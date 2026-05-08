Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Co se stane, když necháme AI dělat naši práci…

Co se stane, když necháme AI dělat naši práci…

08.05.2026 16:28
Autor: Redakce, Patria.cz

Bloomberg přišel s reportáží zaměřenou na to, jak moc může umělá inteligence nahradit programátora a nakolik její vliv změní dění v odvětví softwaru. Na jednu stranu může umělá inteligence pomoci třeba majiteli skladu k lepší automatizaci procesů. S tím, že on sám je schopen vytvořit s její pomocí odpovídající program. To ale zdaleka není celý příběh. Na stranu druhou totiž AI ovlivňuje softwarové firmy a jejich chod. Kdo to v nich nejvíce pociťuje?

Jamie Grove v reportáži vystupoval právě jako zmíněný majitel skladu s tím, že bez AI by nebyl schopen vytvořit programy zlepšující chod jeho byznysu. S ní „to trvalo méně než jeden den a od té doby je program neustále používán“. Bloomberg v té souvislosti připomněl termín „vibe coding“, tedy způsob programování pomocí AI. S tímto názvem přišel jeden ze zakladatelů ChatGPT Andrej Karpathy a programování probíhá na základě konverzace s modelem AI.

Addy Osmani z Google popisuje vibe programování tak, že člověk se může plně oddat svým pocitům a úvahám o tom, jak by měl program vypadat a umělá inteligence odvede konkrétní práci. Osmani se přitom domnívá, že role programátorů se bude stále více posouvat směrem k managementu toho, co AI dokáže a vyprodukuje. Takový manažer bude také odpovědný za konečný výstup. Významnou součástí této práce bude testování kvality a určování toho, jaká její úroveň je už nepřijatelná.

Další otázkou jsou přínosy na straně produktivity. I zde se mohou posouvat samotná měřítka jejího sledování. Osmani uvedl, že dříve takovým měřítkem mohl být i počet řádků programu, což ale evidentně není nejlepší měřítko. Obecně je ale zřejmé, že nyní díky AI dochází k velkému skoku v produktivitě programování. Projevuje se i to, že dříve museli jednotliví programátoři někdy čekat na vstupy od ostatních, ale nyní má celý proces díky AI hladší průběh, protože jeden člověk může být schopen vytvářet s její pomocí celé programy, a nejen jejich části.

Popsaný vývoj se ale samozřejmě promítá také do dění v softwarových společnostech. Následující graf ukazuje, jak se v nich vyvíjí zaměstnanost podle jednotlivých věkových kategorií. Nejvíce tlaku cítí nejmladší zaměstnanci, naopak u starších (obecně nad 30 let) má zaměstnanost naopak stále tendenci růst:

0

Frank Nagle z The Linux Foundation k popsanému vývoji říká, že existuje riziko přílišného zaměření se na krátké období. V takovém případě by ale společnosti za čas nemusely mít dostatek zaměstnanců na pozici seniorů čistě proto, že nepracovaly s dostatečným počtem mladších lidí. K tomu může hrát roli i to, že mladší lidé mohou mít užší kontakt s úplně novými technologiemi a nejlepší tak může být spolupráce mezi nimi a těmi staršími.

Osmani si myslí, že stále více důrazu bude kladeno na zmíněnou kvalitu. Zákazníkovi v konečném důsledku nezáleží na tom, kdo program vytvořil, ale na jeho kvalitě. Vibe programování podle něj vytváří nové možnosti a umožňuje rychle vytvořit něco, nad čím se dříve muselo dlouho uvažovat. Na druhou stranu to ale neznamená, že takový produkt bude mít i potřebnou kvalitu.

 

Čtěte více:

Yardeni: Přichází akcelerace, AI má rysy bubliny
22.04.2026 13:40
Yardeni: Přichází akcelerace, AI má rysy bubliny
Ed Yardeni z Yardeni Research pro Bloomberg uvedl, že v minulosti byly...
OpenAI nesplnila dílčí cíle a stáhla dolů akcie svých partnerů
28.04.2026 15:34
OpenAI nesplnila dílčí cíle a stáhla dolů akcie svých partnerů
Akcie partnerů OpenAI (SoftBank, Oracle) se dostaly pod tlak poté, co ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
08.05.2026
17:58Horská dráha s odměnou na konci roku
16:28Co se stane, když necháme AI dělat naši práci…
15:56FAO: Světové ceny potravin v dubnu třetí měsíc za sebou rostly
14:46Tržby Toyoty byly loni rekordní, zisk ale kvůli americkým clům klesl o 19,2 pct.
14:39JPMorgan: Proč slabá rally může akciím paradoxně pomoci  
12:23Perly týdne: Dobrá kombinace pro akcie a testování Fedu
10:37PODCAST Trhy & Bohatství: Jediná česká firma na londýnské burze. Martin Vohánka o budoucnosti dopravy a proměně Eurowag
9:22Tržby nad očekávání, zisk pod tlakem. MercadoLibre obětuje ziskovost ve prospěch expanze, akcionářům se to nelíbí
8:51Pražská burza zavřená. Svět sleduje Írán, Trumpa a britské volby  
6:15Gundlach: Na zlatu přijde lepší bod vstupu, sazby půjdou letos spíš nahoru než dolů
07.05.2026
22:01Divoké povýsledkové reakce v US  
17:18Příběh, v němž je S&P 500 na 16 000 bodech
15:50Ferguson: Nařčení, kterým Powell čelí, nejsou žádné detaily. Zůstává, aby se vše vyřešilo
14:31Vyšší inflace s ČNB nepohnula. Úroková sazba zůstává na 3,5 procenta
13:32Morgan Stanley: Zisky technologických firem přebíjí obavy z geopolitiky. Odhady pro rok 2026 rostou  
12:18Goldman Sachs: Americká ekonomika neuvěřitelně odolná, nesnažte se nyní časovat akciový trh
11:26Vlna optimismu v Evropě slábne, akciové trhy se konsolidují. Koruna před ČNB sílí  
11:12Čtvrtletní zisk Shellu kvůli vyšším cenám ropy a plynu vzrostl o 24 procent
11:00Arm naráží na výrobní limity u nových AI čipů, akcie padají i přes rekordní tržby
10:30Korunové ETFko na světové akcie má ode dneška eurovou sestru. Novinky pro české investory přinesou následující týdny

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět