Goldman Sachs: Na softwaru přichází stabilizace, někteří lídři mohou svou pozici udržet

Goldman Sachs: Na softwaru přichází stabilizace, někteří lídři mohou svou pozici udržet

18.03.2026 6:44
Autor: Redakce, Patria.cz

Gabriela Borgesová z Goldman Sachs prezentovala na Youtube kanále této banky svůj pohled na to, jaký může mít umělá inteligence vliv na IT odvětví. Podle ní došlo během posledních tří měsíců ke znatelnému posunu v uvažování o dalším vývoji v softwarových společnostech, protože nastal velký posun v tom, jak moc je AI schopna nahrazovat tradiční programování. Pozornost se tak zaměřuje na to, zda je daná společnost schopna uhájit při rostoucím tlaku AI svou pozici.

Analytička hovořila o tom, že nyní investoři u softwarových společností zkoumají, zda jsou schopny se svými vlastními zdroji a produkty nabídnout lepší službu než alternativa používající umělou inteligenci. Zmínila jako příklad Microsoft a jeho Copilot. Je totiž otázkou, zda tento asistent bude nakonec lepší než nějaká alternativní služba umělé inteligence, která bude schopná pracovat třeba s excelem. Vedení řady společností tak bude muset dokázat, že firmy budou schopny zákazníkům nabídnout lepší produkt, než je alternativa používající umělou inteligenci zvenčí.

Borgesová dodala, že jako analytička sleduje tento vývoj na základě řady fundamentálních ukazatelů a jejím cílem je určit, která společnost a do jaké míry je skutečně schopná monetizovat své produkty a služby související s umělou inteligencí. Jako východisko podle ní mohou sloužit tři hlavní body. Prvním z nich je potřeba moderní platformy, která dobře pracuje s daty a bude použitelná i za pět, deset let. Druhým jsou lidé schopní vytvářet potřebné aplikace, ale také schopný M&A tým. Podle expertky totiž daná společnost nemusí excelovat ve všem, ale měla by být schopná v případě potřeby provést akvizici či fúzi, která by jí pomohla uzavřít mezeru mezi ní a lídry na trhu.



Třetí bod se pak týká přímo zmíněné monetizace, tedy schopnosti prodávat produkt a službu za odpovídající cenu. V tom se totiž ukáže, zda je tento produkt skutečně dostatečně rozdílný od konkurenčního a zda má potřebnou přidanou hodnotu. K tomu analytička dodala, že u některých firem jejich současná přední pozice na trhu pravděpodobně přetrvá a za pět či deset let mohou být stále ve vedoucí pozici na svém trhu.

Borgesová si myslí, že software prošel boomem v roce 2020 a 2021, kdy proběhla vlna digitalizace. Pak nastalo období určitého útlumu se zhoršováním některých fundamentálních ukazatelů. Nyní by podle ní mohla přijít stabilizace. Určitým povzbuzením by mohla být poslední výsledková sezóna, kdy trhy reagovaly pozitivně na dobrá čísla. To podle expertky ukazuje, že se prostředí mění. Investoři ale budou rozlišovat a pracovat s různými příběhy u různých firem. A zlákat se mohou nechat i investoři, kteří by se jinak o toto odvětví nezajímali, ale nyní jejich zájem přitáhnou valuace.

Na závěr analytička mluvila o tom, že pro technologické společnosti nemusí být optimální snaha o investice do každého potenciálně úspěšného produktu, služby nebo technologie. V tom mohou být lepší investoři z oblasti private equity. Softwarové firmy mohou dosáhnout lepších výsledků, pokud budou čekat na to, co se nakonec ukáže jako skutečně životaschopný a udržitelný směr a jestliže využijí fúze a akvizice k tomu, aby se jím vydaly.

 

