného majetku a registrované značky.