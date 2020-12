Bloomberg: Evropa v závodě o proočkování obyvatel zaostává

Vakcíny proti Covid-19 budou brzy k dispozici a země tak budou moci už brzy chránit své obyvatele. Británie se stala první západní zemí, která vakcínu povolila, a v přední pozici jsou i USA poté, co do operace Warp Speed nalily až 18 miliard dolarů.

Britský regulační úřad léčiv ve středu schválil vakcínu Pfizeru a německého partnera BioNTech, čímž se dostává před USA a EU. Stejná vakcína čeká na rozhodnutí amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv v polovině prosince a povolení Evropské agentury pro léčiva se očekává koncem roku. Vakcíny firem Moderna a budou s největší pravděpodobností další na řadě.

Odhaduje se, že Evropská unie ale bude imunizaci desítek milionů lidí za svými vrstevníky zaostávat. Díky tomu by mohla být vůči pandemii zranitelnější a umožní tak Velké Británii demonstraci toho, že po brexitu je na tom lépe. Zatímco vakcíny by se v USA a Británii mohly začít šířit už do konce letošního roku, analýza londýnské výzkumné firmy Airfinity předpokládá, že první dávky dorazí do EU až v lednu.

"Pokud se USA dostanou vpřed a nechají své obyvatele proočkovat rychleji než v Evropě, dokážete si představit, pod jaký tlak se evropští politici dostanou," řekl Simon Evenett, profesor mezinárodního obchodu a ekonomického rozvoje na univerzitě v St. Gallen ve Švýcarsku.

Evropská komise si 6 dohodami o dodávkách zajistila téměř 2 miliardy dávek vakcín proti Covidu. Podle Airfinity bude mít EU pravděpodobně dostatek vakcín pro dvě třetiny obyvatel do září 2021. To je více než čtyři měsíce po té, co této úrovně dosáhnou USA, a dva měsíce po Velké Británii. Tyto odhady jsou založeny na dávkách na obyvatele, které si vlády zajistily, na produkční kapacitě v každém regionu a na očekávané účinnosti vakcín.

Několik západních zemí již připravuje plány na okamžité zahájení očkování, což bude vyžadovat pečlivé sledování bezpečnosti. Nezáleží ale tolik, kdy začnou. Kritickým bodem je právě imunizace 60 % až 70 % populace, která umožní bezpečné znovuotevření, aniž by hrozily masy nemocných a záplavy zdravotnických systémů.

Zdravotní úředníci ve Francii uvedli, že očekávají, že začnou očkovat koncem prosince nebo začátkem ledna, a že všechny země EU dostanou své dávky naráz. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn mezitím uvedl, že do poloviny tohoto měsíce by měla být připravena speciální imunizační centra, a očekává, že vysoce rizikové skupiny se začnou očkovat v lednu.

Faktor dodávek

Dodávky jsou klíčovým faktorem výhledu. Podle Bloomberg Intelligence si EU zajistila od tří předních farmaceutických firem ekvivalent 1,9 dávky na osobu, ve srovnání s 4,2 dávkami ve Spojených státech a 2,2 dávkami ve Velké Británii. EU rovněž uzavřela více smluv s vícero firmami, jako je např. , které by měly mít vakcíny dokončeny později.

USA jsou lídrem ve výrobě. To bude hrát důležitou roli, protože „země pravděpodobně nebudou ve velkém množství exportovat injekce, dokud nebudou splněny jejich vlastní cíle pro očkování,“ řekl Rasmus Bech Hansen, výkonný ředitel Airfinity. Tempo nasazení by mohla změnit řada dalších faktorů. Není např. jasné, jak se země vypořádají s logistickými překážkami a kolik občanů bude ochotných vyhrnout si rukávy.

Některé evropské země podnikají vlastní kroky k imunizaci svých občanů. Například Německo vede přímá jednání s domácími vývojáři, aby získalo více dávek, než kolik by jim bylo přiděleno prostřednictvím společného plánu EU, uvedl ministr zdravotnictví Spahn. Má také zajištěný přístup k více než 300 milionům dávek, včetně vakcíny vyvinuté společnostmi BioNTech a , uvedli úředníci.

USA těží z toho, že utratily více než jiné národy a investovaly do řady různých vakcín, uvedl Klaus Stohr, bývalý úředník Světové zdravotnické organizace, který pomáhal mobilizovat vlády i výrobce léčiv proti pandemiím. Stohr přesto řekl, že věří, že EU při zajišťování vakcín udělala dobře. Navzdory ambiciózní globální iniciativě, která si klade za cíl vakcíny rovnoměrně distribuovat, je podle něj znepokojením spíše to, co se děje v rozvojových zemích, než tp, že Evropa zaostává za USA.

"Mou mnohem větší obavou je, že lidé v jihovýchodní Asii, Africe a Latinské Americe nebudou mít vakcínu," řekl. Většina lidí na světě „nebude mít vakcínu do roku 2021 a pravděpodobně ani do roku 2022“.

Po celou dobu pandemie vyvolává nerovná dostupnost ochranných prostředků a dalšího vybavení pobouření. U vakcín jsou sázky ještě vyšší, dodal švýcarský profero Evenett. Pokud budou některé bohaté národy v příštím roce schopny očkovat své obyvatele výrazně rychleji než ostatní, řekl, „pak bude vedle toho zběsilý hon za ochrannými prostředky vypadat jako piknik.“

Zdroj: Bloomberg