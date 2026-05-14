Japonská automobilka Honda vykázala první celoroční ztrátu za téměř 70 let

Japonská automobilka Honda vykázala první celoroční ztrátu za téměř 70 let

14.05.2026 9:38
Autor: ČTK

Japonská automobilka Honda Motor vykázala za uplynulý finanční rok první celoroční provozní ztrátu za téměř 70 let. Za 12 měsíců do konce března ztráta činila 414,3 miliardy jenů (54,5 miliardy Kč), o rok dříve firma vykázala ještě zisk, a sice 1,2 bilionu jenů. Za ztrátou jsou hlavně americká dovozní cla a více než devět miliard dolarů, které společnost musela vynaložit na restrukturalizaci. Honda o tom dnes informovala ve výsledkové zprávě.

Analytici v anketě společnosti LSEG odhadovali, že ztráta dosáhne 315,6 miliardy jenů.

Celkové ztráty související s elektromobily se u tohoto druhého největšího výrobce aut v Japonsku vyšplhaly na 1,45 bilionu jenů. Vzhledem ke zpomalující poptávce po elektromobilech ve Spojených státech Honda zastavila vývoj tří modelů elektromobilů určených k výrobě v Severní Americe.

Podnik očekává, že v aktuálním finančním roce bude čelit dodatečným nákladům kolem 500 miliard jenů. Přesto počítá s tím, že se letos vrátí do zisku. Prognózuje, že zisk by měl činit 500 miliard jenů a že mu k němu dopomohou opatření na snížení nákladů a ziskové podnikání s motocykly.

"Motocyklový byznys rozšíří výrobní kapacitu v Indii... a bude usilovat o rekordně vysoký prodej 22,8 milionu kusů," uvedla Honda.

Společnost zrušila dlouhodobý cíl u prodeje elektromobilů. Dříve plánovala, že do roku 2030 budou elektromobily tvořit pětinu prodeje, píše agentura Reuters.. Ruší se i záměr prodávat do roku 2040 pouze elektromobily a vozy na palivové články.


Rozbřesk: Vláda si otevírá dveře k dluhovému eldorádu
14.05.2026 8:44
Rozbřesk: Vláda si otevírá dveře k dluhovému eldorádu
V Poslanecké sněmovně včera pokračovala mimořádná schůze, na které se ...
Největší letošní burzovní debut v USA: výrobce AI čipů Cerebras Systems získal 5,55 miliardy dolarů
14.05.2026 9:14
Největší letošní burzovní debut v USA: výrobce AI čipů Cerebras Systems získal 5,55 miliardy dolarů
Americký výrobce čipů pro umělou inteligenci Cerebras Systems využil p...
Novým šéfem centrální banky USA bude Kevin Warsh, potvrdil ho Senát
14.05.2026 9:35
Novým šéfem centrální banky USA bude Kevin Warsh, potvrdil ho Senát
Americký Senát potvrdil Kevina Warshe (56) jako nového šéfa centrální ...


