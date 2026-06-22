Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Nejnovější video

MakroMixér: Wichterle sází na vodu, Ameriku i českou značku. „Bez vývoje skončíte jako subdodavatel“

22.06.2026 6:02
Autor: Redakce, Patria.cz

Český průmyslník se slavným příjmením, který vyrostl z lokální firmy v globální skupinu, a přitom neztrácí kritický pohled na to, proč Česko stále zaostává. Martin Wichterle v podcastu MakroMixér otevřeně mluví o pasti subdodavatelského modelu, promarněných šancích Evropy i tom, kde dnes skutečně vzniká byznys – od amerického „vztahového kapitalismu“ až po boom vodní energetiky. „Neštěstím je, když je Německo váš jediný zákazník,“ varuje. A dodává i širší ambici: pokud se Česko nenaučí prodat samo sebe, bude i nadále jen levným článkem globálních řetězců.

Tři otázky pro Honzu Bureše

Podle Jana Bureše konflikt v oblasti Hormuzského průlivu zatím nepřinesl dramatické narušení dodávek, ale inflační rizika narůstají. „V Česku se zhoršují inflační výhledy, zejména na rok 2027,“ říká. Očekává, že efekt dražších energií a sekundární dopady se teprve projeví – inflace by se mohla přiblížit ke 4 % a při delším napětí i dále růst.

Krátkodobý obrázek je však příznivější. „Teď je z pohledu domácností vše v pořádku. Mzdy rostou nominálně zhruba o 8 % a reálné příjmy tak výrazně rostou,“ popisuje. Silná mzdová dynamika ale podle něj představuje potenciální problém.

I proto Bureš naznačuje, že je dobře, že centrální banka jednala preventivně: „Je na čase signalizačně sazby lehce poslat nahoru, aby trh chápal, že to ČNB myslí vážně.“ Včasný krok podle něj pomáhá ukotvit inflační očekávání a zabránit přehřátí ekonomiky – i když to krátkodobě nemusí být populární.

Wichterle: globální firma se musí přizpůsobit mzdám

Pro Martina Wichterleho je růst mezd spíše realita než problém. Wikov Group působí globálně, a tak je zvyklá sledovat trh práce v různých regionech: „Musíme se tomu přizpůsobit. Nemůžeme spadnout pod hranici, kdy nám budou lidé odcházet.“

Zásadnější než samotné mzdy je podle něj schopnost podniků držet krok s technologickým vývojem. „Pokud máte produkt, se kterým se chcete udržet na špičce, nezbývá nic jiného než investovat do vývoje. Jinak skončíte v roli subdodavatele,“ varuje.

Česká věda? Klíčem jsou univerzity

Debata se stočila i k ambici Česka obstát ve vědě na světové úrovni. Wichterle přiznává odstup: „Úplný odborník na vědu nejsem.“ Jasný názor ale má – bez kvalitního vysokého školství to nepůjde. „Pokud máme generovat nositele Nobelovy ceny, musí to jít skrze lepší performance našeho vysokého školství,“ říká. Zároveň zdůrazňuje roli spolupráce mezi akademickou sférou, státem a byznysem.

Česká ekonomika podle něj dlouhodobě trpěla přerušením vazby mezi výzkumem a průmyslem: „Ten proces se přerušil už v roce 1948 a po roce 1990 zkolaboval znovu.“ Dnes se situace podle něj zlepšuje, ale stále nejde o standard. „Ještě to není příběh, který by provázel celý český průmysl.“

Tahounem růstu je voda

Wikov Group zažívá v posledních letech výraznou expanzi – tržby mají letos přesáhnout 7 miliard korun, což je několikanásobek oproti období před deseti lety. Hlavní motor růstu? Energetika. „Ten největší driver je vodní energetika,“ říká Wichterle. Segment, který byl dlouhodobě zanedbávaný, zažívá podle něj boom. Modernizace vodních elektráren má vysokou návratnost a roste i význam přečerpávacích elektráren jako klíčového úložiště energie.

Vedle toho roste i poptávka po převodovkách pro plynové a větrné turbíny. Transformace energetiky, nástup AI a elektromobility vytvářejí obrovský investiční cyklus, ze kterého Wikov těží.

Akvizice slovinského Litostroje tak zapadla do strategie. „Byla to příležitost, která zapadala do našeho technologického spektra a kde jsme byli schopní přidat hodnotu,“ vysvětluje.

Amerika jako vztahový byznys, Německo jako past

Z geografického pohledu Wichterle sází především na Severní Ameriku. Tamní trh je podle něj nejen obrovský, ale i specifický: „Americký byznys je opravdu o důvěře. Zákazník očekává, že všechno bude fungovat a že problém vyřešíte klidně ve tři ráno.“ Proto je klíčová přítomnost na místě. „Ten vztah se z Evropy buduje extrémně složitě,“ dodává.

