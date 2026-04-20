Eisman o vývoji na softwaru a vlivu AI na zaměstnanost bílých límečků

20.04.2026 6:06
Autor: Redakce, Patria.cz

Známý investor Steve Eisman popisoval na svém Youtube kanálu důvody expanze sektoru private equity, která souvisí s dnešními problémy v oblasti nebankovních půjček. Zde ale vidí jednu rovinu, kde se dá hovořit o obrat k lepšímu (viz první část článku). Následně se věnoval dosavadnímu letošnímu dění na akciovém trhu a spolu s tím nevyhnutelně i technologiím a softwaru.

Eisman připomněl, že softwarové společnosti původně poskytovaly své služby a produkty za jednorázové platby, postupně ale přešly na tzv. SaaS (Software as a Service). V jeho rámci firma nabízí svůj produkt na bázi předplatného a podle investora jí to dává větší prostor pro „pomalé zvedání cen“. Zároveň se tento systém „lépe modeluje analytikům“. Výsledkem uvedeného posunu byl dlouholetý býčí trh na tomto sektoru, kdy jednak rostly zisky a také došlo ke zvyšování valuací. Tedy poměru cen akcií k ziskům.

Tento vývoj podle Eismana také naznačuje, proč se objevily tak velké obavy spojené s umělou inteligencí. Jednak se uvažuje o tom, že AI bude vytvářet softwarové alternativy, které budou mnohem levnější než to, co doposud nabízely softwarové společnosti. K tomu Eisman řekl, že podle něj je takový pohled přehnaný, protože „softwarovou společnost nedělá jen software“. K úplnému vymizení těchto firem tak zřejmě nedojde, ale změní se jejich schopnost zvyšovat ceny a počet klientů. To se pak odrazí i v poklesu valuačních násobků.

Eisman poukázal i na úvahy o tom, že AI způsobí velký růst nezaměstnanosti u tzv. bílých límečků. On sám podle svých slov nemá v této oblasti ještě pevný názor, protože vývoj je na samém počátku. Poukázal ale na některé společnosti, které výrazně omezily počet svých zaměstnanců. Patří sem mimo jiné Citigroup, IBM, Nike, Salesforce, UPS nebo Croudstrike. 

Eisman zmínil i to, že v rámci finančního sektoru si vedly v prvním čtvrtletí dobře společnosti, které jsou považovány za bezpečný přístav. Dění tu ale bylo pestré, pod tlak se naopak dostaly třeba společnosti zaměřující se na alternativní investice, tedy do značné míry private equity společnosti, o kterých investor hovořil na počátku svého zamyšlení (viz první část článku). Zde připomněl, že private quity, credit a softwarové společnosti jsou vzájemně úzce propojené. První skupina firem totiž do roku 2022 intenzivně investovala v odvětví softwaru, nebo tam půjčovala skupina druhá. 

„Tyto transakce jsou nyní pod vodou, private equity má nevykázané ztráty a private credit úvěrová rizika. V prvním čtvrtletí tak všechny private equity společnosti obchodované na akciovém trhy oslabily o více než 25 %.“ K tomu Eisman dodal, že v tomto odvětví nemá žádné pozice, pokud by je měl, oznámil by to. 


