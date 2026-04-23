Akcie ServiceNow po výsledcích prudce oslabily, firemní zakázky se kvůli válce na Blízkém východě zpozdily

23.04.2026 12:19
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie společnosti ServiceNow nemají oddychu. Od začátku roku klesly o více než 30 procent a dalších bezmála 13 procent odepsaly ve středečním aftermarketu v reakci na zveřejněné hospodářské výsledky za první kvartál. Výrobce softwaru pro řízení podnikových procesů v něm sice vesměs naplnil očekávání Wall Street, na uspokojení investorů to ale nestačilo.

Příjmy z předplatného ve čtvrtletí končícím 31. března vzrostly meziročně o 22 procent na 3,67 miliardy dolarů, což zhruba odpovídalo průměrným odhadům analytiků. Tempo růstu by však bylo přibližně o jeden procentní bod vyšší, pokud by nedošlo k posunům v uzavírání několika velkých on-premise kontraktů kvůli válce na Blízkém východu, přiznala firma. Upravený zisk na akcii činil 0,97 dolaru, což bylo rovněž v souladu s odhady analytiků.

Velké softwarové společnosti v poslední době čelí zvýšené skepsi investorů ohledně své schopnosti udržet růst v éře umělé inteligence. Mezi nimi je právě i ServiceNow, která se snaží narativ zvrátit tím, že na trh uvádí řadu AI funkcí. Zatím ale bez úspěchu, viz zmíněný prudký propad akcií v posledních měsících.

Společnost nově očekává, že roční hodnota smluv v oblasti umělé inteligence letos dosáhne 1,5 miliardy dolarů, což je nárůst oproti dřívějšímu cíli (1 mld. USD), uvedl generální ředitel Bill McDermott na konferenčním hovoru s analytiky. Společnost uvedla, že má 630 zákazníků s roční hodnotou smluv přesahující pět milionů dolarů, což je nárůst oproti 603 zákazníkům v předchozím čtvrtletí.

Podle analytika Deutsche Bank Brada Zelnicka však zůstávají obavy trhu značné. Ve své zprávě ještě před zveřejněním výsledků upozornil, že bude obtížné, aby samotná čísla nebo komentáře managementu „rozptýlily pochybnosti o střednědobých dopadech AI“ na podnikový software.

Pro druhé čtvrtletí ServiceNow očekává růst příjmů z předplatného o zhruba 23 procent na 3,82 miliardy dolarů. Analytici počítali s 3,75 mld. USD.

Firma se sídlem v kalifornské Santa Claře také nedávno dokončila svou dosud největší akvizici, když za 7,75 mld. USD převzala kyberbezpečnostní startup Armis. Tato transakce by měla letos zvýšit tempo růstu předplatného přibližně o 1,25 procentního bodu, zároveň však negativně ovlivní provozní marži zhruba o 0,75 bodu.

Výsledky „zdůrazňují mírné zhoršení výdajů na podnikové IT, přičemž uzavírání obchodů trvá déle, což pravděpodobně negativně ovlivňuje organický růst předplatného ve druhém čtvrtletí,“ napsal Anurag Rana, analytik Bloomberg Intelligence.

 

