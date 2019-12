Senát USA schválil sankce kvůli plynovodu Nord Stream 2

Americký Senát v úterý schválil sankce proti firmám v souvislosti s plynovodem Nord Stream 2, který bude přivádět plyn z Ruska do Německa. Informovala o tom agentura DPA. Po Sněmovně reprezentantů dal Senát většinou hlasů zelenou balíčku zákonů k rozpočtu na obranu, v němž byl obsažen i zákon týkající se sankcí. Prezident Donald Trump už dříve oznámil, že ho podepíše, jakmile ho bude mít na stole. Česko bude k projektu Nord Stream 2 připojeno plynovodem Eugal.



Německý deník Bild dnes uvedl, že německá vláda očekává, že sankce vstoupí v platnost nejpozději v pátek, DPA ale napsala, že Trump celý balík zákonů čítající 3500 stran podepíše zřejmě příští týden.



Plynovodem Nord Stream 2 má ruský plyn do Německa začít proudit v polovině příštího roku, řekl nedávno ruský vicepremiér Dmitrij Kozak. Potrubí povede po dně Baltského moře a vyhýbá se polskému a ukrajinskému území. Doposud bylo postaveno více jak 2100 kilometrů plynovodu, chybí ještě asi 300 kilometrů. Kongres USA chce dokončení tohoto projektu zabránit, zavedení sankcí by ho mohlo přinejmenším oddálit, píše DPA. V Moskvě ale nikdo nepochybuje o tom, že se ho podaří dokončit, v důsledku sankcí se projekt nicméně může prodražit a jeho dokončení zpozdit.



Spojené státy argumentují, že plynovod bude pro Německo znamenat závislost na Rusku. V "zákonu na ochranu evropské bezpečnosti", který Senát dnes přijal, se uvádí, že vztahy s Evropou a Německem mají rozhodující význam pro národní bezpečnost Spojených států a že má být uděláno vše proti tomu, aby byly tyto vztahy oslabovány. Kritici USA nicméně podotýkají, že Američané se snaží do Evropy prodat vlastní zkapalněný plyn, který je dražší než ten ruský.



Sankce jsou namířené proti provozovatelům plavidel, která pracují při pokládání potrubí pro plynovod v Baltském moře. Jejich cílem je, aby tyto společnosti od projektu ustoupily. Trestná opatření se mají týkat i plynovodu Turkish Stream pod Černým mořem, kterým poteče ruský plyn do Turecka. Sankce se dotknou i projektů napojených na stavbu obou plynovodů.



Podle zákona má americký ministr zahraničí po domluvě s ministrem financí do 60 dnů informovat Kongres, která plavidla byla při budování plynovodu nasazena a které firmy je pro to daly k dispozici. Na manažery těchto firem a jejich hlavní akcionáře má být uvalen zákaz vjezdu do Spojených států a pokud mají platná víza, přijdou o ně. Mají být také blokovány transakce těchto lidí, jež se týkají jejich obchodních zájmů ve Spojených státech.



Zavedení sankcí bude podle DPA znamenat nejtěžší zkoušku pro německo-americké vztahy od nástupu Trumpa do úřadu. Beztak už je ale poznamenaly útoky amerického prezidenta na Německo kvůli jeho přebytku v obchodu s USA nebo kvůli poměrně nízkým výdajům největší evropské ekonomiky na obranu.