Naopak Německo vnímá ambivalentně. Na jedné straně nabízí akviziční příležitosti, na druhé je varováním pro českou ekonomiku. „Neštěstím je, když je Německo jediným zákazníkem. Jakmile zakašle, ztrácíte trh,“ říká. Jeho doporučení je jasné: odklon od subdodavatelského modelu. „Jako subdodavatel svého zákazníka nikdy nepřerostete.“

Rusko odepsané, Indie s potenciálem, Čína s otazníky

Ruský trh po roce 2022 prakticky odepsal. Wikov sice zůstává formálně akcionářem společného podniku, ale bez kontroly a bez příjmů. „Nevíme, co se tam děje a peníze z toho netečou,“ připouští.

Naopak Indii považuje za příležitost, i když složitou: „Je to nesmírně těžké, ale trh bude velký a rostoucí.“ Oceňuje především relativní právní jistotu oproti jiným asijským zemím.

Čínu popisuje realisticky. V průmyslových převodovkách se tamní firmy rychle osamostatnily: „Západní know-how si osvojily a dnes to dělají samy.“ Wikov tak v Číně zůstává především u sklářského byznysu.

Evropa musí chránit strategický průmysl

Jedním z nejsilnějších momentů rozhovoru byla kritika evropské průmyslové politiky. Wichterle upozorňuje na riziko deindustrializace a vyzývá k rozhodným krokům. „Evropa si musí říct, jaký průmysl chce ze strategických důvodů zachovat – a ten ochránit,“ říká. Jako příklad uvádí ocelářství nebo chemický průmysl. Klíčové problémy jsou podle něj tři: únik know-how, subvencovaný čínský export a ceny energií.

Sklárny: z vášně profit

Vedle strojírenství se Wichterle věnuje i sklářství – původně spíše z osobního zájmu. Dnes se ukazuje, že i tento segment může být výnosný. „Minulý rok měly sklárny EBITDA 60 milionů korun,“ uvádí. Klíčem bylo podle něj dokázat přenést vyšší náklady na zákazníky. „Šli jsme po světě a řekli, že to bude dvakrát dražší. A oni řekli: tak jo.“

„Made in Czechia“ jako nevyužitý potenciál

Závěr patřil tématu, které Wichterle dlouhodobě prosazuje – budování značky Česka. Podle něj je to slabé místo domácí ekonomiky. „My pořád trpíme tím, že jsme v pytli východní Evropy,“ říká. Silná národní značka by přitom podle něj pomohla všemu – od exportu přes turistiku až po příchod talentů. „Když si na produkt nalepím Made in Switzerland nebo Made in Mongolsko, prodám to o 30 % dráž. To je realita,“ dodává. 

Projekt budování české značky podle něj pokročil a mohl by vyústit v konkrétní strategii už příští rok. Základní rysy české identity? Kombinace preciznosti a kreativity, bezpečné prostředí nebo vysoká míra solidarity.

Byznys jako služba společnosti

Vedle podnikání se Wichterle věnuje i filantropii a veřejným projektům. Motivace je podle něj jednoduchá: „Chtěl jsem něco vrátit společnosti.“

Dnes už spíše odmítá nové projekty, ale angažmá v těch stávajících pokračuje. Ať už jde o průmysl, export, nebo image země, jeho pohled zůstává konzistentní – dlouhodobý úspěch stojí na schopnosti přidávat hodnotu. A také na tom, jak se dokáže prodat.

 
 
 

Čtěte více:

