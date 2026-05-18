AI boom dělá z pamětí nedostatkové zboží. Nůžky mezi výherci a poraženými se rychle rozevírají

AI boom dělá z pamětí nedostatkové zboží. Nůžky mezi výherci a poraženými se rychle rozevírají

18.05.2026 5:52
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Boom umělé inteligence proměňuje trh s paměťovými čipy v arénu extrémních rozdílů. Zatímco výrobci pamětí díky prudkému růstu cen hlásí rekordní výsledky a růst akcií, firmy závislé na dodávkách čipů čelí rostoucím nákladům a zhoršujícím se maržím. Nedostatek kapacit tak přepisuje tradiční cyklus polovodičového odvětví a zvýrazňuje, kdo má v nové éře AI cenovou sílu – a kdo za ni platí.

Zhoršující se nedostatek paměťových čipů na globálním trhu, způsobený boomem kolem umělé inteligence, vede k rostoucím rozdílům ve výsledcích firem i výkonnosti jejich akcií, píše Bloomberg. Akcie výrobců paměťových čipů, jako jsou Micron Technology a Samsung Electronics, vystřelily na rekordní maxima díky vynikajícím výsledkům taženým vysokými cenami jejich produktů. Naopak výrobci spotřební elektroniky, od HP až po Nintendo, čelí tlaku na zisky kvůli rostoucím nákladům na čipy.

Tato situace ukazuje, jak umělá inteligence mění cyklus v polovodičovém odvětví. Paměťové čipy se z běžné komodity stávají nedostatkovým zbožím a schopnost určovat ceny rozděluje akciové trhy - zatímco dodavatelé čipů generují mimořádné zisky, výrobci elektronických zařízení čelí vyšším nákladům a nižším maržím.

Tento tlak je dobře vidět i v posledních výsledcích firem. Zmínky o cenách paměťových čipů se letos objevily ve firemních výsledcích a hovorech k nim už více než 550krát – což je podle dat agentury Bloomberg více než v kterémkoli celém roce od roku 1999.

„Je čím dál jasnějším, že nedostatek paměťových čipů je nejen horší, než se očekávalo, ale také bude trvat déle,“ uvedl Michael Brown, hlavní stratég společnosti Pepperstone v Londýně. „Při pokračující silné poptávce po AI nyní lidé z oboru naznačují, že by tento nedostatek mohl v nějaké formě přetrvávat klidně až do roku 2030.“

Problémy firem, které paměťové čipy nakupují, se mezitím šíří napříč odvětvími. Akcie společnosti Nintendo v pondělí klesly poté, co firma varovala, že vysoké ceny pamětí snižují marže u jejích herních konzolí, přičemž její akcie ztratily od začátku roku už více než 30 %. Výrobce smartphonů a elektromobilů Xiaomi letos oslabuje o zhruba 20 % a společnost Canon, vyrábějící kopírky a fotoaparáty, ztrácí asi 10 % ze stejných důvodů.

Čím dál více výrobců proto sahá ke zdražování, aby si ochránili marže – i za cenu, že to může snížit poptávku po jejich produktech. Nintendo minulý týden oznámilo, že zvýší ceny konzole Switch 2, podobně jako už dříve zdražily Microsoft u Xboxu a Sony u PlayStationu 5. Také Meta Platforms zvyšuje ceny svých headsetů pro virtuální realitu.

Podle analytika Fabiena Yipa z IG International závisí to, jak silně firmy trpí, hlavně na dvou faktorech: jak velkou část jejich nákladů tvoří paměťové čipy a jak silnou mají pozici při zajištění dodávek nebo při přenášení vyšších nákladů na zákazníky. Největší riziko vidí u výrobců smartphonů a herních konzolí, střední u výrobců počítačů a velkých cloudových společností.

Situace je naopak výrazně příznivější pro výrobce paměťových čipů, kteří z rostoucích cen těží díky silné poptávce. Index akcií těchto firem podle Bloombergu letos vzrostl asi o 120 %, zatímco index spotřební elektroniky si připsal jen zhruba 3 %.

Společnost Samsung se nedávno zařadila mezi elitní klub firem s tržní hodnotou přesahující 1 bilion dolarů poté, co za poslední čtvrtletí oznámila 48násobný meziroční nárůst zisku v čipové divizi. Podobně i další výrobci pamětí, jako Micron a SK Hynix, pokračují po silných hospodářských výsledcích v růstu svých akcií.

„I po skončení výsledkové sezony za první čtvrtletí zůstává dynamika v segmentu pamětí mimořádně silná,“ uvedl Simon Woo z Bank of America. „Dubnová data ukazují prudké zrychlení prodejů paměťových čipů na Tchaj-wanu, zatímco export polovodičů z Koreje stále meziročně roste o více než 100 %.“

Okruh firem, které z tohoto trendu těží, se navíc rozšiřuje, jak se umělá inteligence posouvá z fáze trénování do běžného využití. Investoři nyní nakupují i akcie výrobců méně pokročilých DRAM pamětí, stejně jako různých typů flash pamětí a pevných disků. Akcie společnosti Sandisk letos vzrostly o více než 500 % poté, co vyšší ceny NAND pamětí vedly k lepším výsledkům, než se očekávalo.

Ceny kontraktů na NAND paměti vzrostly od konce září o více než 600 % a u DRAM téměř o 400 %, přičemž analytici očekávají, že tento trend bude pokračovat. „Růst cen by měl pokračovat, protože poptávka tažená AI převyšuje nabídku, zásoby jsou nízké a dodávky pokročilých pamětí (HBM) jsou smluvně zajištěny na několik čtvrtletí dopředu,“ uvedli stratégové JPMorgan. Podle nich mohou ceny i objemy prodejů růst ještě v letech 2027 až 2028.

Mezitím pokračující růst kolem AI vyvolává i debaty o možné bublině nebo přehřátí trhu. Optimisté ale tvrdí, že AI odstartovala takzvaný „supercyklus“ poptávky, který se výrazně liší od tradičního kolísavého charakteru tohoto odvětví.

 

