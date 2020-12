Skupina OPEC+ v lednu zvýší těžbu o 500 000 barelů denně

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem se dohodli, že od ledna zvýší těžbu o 500.000 barelů denně. Závěr jednání potvrdil podle agentur Reuters a Kjódó ruský ministr energetiky Alexander Novak. Skupina zvaná OPEC+ se nicméně neshodla ohledně těžební politiky na zbytek nadcházejícího roku.



Skupina zvaná OPEC+ zmírní omezení těžby, kterým se snaží podpořit ceny ropy v době koronavirové krize, na 7,2 milionu barelů denně z nynějších 7,7 milionu barelů denně. Nový rozsah omezení těžby bude odpovídat zhruba sedmi procentům globální produkce ropy.



Od ledna pak bude OPEC+ o objemu těžby jednat každý měsíc, uvedl Novak, podle nějž by měsíční zvýšení těžby nemělo přesáhnout 500.000 barelů denně.



Původně se předpokládalo, že skupina OPEC+ prodlouží nynější omezení dodávek ropy minimálně do března. To prosazovala Saúdská Arábie, která je lídrem kartelu OPEC. Někteří členové skupiny však začali zpochybňovat, zda je nynější omezení produkce ještě nutné. Ceny ropy totiž minulý měsíc výrazně vzrostly kvůli optimismu ohledně vakcíny proti covidu-19.



Ceny ropy po oznámení výsledku jednání zpevnily. Kolem 20:40 SEČ si severomořská ropa Brent připisovala 1,1 procenta na 48,76 USD a cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu rostla o 0,8 procenta na 45,65 USD.