MakroMixér: Elektromobilita je teď ztrátová. Evropa Green Deal přehání, chybí nám sebevědomí i realismus
09.02.2026 11:37
MakroMixér: Elektromobilita je teď ztrátová. Evropa Green Deal přehání, chybí nám sebevědomí i realismus
Prezident kolínského závodu Toyota Motor Manufacturing Czech Republic ...
MakroMixér s Liborem Jelenem o eskalaci konfliktu v Íránu, dražších energiích i dopadech na českou ekonomiku
30.03.2026 14:45
MakroMixér s Liborem Jelenem o eskalaci konfliktu v Íránu, dražších energiích i dopadech na českou ekonomiku
Eskalace konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem se neodehrává jen na Bl...
MakroMixér: Energetické trhy nejsou v panice, bezemisní zdroje tlačí ceny dolů. Pavel Řežábek o plynu, elektřině a konci uhlí
29.04.2026 10:36
MakroMixér: Energetické trhy nejsou v panice, bezemisní zdroje tlačí ceny dolů. Pavel Řežábek o plynu, elektřině a konci uhlí
Napětí na Blízkém východě, nejistota kolem dodávek plynu, prázdnější e...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
MakroMixér: Wichterle sází na vodu, Ameriku i českou značku. „Bez vývoje skončíte jako subdodavatel“
22.06.2026 6:02
MakroMixér: Wichterle sází na vodu, Ameriku i českou značku. „Bez vývoje skončíte jako subdodavatel“ (929x)
Český průmyslník se slavným příjmením, který vyrostl z lokální firmy v...
Traders Talk: Polovodiče táhnou rally, ale mohou bolet nejvíc. Co teď hrát?
17.06.2026 14:48
Traders Talk: Polovodiče táhnou rally, ale mohou bolet nejvíc. Co teď hrát? (5281x)
Americké trhy mají za sebou prudkou rally, kterou podpořilo uklidnění ...
PODCAST Týdenní výhled: Hormuz se otevře. Zasedne Fed i ČNB. A SpaceX po IPO vyletěla
15.06.2026 17:00, aktualizováno: 15.6. 17:00
PODCAST Týdenní výhled: Hormuz se otevře. Zasedne Fed i ČNB. A SpaceX po IPO vyletěla (4247x)  
Vstup hlavních trhů do nového týdne je výrazně pozitivní díky nedělní ...
Analytický radar: AI rally nekončí. Hardware bere vše, software krvácí a lano se začíná napínat
09.06.2026 15:49
Analytický radar: AI rally nekončí. Hardware bere vše, software krvácí a lano se začíná napínat (10168x)
Výsledková sezóna ukázala, že umělá inteligence je reálný motor tržeb,...
PODCAST Týdenní výhled: Trojice problémů tížící trhy a rekordní IPO SpaceX
08.06.2026 16:29, aktualizováno: 8.6. 16:29
PODCAST Týdenní výhled: Trojice problémů tížící trhy a rekordní IPO SpaceX (3619x)  
Trhy aktuální tíží trojice problémů - geopolitika, očekávání vyšších s...
PODCAST Trhy & Bohatství: K dobrým obrazům se člověk musí prokoukat. Jak investovat do umění a nenaletět?
05.06.2026 14:11
PODCAST Trhy & Bohatství: K dobrým obrazům se člověk musí prokoukat. Jak investovat do umění a nenaletět? (3483x)
Investice do umění už dávno není jen výsadou miliardářů. V novém díle ...
Traders Talk: Rozdělení ČEZ a diverzifikovanější Nvidia
03.06.2026 16:50
Traders Talk: Rozdělení ČEZ a diverzifikovanější Nvidia (3711x)
ČEZ má schválenou dividendu 42 Kč na akcii a zároveň míří k zásadní r...
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia cítí příležitost v PC odvětví, obrat na softwaru
01.06.2026 16:41
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia cítí příležitost v PC odvětví, obrat na softwaru (4388x)  
Situace kolem Íránu se stále velmi dynamicky mění. Koncem minulého týd...
Traders Talk: Nasdaq letí nahoru, čipy drtí zbytek trhu. Šance ale leží jinde
27.05.2026 16:32
Traders Talk: Nasdaq letí nahoru, čipy drtí zbytek trhu. Šance ale leží jinde (7709x)
Americké akcie neustále lámou další maxima a Nasdaq má za sebou mimoř...
PODCAST Týdenní výhled: Nový šéf Fedu, podstřelená nabídka Uberu a z Nvidie se stává ETF na AI
25.05.2026 16:36
PODCAST Týdenní výhled: Nový šéf Fedu, podstřelená nabídka Uberu a z Nvidie se stává ETF na AI (5253x)  
Poslední květnový týden nebude bohatý na makrodata ani firemní výsledk...
Traders Talk: Nvidia potvrdila AI boom, Colt překvapil a Strnad sází na dividendu
22.05.2026 16:30
Traders Talk: Nvidia potvrdila AI boom, Colt překvapil a Strnad sází na dividendu (8050x)
Trhy se drží poblíž maxim, přestože geopolitika, drahá ropa i nejisto...
GEVORKYAN po výsledcích: Loď se otáčí. Růst potáhne obrana, Itálie a efekt dokončených investic
19.05.2026 15:09
GEVORKYAN po výsledcích: Loď se otáčí. Růst potáhne obrana, Itálie a efekt dokončených investic (4734x)
GEVORKYAN po prvním kvartálu 2026 posílá investorům poměrně silný vzka...
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia otestuje optimismus, zatímco se do hry vrací inflace
18.05.2026 16:11, aktualizováno: 18.5. 16:41
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia otestuje optimismus, zatímco se do hry vrací inflace (4498x)  
Tento týden budou trhy sledovat především výsledky Nvidie, které otest...


Patria doporučuje
Nejsledovanější videa
Související komentáře