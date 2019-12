Pozvolné protrhávání oblačnosti v Německu pokračuje

Index německé podnikatelské nálady Ifo zaznamenal další růst a posunul se na nejvyšší úrovně od června tohoto roku (96,3 bodu). Vysílá tak o něco lepší signál než poslední PMI a dá se říct, že potvrzuje naše sázky na stabilizaci německého průmyslu na začátku příštího roku. Ta však bude velice pozvolná a konec roku 2019 bude ještě ve znamení poklesu výroby.



Poslední tvrdá data totiž potvrzují, že průmyslu se ve třetím kvartále dočasně dařilo lépe kvůli přípravám na chaotický brexit (spojeným s předzásobením britských podniků). S blížícím se koncem roku tento jednorázový efekt vyprchává a němečtí průmyslníci hlásí kvůli tomu slabší vývozy do Británie i výrazně slabší průmyslovou výrobu. Trváme si tedy na tom, že nehledě na průlom v jednání mezi Čínou a USA a jasněji narýsovaný brexit bude konec roku pro evropský průmysl ještě hodně těžký. Ve čtvrtém kvartále podle nás Německo může poklesnout o 0,2 % mezikvartálně a roční růst pak dosáhne pouze 0,5 %. To je hluboko pod normálními možnostmi německé ekonomiky - potenciálním růstem, který se podle našich odhadů pohybuje v okolí 1,3 %.



Pohled na vývoj indexu Ifo ve světle klesajícího geopolitického napětí však kreslí rok 2020 v o poznání růžovějších barvách. Důležitá je nejen samotná hodnota indexu, ale i skutečnost, že se v tomto roce poprvé zlepšilo jak očekávání, tak i hodnocení současné situace. Navíc se na rozdíl od PMI zlepšuje napříč odvětvími včetně průmyslu. Když vezmeme v potaz, že většina dotazníkových dat byla pravděpodobně sebrána před britskými volbami a uzavřením první fáze americko-čínské obchodní dohody, mohla by se očekávání v lednu a v únoru dál vylepšovat. Pravdou ovšem je, že německý růst i tak v příštím roce pravděpodobně zůstane slabý a bude se pohybovat okolo 0,6 %.