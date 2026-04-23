Akcie ServiceNow po výsledcích prudce oslabily, firemní zakázky se kvůli válce na Blízkém východě zpozdily

Akcie společnosti nemají oddychu. Od začátku roku klesly o více než 30 procent a dalších bezmála 13 procent odepsaly ve středečním aftermarketu v reakci na zveřejněné hospodářské výsledky za první kvartál. Výrobce softwaru pro řízení podnikových procesů v něm sice vesměs naplnil očekávání Wall Street, na uspokojení investorů to ale nestačilo.
Příjmy z předplatného ve čtvrtletí končícím 31. března vzrostly meziročně o 22 procent na 3,67 miliardy dolarů, což zhruba odpovídalo průměrným odhadům analytiků. Tempo růstu by však bylo přibližně o jeden procentní bod vyšší, pokud by nedošlo k posunům v uzavírání několika velkých on-premise kontraktů kvůli válce na Blízkém východu, přiznala firma. Upravený zisk na akcii činil 0,97 dolaru, což bylo rovněž v souladu s odhady analytiků.
Velké softwarové společnosti v poslední době čelí zvýšené skepsi investorů ohledně své schopnosti udržet růst v éře umělé inteligence. Mezi nimi je právě i , která se snaží narativ zvrátit tím, že na trh uvádí řadu AI funkcí. Zatím ale bez úspěchu, viz zmíněný prudký propad akcií v posledních měsících.
Společnost nově očekává, že roční hodnota smluv v oblasti umělé inteligence letos dosáhne 1,5 miliardy dolarů, což je nárůst oproti dřívějšímu cíli (1 mld. USD), uvedl generální ředitel Bill McDermott na konferenčním hovoru s analytiky. Společnost uvedla, že má 630 zákazníků s roční hodnotou smluv přesahující pět milionů dolarů, což je nárůst oproti 603 zákazníkům v předchozím čtvrtletí.
Podle analytika Brada Zelnicka však zůstávají obavy trhu značné. Ve své zprávě ještě před zveřejněním výsledků upozornil, že bude obtížné, aby samotná čísla nebo komentáře managementu „rozptýlily pochybnosti o střednědobých dopadech AI“ na podnikový software.
Pro druhé čtvrtletí očekává růst příjmů z předplatného o zhruba 23 procent na 3,82 miliardy dolarů. Analytici počítali s 3,75 mld. USD.
Firma se sídlem v kalifornské Santa Claře také nedávno dokončila svou dosud největší akvizici, když za 7,75 mld. USD převzala kyberbezpečnostní startup Armis. Tato transakce by měla letos zvýšit tempo růstu předplatného přibližně o 1,25 procentního bodu, zároveň však negativně ovlivní provozní marži zhruba o 0,75 bodu.
Výsledky „zdůrazňují mírné zhoršení výdajů na podnikové IT, přičemž uzavírání obchodů trvá déle, což pravděpodobně negativně ovlivňuje organický růst předplatného ve druhém čtvrtletí,“ napsal Anurag Rana, analytik Bloomberg Intelligence.