Japonská automobilka Honda vykázala první celoroční ztrátu za téměř 70 let

Japonská automobilka Motor vykázala za uplynulý finanční rok první celoroční provozní ztrátu za téměř 70 let. Za 12 měsíců do konce března ztráta činila 414,3 miliardy jenů (54,5 miliardy Kč), o rok dříve firma vykázala ještě zisk, a sice 1,2 bilionu jenů. Za ztrátou jsou hlavně americká dovozní cla a více než devět miliard dolarů, které společnost musela vynaložit na restrukturalizaci. o tom dnes informovala ve výsledkové zprávě.
Analytici v anketě společnosti LSEG odhadovali, že ztráta dosáhne 315,6 miliardy jenů.
Celkové ztráty související s elektromobily se u tohoto druhého největšího výrobce aut v Japonsku vyšplhaly na 1,45 bilionu jenů. Vzhledem ke zpomalující poptávce po elektromobilech ve Spojených státech zastavila vývoj tří modelů elektromobilů určených k výrobě v Severní Americe.
Podnik očekává, že v aktuálním finančním roce bude čelit dodatečným nákladům kolem 500 miliard jenů. Přesto počítá s tím, že se letos vrátí do zisku. Prognózuje, že zisk by měl činit 500 miliard jenů a že mu k němu dopomohou opatření na snížení nákladů a ziskové podnikání s motocykly.
"Motocyklový byznys rozšíří výrobní kapacitu v Indii... a bude usilovat o rekordně vysoký prodej 22,8 milionu kusů," uvedla .
Společnost zrušila dlouhodobý cíl u prodeje elektromobilů. Dříve plánovala, že do roku 2030 budou elektromobily tvořit pětinu prodeje, píše agentura Reuters.. Ruší se i záměr prodávat do roku 2040 pouze elektromobily a vozy na palivové články.