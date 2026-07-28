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    Citadel jde proti trhu. Zvýšení sazeb očekává už tuto středu

    Citadel jde proti trhu. Zvýšení sazeb očekává už tuto středu

    28.07.2026 15:28
    Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

    Hedgeový fond investora Kena Griffina očekává překvapení ze strany Fedu. Ve zprávě investorům představitelé fondu uvedli, že očekávají zvýšení sazeb již tento týden ve středu. Trh přitom zaceňuje růst sazeb až na září.

    Zvýšení sazeb by pravděpodobně posílilo pozici šéfa Fedu Warshe, který opakovaně prohlásil, že jeho hlavním úkolem je boj s inflací. Podle Franka Flighta, hlavního makro stratéga fondu, by zároveň ukázalo politikům, že Fed už nebude každé své rozhodnutí s výrazným předstihem signalizovat trhům.

    Data zveřejněná agenturou Bloomberg aktuálně přisuzují zvýšení sazeb na středečním zasedání pravděpodobnost 34 %. Trhem implikovaná sazba odvozená z Overnight Index Swapů (OIS) však naznačuje nárůst pouze o 8,5 bazického bodu, což by plnému zvýšení sazeb neodpovídalo.

    Na září naopak trh zaceňuje sazbu 3,88 %, což je téměř o 26 bazických bodů více než současná úroveň a zhruba odpovídá jednomu zvýšení sazeb. Bloomberg tomuto scénáři na základě tržních dat přisuzuje pravděpodobnost okolo 69 %.

    „Trh možná opět podceňuje jestřábí náladu Fedu,“ uvedl Flight. Podle něj by středeční zvýšení sazeb definitivně ukončilo éru poskytování výhledu ze strany centrální banky a podtrhlo její nezávislost. Zároveň by mělo výraznější efekt než odklad na září, protože by změnilo pohled trhu na to, jak Fed reaguje na inflační rizika.

    Přestože poslední inflační data vyzněla poměrně pozitivně a červnová inflace dosáhla 3,5 %, tedy méně, než se očekávalo, podle Flighta není důvod k uspokojení. Velká část inflačních tlaků totiž podle něj přetrvává.

    Největším strašákem zůstává cena ropy. Ta v posledních dnech sice oslabila po zprávách o uklidnění konfliktu mezi USA a Íránem, přesto je stále o více než 17 % výše než před měsícem. Barel ropy se aktuálně prodává za téměř 86 dolarů.

    ROPA

    Nervozitu na trhu zároveň podtrhují vysoké výnosy amerických státních dluhopisů. Třicetileté bondy drží nejdelší sérii výnosů nad pěti procenty od počátku globální finanční krize v roce 2007. Výnos desetiletých dluhopisů aktuálně dosahuje 4,6 %, zatímco dvouleté cenné papíry citlivé na změny politiky Fedu nesou 4,3 %.

    yields

    Důležitou roli nadále hrají také reálné výnosy, které investoři požadují nad míru inflace. V případě desetiletých dluhopisů tvoří riziková prémie již zhruba polovinu celkového výnosu, což naznačuje rostoucí požadavky investorů na kompenzaci rizika.

    Případné středeční zvýšení sazeb by tak mohlo překvapit finanční trhy a výrazně změnit očekávání ohledně dalšího postupu Fedu. Zároveň by však představovalo další tlak na akciové trhy, které již nyní čelí rostoucím výnosům dluhopisů a obavám z návratnosti vysokých investic do AI infrastruktury.

     

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