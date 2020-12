Rozbřesk: Česko druhou vlnou pandemie prochází s většími náklady než Německo

Procházíme další fází rozvolnění vládních nařízení. Otevřely restaurace a hospody a soudě podle včerejší vycházky Prahou se do nich řada lidí skutečně těšila. Rozvolnění přichází sice ve chvíli, kdy je druhá vlna pandemie zjevně za vrcholem a má tendenci odeznívat. Na druhou stranu ve chvíli, kdy se na rozdíl od jara vir na většině území dál šíří komunitně a nefunguje efektivní trasování. I vládní systém PES ostatně ukazuje, že do třetího stupně pohotovosti umožňujícího otevřít například restaurace a ubytovací zařízení jsme se dostali jen těsně. Jakékoliv výraznější uvolnění sociálních kontaktů může tak velice jednoduše zadělat na třetí vlnu pandemie.

Z pohledu společnosti i ekonomiky se s pandemií přitom lépe vyrovnávají ty země, kde jsou výkyvy v chování lidí nejmenší. V našem regionu je to například Německo, kam druhá vlna dorazila se zpožděním, a zdá se, že v o poznání menší intenzitě než do Česka nebo do Polska. Je to pravděpodobně i díky tomu, že v průběhu léta nevzrostlo výrazně setkávání Němců v nákupních střediscích nebo restauracích - to bylo v Česku podobně jako v Polsku v průběhu léta více než 20 % nad normálem. Jako by si Češi podobně jako Poláci nebo Francouzi chtěli po zrušení opatření vždy rychle chtěli vynahradit to, co zameškali. Tím bohužel vytvářejí výraznější vlny v průběhu pandemie a celá společnost nese ve finále výraznější náklady.

Česká a polská ekonomika ke konci roku čelila daleko tvrdším nařízením a zažívá výraznější nápor na sektor služeb než ekonomika německá. Zatímco naše “nowcast” modely ukazují na pokles české ekonomiky i ekonomiky eurozóny ke konci roku o 2-4 % mezikvartálně, v Německu dostupná čísla zatím ukazují na pokračující růst (přes 3 % mezikvartálně).

A historie se bohužel může opakovat. K rozvolňování vládních nařízení v tuto chvíli v Česku dochází stále na úrovních denních přírůstků nakažených, kde Izrael na podzim v zásadě připravoval tvrdý lockdown.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna ztrácí chuť na dobývání nových výšin. V posledních dvou dnech se přesunula do blízkosti 26,40 EUR/CZK. Nejistota ohledně budoucího rozpočtu EU všechny středoevropské měny drží pod tlakem. A příjemná pro region nejsou ani “zaseklá” jednání o podobě budoucích vztahů mezi EU a Británií.



Zahraniční forex

Eurodolar má před sebou důležitá data z amerického trhu práce, která mohou přibrzdit, anebo možná urychlit dosavadní býčí trend. Na něm prozatím nic nezměnily ani tom, že naděje na přijetí dalšího fiskálního balíku v USA rostou.

Pokud jde o dnešní listopadové statistiky z amerického trhu práce, tak data publikováná v průběhu tohoto týdne (ADP, ISM, týdenní žádosti o podporu) byla smíšená a prozatím příliš nepotvrzovala hypotézu, že by další vlna pandemie americkou ekonomiku dramaticky zpomalovala. Na druhou stranu tržní konsensus nastavený pro listopadový přírůstek nových pracovních míst blížící se půl milionu se nám jeví jako příliš optimistický a tak by dolar mohl být ze zveřejněných dat (minimálně dočasně) zklamán.